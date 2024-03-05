Прокуратура Німеччини звинуватила 2 бізнесменів у постачанні деталей для російських "Орланів". Загальна вартість компонентів оцінюється у 875 тисяч євро

У Німеччині 2 бізнесменів обвинувачують у постачанні деталей до російських дронів.

Про це повідомили в німецькому відомстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обвинувачення у ймовірних порушеннях закону про зовнішню торгівлю висунуто громадянам ФРН і РФ Вальдемару В. і Наталі С. Справа передана до Вищого регіонального суду Штутгарта", - зазначають у прокуратурі.

Чоловіка обвинувачують у порушенні санкцій, а жінку - в "пособництві та підбурюванні до деяких із цих порушень".

Правоохоронці стверджують, що ці особи відправляли до Росії компоненти для безпілотників "Орлан", які армія РФ використовує у війні проти України.

У прокуратурі додали, що Вальдемар В., керуючий директор двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами, у період із січня 2020-го до березня 2023 року на порушення ембарго на експорт у Росію товарів подвійного призначення здійснив 54 поставки комплектуючих російському підприємству, що виготовляє військове обладнання. Для обходу санкцій ЄС він спочатку ввозив продукцію з закордону до Німеччини, а потім переправляв на територію Росії через треті країни, зокрема Киргизстан і Гонконг - за допомогою фірми в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала його спільниця.

За даними слідства, загальна вартість поставлених Росії компонентів сягнула 875 тисяч євро.

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