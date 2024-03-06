Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

Україна не раз показувала, що може досягати перемог на полі бою, зокрема "мають сюрпризи в запасі" для флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб досягти перемог на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі вони потопили ще один російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", – зазначив Міллер.

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Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"

Зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних;

6 - санітарних.