Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає
Міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
"Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час – та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси", – сказав представник оборонного відомства США.
Він наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті". За словами Патріка Райдера, "насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою".
Топ коментарі
+11 Yuriy Kundin #514383
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+9 Gary Grant
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+5 Анатолій Панасюк
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Але ж йому лайкнули 8 нульовок (нульовка: 0 - друзів, 0 - читачів), щоб зробити його комент важливим
Не хочеш пиво сосати, сосни просто. Завтра ведмідь на зміну погонить зранку,
що є то є
Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...
MS. SINGH: That's right.
Q: ... to draw down but you don't have any replacement money. So why can't an eight-hundred billion-dollar institution just risk drawing down $4 billion of inventory on the assumption at some point you're going to get it from Congress? Is that being discussed at all in the building?
MS. SINGH: Well you sort of answered how I would answer the question because it's a risk. It's an absolute risk for us to incur. We don't have the replenishment funds needed to resupply our own stocks. So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds. So again it's something that you've seen not just from here, from this podium but across the interagency, ********** this urging of Congress to pass the supplemental.
За словами співрозмовників телеканалу, залучення зазначених коштів із бюджету Пентагону дасть оборонному відомству можливість поставити Україні військову допомогу безпосередньо зі своїх арсеналів.
Джерела уточнюють, що остаточного рішення ще не ухвалено - високопоставлені американські чиновники обговорюють можливість задіяти хоча б частину цієї суми.
Тим часом заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх закликала Палату представників підтримати запит Білого дому на 60 мільярдів доларів для київського режиму, наголосивши, що інакше ВСУ доведеться серйозно обміркувати, які території вони зможуть утримувати.
Вони замислилися, вiддавати чужi грошi, чи залишити собi.
Признаємось чесно, на будапештькому меморандумі нас на..бали....
Звісно ж собі! Нерухомості прикупити чи G-Wagons, квартирку в Лондоні…
Бюджет Пентагону - $877 млд. Подумай ще.)
А ніхто не угарає про справу львівського арсеналу?
А ніхто не угарає про відсутність фортифікацій?
А ніхто не угарає, що основним постачальником дронів є волонтери?
Мені продовжувати????
Запам'ятай що кожна країна в першу чергу дбає про свої інтереси!!!!
Вони впевнені що війну можна виграти українчиками, ( або їм так говорять робити), бо навіть розмірковуючи "економічно" скорочення населення то є непогана справа для укржлобоеліти:
1. Рятується пенсійний фонд (загиблим пенсія не потрібна)
2. Звільняються великі ділянки землі ( агрохолдінгам селяни не потрібні)
3. Рятується велфер (безробітних немає)
4. Стабілізується соціальна ситуація в країні (бідні загинули, а з каліками впорається беркут)
5. Будується корпоративна країна про яку так довго говорять ( як і про весь світ) на економічному форумі в Давосі.( Читайте Шваба, матеріали доступні в неті)
2. Великі ділянки землі стають непридатними для любого використання якщо не на десятиліття , то довічно .
3. Безробіття зашкалює - спробуй роботу знайди за ЗП за яку проживеш .
4. Соціальна ситуація це не тільки протести ......
5. Що тобі в Італії не так ?
Добре буде, якщо Конгрес проголосує за цей законопроект і дуже добре буде, якщо на виконання закону Держдеп надасть Україні хоча б половину від цієї суми. Чому половину?
Кому Держдеп планує віддати другу половину додаткового фінансування України?
Пояснення компетентного експерта:
https://www.youtube.com/watch?v=t4xMyELESas&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E
Якби Байден хотів то вже б дав