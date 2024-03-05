УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8136 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 078 25

У Макрона спростували "заяву" про неготовність відправляти війська в Україну в найближчому майбутньому

макрон

Президент Франції Емманюель Макрон не стверджував, що французькі війська не будуть розгорнуті в Україні в "найближчому майбутньому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

4 березня на чеському порталі Novinky з'явилась новина, яка посилалась на слова Макрона зі спільного інтерв’ю двом чеським виданням. Там зокрема наводилась наступна цитата французького президента:

"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території".

Цей фрагмент зокрема поширив Цензор.НЕТ.

Однак у Парижі наполягають, що цього в розмові президента для чеських ЗМІ не звучало. Також французький дипломат надав "Європейській правді" транскрипт інтерв'ю, де відсутня цитата, яка початково була опублікована на сайті Novinky.

Чеські медіа, між тим, видалили фрагмент, який заперечують у МЗС Франції. Станом на зараз цитата Макрона про війська "в найближчому майбутньому" справді відсутня в новині. Але вона є у архівованій копії сторінки станом на обід 4 березня й щонайменше кілька годин була там присутня.

Читайте: Макрон закликав союзників не бути боягузами щодо війни України

Автор: 

Макрон Емманюель (1473)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
Макрон дивує. Приємно дивує. Невже почали знаходитися серед західних лідерів люди, як хоч трохи грають в покер.
показати весь коментар
06.03.2024 00:44
+8
Вони могли би взяти на себе функції прикордонників на кордоні з ЕС І МОЛДОВОЮ і звільнити українських прикордонників для наведення ладу на кордоні з рашей і біларусью
ТАК влада тупить
показати весь коментар
06.03.2024 00:22
+8
Макрон не буде більше переобиратися, він закiнчує свiй другий термін, тому він може приймати і непопулярне рішення, всі інші тихенько тремтять як желе. Я маю на увазі Шольца, Байдена і iже з ними.
показати весь коментар
06.03.2024 01:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"не готовність" - неправильно
"неготовність" - правильно
показати весь коментар
06.03.2024 00:12 Відповісти
Це добре що ви виправляєте . Треба допомагати з українською мовою форумчанам. Я теж маю велику кількість помилок , але вчусь потроху
показати весь коментар
06.03.2024 00:24 Відповісти
Упс…

Чешська преса обі&ралась.
Немае кардонів для грошей ху&ла.
показати весь коментар
06.03.2024 01:13 Відповісти
Це дивно, бо кілька годин тому їх президент також зробив войовничі заяви
показати весь коментар
06.03.2024 01:18 Відповісти
Військові Франції потрібні в Україні. Вони можуть приймати участь у захисті українського неба від терористичних нападів росії. Приймати участь у знищенні шахедів, допомагати з логістикою, приймати участь у навчанні українських воїнів. Але ні в якому разі не знаходитись на лінії фронту. Ми повинні вже плавно інтегруватись у європейську сім'ю дружніх країн і НАТО.
показати весь коментар
06.03.2024 00:14 Відповісти
Вони могли би взяти на себе функції прикордонників на кордоні з ЕС І МОЛДОВОЮ і звільнити українських прикордонників для наведення ладу на кордоні з рашей і біларусью
ТАК влада тупить
показати весь коментар
06.03.2024 00:22 Відповісти
Ага. Так прикордонники і ламанулися на 0. Кинули всі хабарі все, і побігли
показати весь коментар
06.03.2024 00:43 Відповісти
Так звісно Рубіш ні одного разу не був на 0!?!? Що ти несеш лишньохромосоме??????
показати весь коментар
06.03.2024 05:52 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 00:40 Відповісти
Тобто, коли "боягузи" будуть визивати омерзіння у виборців, і ті будуть голосувати тільки за рішучих і відповідальних людей. Не знаю як европейські країни, але Україна ще дуже далека від цього, бо 73 % проголосували за чотириразового ухилянта і "вибачателя перед Кадировим"
показати весь коментар
06.03.2024 00:45 Відповісти
Макрон дивує. Приємно дивує. Невже почали знаходитися серед західних лідерів люди, як хоч трохи грають в покер.
показати весь коментар
06.03.2024 00:44 Відповісти
Макрон не буде більше переобиратися, він закiнчує свiй другий термін, тому він може приймати і непопулярне рішення, всі інші тихенько тремтять як желе. Я маю на увазі Шольца, Байдена і iже з ними.
показати весь коментар
06.03.2024 01:12 Відповісти
На відміну від України, в демократичних країнах не все вирішує президент. Байден може і хотів би зробити більше, але є сенат, який з тих чи інших причин проти.
показати весь коментар
06.03.2024 01:30 Відповісти
У Макрона рейтинг 26%. Ниже только у Шольца.
показати весь коментар
06.03.2024 08:28 Відповісти
Всі вони в один голос заявляли і заявляють, що їхні війська не будуть воювати в Україні щоб не облажатись. Ні французькі, ні німецькі, ні американські війська не готові до такої війни, яка ведеться зараз в Україні. Їхні армії орієнтувались на другу і першу світові війни. Нинішня війна це інший рівень інші технології і методи.
Українцям не має рівних. Не маючи власного військового морського флоту розбили найпотужніший військовий морський флот. Яка армія НАТО підбила атомний підводний човен? Хто з них може похвалитись що потопив ракетний крейсер?
Якщо реально і об'єктивно то сьогодні воюють дві найпотужніші армії світу: перша армія рашистська, їй протистоїть друга армія українська.
показати весь коментар
06.03.2024 01:51 Відповісти
окопы на километры (и даже не везде, где надо, плюс запасные, а с "учетом рельефа" как там рассказывали - и это в 21 веке и технике 21го века) - это как раз уровень 1-2й мировой "на минималках". может, точность увеличилась и обзор. да и какой другой вариант может быть, если за войну никто не думал, никакие конструкторские бюро не создавали, никакое оружие не делали и даже условные дроны - штучные китайские. можно еще штык-нож прикрутить для полного погружения, может и пригодится, когда патронов не останется.
показати весь коментар
06.03.2024 06:12 Відповісти
З атомним підводним човном, це вже "пєрєбор".
показати весь коментар
06.03.2024 08:44 Відповісти
Emmanuel le Féroce dit Lion du Niger, Aigle du Mali, Léopard du Burkina Faso, se prépare à de nouvelles victoires
показати весь коментар
06.03.2024 02:03 Відповісти
Go f yourself Russian pig. Putin *****. Remember this.
показати весь коментар
06.03.2024 04:55 Відповісти
That's precisely what I am saying. ***** will be a piece of cake for this guy.
показати весь коментар
06.03.2024 05:46 Відповісти
а можна по китайски
показати весь коментар
06.03.2024 07:35 Відповісти
Збито 38 з 44 «шахедів»

показати весь коментар
06.03.2024 07:36 Відповісти
https://youtu.be/lBZ-S_wpml8?si=Gv1cn5yAvDk5N0gI ...

Военные перспективы после ухода генерала Залужного...? советская ж#па или Европа?...
показати весь коментар
06.03.2024 08:11 Відповісти
07:56

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/6/7445173/ ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк
показати весь коментар
06.03.2024 08:17 Відповісти
 
 