Для повернення українців з-за кордону не застосовуватимуть адмінзаходи, лише стимули, - Шмигаль

У питанні повернення українських громадян, які виїхали за кордон не йдеться про адмінзаходи.

Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Йдеться не про адміністративні заходи, а виключно про стимули. Більше безпеки, більше умов для життя, більше можливостей самореалізації", - сказав він.

Також він додав, що на це працюють програми всередині країни.

"Такі як єВідновлення, єОселя, гранти і доступні кредити для старту власного бізнесу", - пояснив прем'єр.

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