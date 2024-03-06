Прокурор МКС Хан назвав злочини, до яких причетні командувач Чорноморського флоту РФ Соколов та командувач дальньої авіації РФ Кобилаш
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан розповів про злочини за які командувач дальньої авіації РФ Сергій Кобилаш і командувач ЧФ РФ Віктор Соколов несуть індивідуальну відповідальність.
Передає заяву Хана Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На підставі доказів, зібраних і проаналізованих моїм офісом у ході незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила, що є слушні підстави вважати, що генерал Кобилаш і адмірал Соколов несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за такі три злочини: воєнний злочин у вигляді нападу на цивільні об'єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римського статуту); воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або шкоди цивільним об'єктам (стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту) і злочин проти людства у вигляді нелюдських дій відповідно до статті 7(1)(k) Римського статуту", - пояснив він.
За словами Хана, у заяві його Офіс стверджував, що ці особи несуть відповідальність за напади на критичну інфраструктуру в Україні, включаючи удари по електростанціях та підстанціях з 10 жовтня 2022 року принаймні до 9 березня 2023-го.
У заявці на отримання цих ордерів його офіс ще раз наголосив: дії відповідних осіб були вчинені в контексті актів агресії, скоєних російськими збройними силами проти суверенітету та територіальної цілісності України, що розпочалися у 2014 році.
"Я неодноразово наголошував, що особи, відповідальні за дії, які завдають шкоди невинним цивільним особам або об’єктам під охороною, повинні знати, що така поведінка пов’язана з набором правил, відображених у міжнародному гуманітарному праві. Усі війни мають правила. Ці правила обов’язкові для всіх без винятку. Як я вже пояснював, ці закони не можна тлумачити так, щоб позбавити їх сенсу. Це стосується ситуації в Україні та з однаковою силою в усіх ситуаціях, щодо яких мій Офіс має юрисдикцію", - підкреслив прокурор.
Він подякував партнерам, які дозволили просунутися вперед у зборі доказів, та Офісу генерального прокурора України, "чия участь була важливою для підтримки роботи, яку проводить мій Офіс, у тому числі на місцях в Україні".
"Я також продовжуватиму прагнути співпраці з Російською Федерацією щодо ситуації в Україні та забезпечуватиму повне виконання моїм Офісом своїх обов’язків відповідно до положень статті 54 Римського статуту щодо розслідування викривальних та виправдовувальних обставин", - заявив Хан.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль