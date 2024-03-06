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Новини
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Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

сергій,котов

Україна не раз показувала, що може досягати перемог на полі бою, зокрема "мають сюрпризи в запасі" для флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми віримо, що Україна має план, який вона може виконати, щоб досягти перемог на полі бою. Ми бачили, як вони здобувають перемоги на полі бою, нещодавно в Чорному морі вони потопили ще один російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", – зазначив Міллер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патрульний корабель ЧФ РФ "Сергій Котов" охороняв Керченську протоку, - речник ВМС Плетенчук

Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"

Зранку 5 березня у Чорному морі  Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля  втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних;
6 - санітарних.

Автор: 

Держдепартамент США (1640) корабель (1613) Чорне море (1674) знищення (7355)


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Топ коментарі
+13
Судячи з відео та заявлених самими кацапами втрат - там ніякої "оборони" не було Просто після першого удару дрона в корпус прозвучав крик: "Спасайся кто может!" І кацапня почала тікать з судна А дрони його потім "добивали" без спротиву!
До речі - тактика повертається якщо не до І Світової та російсько-японської (атаки групою есмінців крейсерів та лінкорів) - то до ІІ Світової - точно Саме так - "зграєю" та з різних векторів атакували кораблі противника торпедні катери Різниця лише в тому що зараз на борту плавзасобів-камікадзе немає людей!
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06.03.2024 07:05
+13
Я наголошую "трішки на іншому" - про моральний стан екіпажу! Відмова від спротиву атаці та спроб рятування корабля говорить про те що кацапня флотська на ЧФ (а може й на інших флотах) себе вже сприймає не "героями" а "мішенями" Зараз перекидання "недобитків" до інших екіпажів приведе до того що ці панічні настрої будуть розповсюджуваться усе ширше серед моряків І вони будуть думать не про "пабеду" а "Кто следующий?" А сам ЧФ перетвориться з "бойового з"єднання" у "плаваючий на суднах зброд" Тому найбільш реальним для кацапів буде перекидання "недобитків" у піхоту (до штурмових загонів) Там хоч якусь користь принесуть
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06.03.2024 07:30
+7
Всі добре пам,ятають, як жваво, з ентузіазмом, капітан кацапів кукурікав свойому стерновому у Керченській протоці https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року: дави их ! Цікаво, той кацапськик кеп ще живий? І припускаю, як кацапня пудить в штани, коли бачить, що їх атакують наші морські дрони, розуміючи, що до них прийшов капець.
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06.03.2024 07:43
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Судячи з відео та заявлених самими кацапами втрат - там ніякої "оборони" не було Просто після першого удару дрона в корпус прозвучав крик: "Спасайся кто может!" І кацапня почала тікать з судна А дрони його потім "добивали" без спротиву!
До речі - тактика повертається якщо не до І Світової та російсько-японської (атаки групою есмінців крейсерів та лінкорів) - то до ІІ Світової - точно Саме так - "зграєю" та з різних векторів атакували кораблі противника торпедні катери Різниця лише в тому що зараз на борту плавзасобів-камікадзе немає людей!
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06.03.2024 07:05 Відповісти
Зате на плавзасобах пі.дорашки є певна кількість лишньохромосомих нелюдів!
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06.03.2024 07:09 Відповісти
Я наголошую "трішки на іншому" - про моральний стан екіпажу! Відмова від спротиву атаці та спроб рятування корабля говорить про те що кацапня флотська на ЧФ (а може й на інших флотах) себе вже сприймає не "героями" а "мішенями" Зараз перекидання "недобитків" до інших екіпажів приведе до того що ці панічні настрої будуть розповсюджуваться усе ширше серед моряків І вони будуть думать не про "пабеду" а "Кто следующий?" А сам ЧФ перетвориться з "бойового з"єднання" у "плаваючий на суднах зброд" Тому найбільш реальним для кацапів буде перекидання "недобитків" у піхоту (до штурмових загонів) Там хоч якусь користь принесуть
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06.03.2024 07:30 Відповісти
Всі добре пам,ятають, як жваво, з ентузіазмом, капітан кацапів кукурікав свойому стерновому у Керченській протоці https://uk.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 25 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/2018 2018 року: дави их ! Цікаво, той кацапськик кеп ще живий? І припускаю, як кацапня пудить в штани, коли бачить, що їх атакують наші морські дрони, розуміючи, що до них прийшов капець.
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06.03.2024 07:43 Відповісти
Полундра!! Спасайся, кто может!
