За минулу добу росіяни обстріляли прикордоння Сумщини 37 раз. Зафіксовано 222 вибухи, - ОВА
5 березня росіяни здійснили 37 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали в телеграм-каналі Сумської ОВА.
"Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська громади", - йдеться в повідомленні.
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (26 вибухів), АГС (30 вибухів), артилерії (10 вибухів).
- Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (14 вибухів), артилерії (3 вибухи) та мінометів (11 вибухів).
- Хотінська громада: зафіксовано мінометний обстріл (7 вибухів).
- Есманьська громада: були кулеметні обстріли та мінометні обстріли (5 вибухів).
- Путивльська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).
- Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (15 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).
- Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів) та артобстріл (6 вибухів).
- Краснопільська громада: здійснено обстріл з РСЗВ, артилерії (7 вибухів) та мінометів (3 вибухи).
- Юнаківська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (10 вибухів). Внаслідок обстрілу отримав поранення місцевий мешканець.
- Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (20 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено обстріл з АГС (15 вибухів), з кулемету та міномету (2 вибухи).
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