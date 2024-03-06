Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз, - глава МЗС Франції Сежурне
Керівник французького МЗС Стефан Сежурне наголосив на важливості допомоги Україні, оскільки в разі її поразки РФ не зупиниться.
Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу LCI, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми зробимо крок убік перед тиском, що зростає в геометричній прогресії, перед силами, які хочуть напасти та вважають, що у них більше немає кордонів, це буде сигналом для цих сил, щоб вони йшли вперед", - підкреслив Сежурне.
Він наголосив, що поразка України у війні з Росією матиме наслідки для Франції та Європи, оскільки Москва не зупиниться.
"Ми повинні діяти зараз і продовжувати підтримувати Україну… Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз", - зазначив міністр.
Також він пояснив тезу про "стратегічну невизначеність", яку вжив президент Макрон, коли назвав можливим у перспективі введення європейських військ в Україну.
"Під час цієї зустрічі ми обговорювали дії, які могли б призвести до наземних операцій. Але рамки дуже чіткі, і я хотів би повторити, що це перемога над Росією без ведення війни в Росії", - уточнив Сежурне.
Також він додав, що всі лідери країн знали про порядок денний конференції в Парижі, в тому числі про питання можливого розгортання сухопутних військ.
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вони ще сподіваються мати рашку як гравця проти чайни
орки не наступають ?
прокиньтесь від "двох-трьох тижнів"!
зараз ситуація така ж критична як і в перші тижні агресі
Тому й діють так політики,надаючи зброю порціями. А потім зупиняються в передачі зброї, а потім знову надають.Немов би вичікують щоб, оскаженілий,сам затягував петлю на своєму горлі.
Надія на такого сусіда ніяка.... Мабуть по словам Секорського ( який зараз мзс в Польші)22 рік, Польша готувалася ввести війська на Захід України).. на що Дуда сказав, що це ніскнітниця.....Минув час..Україна воює і просування військ ка..апів відсутнє..і нема поводу ввести війська на Захід України для Польши...То вони чекатимуть конюктури на полі бою, яку вони справно малюють з "фермерами" і Кремлем..Скажуть багато ,що не сій паніку..Але воно саме приходить на язик.. Для цього потрібен Трамп і поразка України.. А все інше зробить всесвітній Гебельс Рашка Тудей і куплені Газпромом політики і їхнє ЗМІ...за рубі.Так все робиться, щоб Україна погодилася на капітуляцію..Потрібне озброєння україні..будь-яке...і тримати резерв на заході України..