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Новини Війна
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Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз, - глава МЗС Франції Сежурне

стефан,сежурне

Керівник французького МЗС Стефан Сежурне наголосив на важливості допомоги Україні, оскільки в разі її поразки РФ не зупиниться.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу LCI, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми зробимо крок убік перед тиском, що зростає в геометричній прогресії, перед силами, які хочуть напасти та вважають, що у них більше немає кордонів, це буде сигналом для цих сил, щоб вони йшли вперед", - підкреслив Сежурне.

Він наголосив, що поразка України у війні з Росією матиме наслідки для Франції та Європи, оскільки Москва не зупиниться.

"Ми повинні діяти зараз і продовжувати підтримувати Україну… Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз", - зазначив міністр.

Також він пояснив тезу про "стратегічну невизначеність", яку вжив президент Макрон, коли назвав можливим у перспективі введення європейських військ в Україну.

"Під час цієї зустрічі ми обговорювали дії, які могли б призвести до наземних операцій. Але рамки дуже чіткі, і я хотів би повторити, що це перемога над Росією без ведення війни в Росії", - уточнив Сежурне.

Також він додав, що всі лідери країн знали про порядок денний конференції в Парижі, в тому числі про питання можливого розгортання сухопутних військ.

Читайте: Глава МЗС Франції Сежурне: Дискусії про війська ЄС в Україні потрібні, щоб змінити баланс сил з Москвою

Автор: 

Франція (3084) Сежурне Стефан (30)


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Топ коментарі
+19
Яке там прозревать. Пустопорожнє словоблудство: "перемога над Росією без ведення війни в Росії". Цікаво, як французи збираються перемогти парашу без ведення війни на території мордору.
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06.03.2024 02:03
+12
А от це вірна риторика!
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06.03.2024 01:35
+9
Французы начали прозревать?
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06.03.2024 01:34
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Французы начали прозревать?
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06.03.2024 01:34 Відповісти
Яке там прозревать. Пустопорожнє словоблудство: "перемога над Росією без ведення війни в Росії". Цікаво, як французи збираються перемогти парашу без ведення війни на території мордору.
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06.03.2024 02:03 Відповісти
вимотати буйла і довести до внутрішніх заворушень в рашці

вони ще сподіваються мати рашку як гравця проти чайни
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06.03.2024 02:50 Відповісти
Рашка відпрацьований матеріал для всіх у світі, її вже умовно розділили на близько 30 новоутворених країн з повним підпорядкуванням або Україні, або її Союзникам!
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06.03.2024 06:25 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Ти б краще подумав як зберегти Україну, бо вона зараз на волосині, мамкін стрОтєг.
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06.03.2024 07:23 Відповісти
Ну то й багатій, далі! Навіщо викладати її людям, яка волосина, шо ти несеш?
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06.03.2024 07:39 Відповісти
"вимотати буйла і довести до внутрішніх заворушень в рашці" ...... так вимотали що прибутки від продажу нафти у кацапії зросли , а сільгоспродукцію Європа без обмежень купує , непогане вимотування вийшло ))
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06.03.2024 09:48 Відповісти
Він це каже й згадує "чарівні" моменти -як Трамп знімав перхотинку на лацкані у Макрона й обіцяв позбутися НАТО на шиї США
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06.03.2024 03:32 Відповісти
"Якщо Україна впаде ...:?"- то росія поставить під "ружжо" пару мільйонів українців і почне відновлювати СССР в кордонах 1991 року, або російську імперію 1916 року? Буде тоді Захід воювати, чи ні? А та "глубінная дєрєвня" в США, яка по тупому і дебільному скубеться між собою і не дає українцям зброю, зганьбить США навіки, і відкриє знову Скриньку Пандори з війнами, бідою і горем,з правом сильного, нахабного , і успішного у зовнішній політиці?! Не хочете воювати самі, допомагайте вже зараз, дайте ВСЕ , що потрібно Україні, бо буде пізно...?!
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06.03.2024 04:48 Відповісти
"Якщо Україна впаде ...:?"- то росія поставить під "ружжо" пару мільйонів українців і почне відновлювати СССР в кордонах 1991 року, або російську імперію 1916 року? Буде тоді Захід воювати, чи ні? А та "глубінная дєрєвня" в США, яка по тупому і дебільному скубеться між собою і не дає українцям зброю, зганьбить США навіки, і відкриє знову Скриньку Пандори з війнами, бідою і горем,з правом сильного, нахабного , і успішного у зовнішній політиці?! Не хочете воювати самі, допомагайте вже зараз, дайте ВСЕ , що потрібно Україні, бо буде пізно...?!
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06.03.2024 04:59 Відповісти
А от це вірна риторика!
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06.03.2024 01:35 Відповісти
дуже дратуе цей оборот "Украіна впаде"...
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06.03.2024 01:43 Відповісти
какое-то ипсо прямо против нас((
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06.03.2024 02:30 Відповісти
ми вже перемогли ?
орки не наступають ?

прокиньтесь від "двох-трьох тижнів"!
зараз ситуація така ж критична як і в перші тижні агресі
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06.03.2024 02:52 Відповісти
Якщо буде Зеля, так і буде !
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06.03.2024 07:04 Відповісти
)(уйло може зробити "многоходовочку" в бік Європи, в обмін на Україну.)(уйло у випадку програшу втрачає все, і його кремлівська кліка,Він ,як скажений пес ,буде кусати все,що тільки попадеться.
Тому й діють так політики,надаючи зброю порціями. А потім зупиняються в передачі зброї, а потім знову надають.Немов би вичікують щоб, оскаженілий,сам затягував петлю на своєму горлі.
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06.03.2024 02:03 Відповісти
З дитинства за Францію!!!!
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06.03.2024 02:04 Відповісти
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06.03.2024 02:33 Відповісти
конечно

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06.03.2024 02:56 Відповісти
Литва, Латвія, Естонія, Молдова
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06.03.2024 07:18 Відповісти
Євросоюз?! Що, серйозно? Це утворення ще щось може?
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06.03.2024 07:23 Відповісти
То так...Польська політика відкрила свої козири...блокування кордону з Україною владу не хвилює.. Дуди...Їїхвилює щоб торгівля з ка..апами була жвавішою...
Надія на такого сусіда ніяка.... Мабуть по словам Секорського ( який зараз мзс в Польші)22 рік, Польша готувалася ввести війська на Захід України).. на що Дуда сказав, що це ніскнітниця.....Минув час..Україна воює і просування військ ка..апів відсутнє..і нема поводу ввести війська на Захід України для Польши...То вони чекатимуть конюктури на полі бою, яку вони справно малюють з "фермерами" і Кремлем..Скажуть багато ,що не сій паніку..Але воно саме приходить на язик.. Для цього потрібен Трамп і поразка України.. А все інше зробить всесвітній Гебельс Рашка Тудей і куплені Газпромом політики і їхнє ЗМІ...за рубі.Так все робиться, щоб Україна погодилася на капітуляцію..Потрібне озброєння україні..будь-яке...і тримати резерв на заході України..
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06.03.2024 08:37 Відповісти
Если Украина проиграет, то ЕС получит огромную группировку войск рф на своих границах. Группировку с огромным опытом и готовую и дальше брать на понт трусливых европейских политиков. А и еще чуть не забыл)) Если Украина проиграет, то у рф будет не просто армия рф. У них будет + несколько тысяч очень сильных воинов (лучших в Европе) умеющих не только воевать, но и воевать на технике НАТО...Внезапно!
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06.03.2024 10:48 Відповісти
 
 