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06.03.2024 07:13 Відповісти
Тактика "вовчих зграй" німців під час другої світової
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06.03.2024 07:16 Відповісти
Хоч німці в другу світові були нашими лютими ворогами, в майстерності їм не відмовиш.
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06.03.2024 07:29 Відповісти
Флот кацапії за всі роки його існування - це дійсно анало говнетний флот, особливо Чорноморський. Я не дуже добре знаю історію морських битв, але тільки флот кацапської імперії може похвалитись тим, як вони майстерно топили свої кораблі, і часто не вступаючи в бій, а просто з переляку.
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06.03.2024 07:33 Відповісти
це не 20 ст а 19 те і театр той же Чорне море один бородатий дядька Степан дивився уважно за війною у США і зміг зрозуміти що міна у борт це гуд і зараз повторюватися починае війна 1877-78 го на Чорному морі
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06.03.2024 08:51 Відповісти
Це тактика козаків які на легких чайках атакували добре озброєні великі галери
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Так все "нове" - це "добре забуте старе" Колісниці - це сьогоднішні БМП та БТР Лицарі - танки І так далі
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06.03.2024 09:18 Відповісти
Уверен про лодки-камикадзе подсказали американские военные. Они знают как с ними сложно бороться.
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06.03.2024 07:13 Відповісти
Якби вони "підказували" - то не піднімали-б "хіпішь" стосовно того що треба мінять концепцію флоту і думать не про його розширення в напрямку створення нових ударних кораблів а про те як захистить уже існуючі Вони так були впевнені у неможливості атаки Перл-Харборської бухти літаками-торпедоносцями що не вжили заходів щодо підсилення ППО А японці просто причепили до існуючих торпед дерев"яні стабілізатори і скинули їх на бухту Стабілізатори зменшили глибину занурення торпед у товщу води після падіння з літака і зробили свою справу - добра частина флоту опинилася на дні навіть не знявшись з місць стоянки в бухті
Воювать вміють ті хто воює реально
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06.03.2024 07:40 Відповісти
Теперь американские генералы поняли что им надо для обороны Тайваня.
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06.03.2024 08:07 Відповісти
От-от! Китайці ж теж готові "воювать у вчорашню війну" І якщо американці та тайванці створять морські дрони у значній кількості швидше за китайців - вони зможуть протистоять НВАК Бо основа їх атакуючого кулака - саме великі кораблі (включаючи й ВДК) Їм (на відміну від кацапів) не потрібна "випалена територія" із знищеним населенням Їм потрібна ціла інфраструктура Тайваню та кадри працівників електронної промисловості Тому не в їх інтересах молотить важким озброєнням по острову А якщо дрони перетоплять флот на підходах - їм не буде чим острів захоплювать
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06.03.2024 08:17 Відповісти
Їм би дуже знадобився наш досвід з морськими дронами. В принципі, є вже готова технологія, треба тільки поставити деякі модулі (зв'язок, керування) кращої якості, ніж є зараз на наших, плюс довести до розуму "Марічку" - і готовий підводний флот, який можна у разі потреб швидко випустити назустріч вузькооким, якщо рипнуться.
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Один з можливих напрямів - створення "морських маток" на базі атомних підводних човнів Атомний реактор забезпечує повну автономність Заліг недалеко від виходу з баз противника, на дні, (десь у "вузькому місці"), і чекає хоч кілька місяців Прийшов час - випустив дрони, виконав завдання та повернувся на базу Тим більше, що після старту керування ними може буть передане на повітряні чи космічні коригувальники А підводний човен "під шумок" тихо "линяє" з позиції Так само може буть зроблене подібне і на кордоні власних територіальних вод
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06.03.2024 09:09 Відповісти
японські кайтени ну 1 кр і все за весь час використання
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06.03.2024 08:52 Відповісти
ТА які сюрпризи - БУданов, ЗЕ чи Арахамія все розкажуть
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06.03.2024 07:13 Відповісти
Чому американці розказують про сюрпризи для флоту, але не розказують про Арахамю чи Буданова? Чи вони не знають що вони кроти кацапів? Вони тупі?
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06.03.2024 07:40 Відповісти
Замість "чекати з нетерпінням" краще б взяли в них участь...Думаю, результат був би ще кращий.
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06.03.2024 07:19 Відповісти
Питання стоїть так : кацапи , або ви віддаєте кораблі на забій , або заховайте кораблі , ми беремось за цей клятий міст.
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06.03.2024 07:49 Відповісти
...бычки требуют мокшанские рестораны!!
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06.03.2024 12:08 Відповісти
 
 