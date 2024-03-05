У Макрона спростували "заяву" про неготовність відправляти війська в Україну в найближчому майбутньому

Президент Франції Емманюель Макрон не стверджував, що французькі війська не будуть розгорнуті в Україні в "найближчому майбутньому".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

4 березня на чеському порталі Novinky з'явилась новина, яка посилалась на слова Макрона зі спільного інтерв’ю двом чеським виданням. Там зокрема наводилась наступна цитата французького президента:

"Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території".

Цей фрагмент зокрема поширив Цензор.НЕТ.

Однак у Парижі наполягають, що цього в розмові президента для чеських ЗМІ не звучало. Також французький дипломат надав "Європейській правді" транскрипт інтерв'ю, де відсутня цитата, яка початково була опублікована на сайті Novinky.

Чеські медіа, між тим, видалили фрагмент, який заперечують у МЗС Франції. Станом на зараз цитата Макрона про війська "в найближчому майбутньому" справді відсутня в новині. Але вона є у архівованій копії сторінки станом на обід 4 березня й щонайменше кілька годин була там присутня.

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