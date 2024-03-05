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Прокуратура Німеччини звинуватила 2 бізнесменів у постачанні деталей для російських "Орланів". Загальна вартість компонентів оцінюється у 875 тисяч євро

бундестаг,німеччина

У Німеччині 2 бізнесменів обвинувачують у постачанні деталей до російських дронів.

Про це повідомили в німецькому відомстві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Обвинувачення у ймовірних порушеннях закону про зовнішню торгівлю висунуто громадянам ФРН і РФ Вальдемару В. і Наталі С. Справа передана до Вищого регіонального суду Штутгарта", - зазначають у прокуратурі.

Чоловіка обвинувачують у порушенні санкцій, а жінку - в "пособництві та підбурюванні до деяких із цих порушень".

Правоохоронці стверджують, що ці особи відправляли до Росії компоненти для безпілотників "Орлан", які армія РФ використовує у війні проти України.

У прокуратурі додали, що Вальдемар В., керуючий директор двох компаній, які він заснував у землі Саар для міжнародної торгівлі електронними компонентами, у період із січня 2020-го до березня 2023 року на порушення ембарго на експорт у Росію товарів подвійного призначення здійснив 54 поставки комплектуючих російському підприємству, що виготовляє військове обладнання. Для обходу санкцій ЄС він спочатку ввозив продукцію з закордону до Німеччини, а потім переправляв на територію Росії через треті країни, зокрема Киргизстан і Гонконг - за допомогою фірми в землі Баден-Вюртемберг, якою керувала його спільниця.

За даними слідства, загальна вартість поставлених Росії компонентів сягнула 875 тисяч євро.

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Автор: 

Німеччина (7398) санкції (11900)


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Топ коментарі
+2
німців вальдемара і наташку привезли батьки з самарської області.
Кацапа можно вивзти із расії, а от расію із кацапа - ні.
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05.03.2024 23:24
+1
це найманець з ОПи. Видає себе тут за аборигєна українського походження з Кейптауна.
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05.03.2024 23:26
+1
Мені подобається, коли релігійна впевненість замінює нашим ворогам розум. У нас з'являєтся шанс.
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05.03.2024 23:28
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Цілих два, немислимо!?
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05.03.2024 23:09 Відповісти
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

(Томас Дж. Даннинг)
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05.03.2024 23:12 Відповісти
Бред, капитал и т. д. Это русские легально или нелегально находятся в Германии с задачей найти необходимые детали и провезти их контрабандой.
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06.03.2024 10:17 Відповісти
Що..?? Нагороджувати будуть??
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05.03.2024 23:13 Відповісти
ти кончене?
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05.03.2024 23:16 Відповісти
це найманець з ОПи. Видає себе тут за аборигєна українського походження з Кейптауна.
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05.03.2024 23:26 Відповісти
"Губернатор Петербурга и духовенство совершили молитвенный объезд города. Церемония прошла на следующий день после того, как беспилотник попал в жилой дом на Пискаревском проспекте в Петербурге." https://www.kommersant.ru/doc/6552456 Теперь точно всё изменится к лучшему?
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05.03.2024 23:17 Відповісти
Мені подобається, коли релігійна впевненість замінює нашим ворогам розум. У нас з'являєтся шанс.
показати весь коментар
05.03.2024 23:28 Відповісти
німців вальдемара і наташку привезли батьки з самарської області.
Кацапа можно вивзти із расії, а от расію із кацапа - ні.
показати весь коментар
05.03.2024 23:24 Відповісти
Саме так воно і є.
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06.03.2024 10:19 Відповісти
 
 