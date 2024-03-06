Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз, - глава МЗС Франції Сежурне

Керівник французького МЗС Стефан Сежурне наголосив на важливості допомоги Україні, оскільки в разі її поразки РФ не зупиниться.

Про це він розповів у інтерв'ю телеканалу LCI, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми зробимо крок убік перед тиском, що зростає в геометричній прогресії, перед силами, які хочуть напасти та вважають, що у них більше немає кордонів, це буде сигналом для цих сил, щоб вони йшли вперед", - підкреслив Сежурне.

Він наголосив, що поразка України у війні з Росією матиме наслідки для Франції та Європи, оскільки Москва не зупиниться.

"Ми повинні діяти зараз і продовжувати підтримувати Україну… Якщо Україна впаде, я б не робив великих ставок на Євросоюз", - зазначив міністр.

Також він пояснив тезу про "стратегічну невизначеність", яку вжив президент Макрон, коли назвав можливим у перспективі введення європейських військ в Україну.

"Під час цієї зустрічі ми обговорювали дії, які могли б призвести до наземних операцій. Але рамки дуже чіткі, і я хотів би повторити, що це перемога над Росією без ведення війни в Росії", - уточнив Сежурне.

Також він додав, що всі лідери країн знали про порядок денний конференції в Парижі, в тому числі про питання можливого розгортання сухопутних військ.

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