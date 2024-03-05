У Макрона спростували "заяву" про неготовність відправляти війська в Україну в найближчому майбутньому
Президент Франції Емманюель Макрон не стверджував, що французькі війська не будуть розгорнуті в Україні в "найближчому майбутньому".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
4 березня на чеському порталі Novinky з'явилась новина, яка посилалась на слова Макрона зі спільного інтерв’ю двом чеським виданням. Там зокрема наводилась наступна цитата французького президента:
"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території".
Цей фрагмент зокрема поширив Цензор.НЕТ.
Однак у Парижі наполягають, що цього в розмові президента для чеських ЗМІ не звучало. Також французький дипломат надав "Європейській правді" транскрипт інтерв'ю, де відсутня цитата, яка початково була опублікована на сайті Novinky.
Чеські медіа, між тим, видалили фрагмент, який заперечують у МЗС Франції. Станом на зараз цитата Макрона про війська "в найближчому майбутньому" справді відсутня в новині. Але вона є у архівованій копії сторінки станом на обід 4 березня й щонайменше кілька годин була там присутня.
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"неготовність" - правильно
Чешська преса обі&ралась.
Немае кардонів для грошей ху&ла.
ТАК влада тупить
всі хабарівсе, і побігли
Українцям не має рівних. Не маючи власного військового морського флоту розбили найпотужніший військовий морський флот. Яка армія НАТО підбила атомний підводний човен? Хто з них може похвалитись що потопив ракетний крейсер?
Якщо реально і об'єктивно то сьогодні воюють дві найпотужніші армії світу: перша армія рашистська, їй протистоїть друга армія українська.
Военные перспективы после ухода генерала Залужного...? советская ж#па или Европа?...
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/03/6/7445173/ ВСУ за минувшие сутки отминусовали еще 1 250 оккупантов и 21 танк