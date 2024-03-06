Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

Міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час – та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси", – сказав представник оборонного відомства США.

Він наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті". За словами Патріка Райдера, "насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою".

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