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Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

патрік,райдер

Міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

"Ми продовжуємо закликати Конгрес якнайшвидше прийняти законопроєкт з додатковим фінансуванням, щоб ми могли підтримати Україну в скрутний для неї час – та, звісно ж, поповнювати наші власні запаси", – сказав представник оборонного відомства США.

Він наголосив, що Україні "потрібні всі ресурси, закладені в цьому пакеті". За словами Патріка Райдера, "насправді немає іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України на полі бою".

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Автор: 

Пентагон (1432) допомога (8382) США (23105)


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Топ коментарі
+11
Суцільна брехня! Вони самі нещодавно зізналися, що мають на руках 4,2 млрд доларів, "помилково" не передані Україні 2023 року. Але їм "некомфортно" віддавати ці гроші, нічого за це не отримавши, як заявила Сабріна Сінгх, заступник прес-секретаря Пентагону. Їм шкода розлучатися з грошима. Тому іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає.
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06.03.2024 07:37
+9
Не Конгрес треба закликати,а одного очкастого підорка-трампіста.
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06.03.2024 07:35
+5
А не замислилися щоб Аляску рашці повернути?
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06.03.2024 08:33
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Хто ше не закликав? -- мабуть тільки лінивии
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06.03.2024 07:24 Відповісти
Не Конгрес треба закликати,а одного очкастого підорка-трампіста.
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06.03.2024 07:35 Відповісти
Тебе із дивану, забули запитати .
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06.03.2024 10:15 Відповісти
З тобою порадитися забули Ти як прищ на дупі , бо до затички іще не доріс
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06.03.2024 22:54 Відповісти
Блін, а ти обідився що тільки затичкою доручають працювати. ?
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06.03.2024 22:57 Відповісти
Прищ , вчися читати , бо думати вже не навчишся
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06.03.2024 23:10 Відповісти
Суцільна брехня! Вони самі нещодавно зізналися, що мають на руках 4,2 млрд доларів, "помилково" не передані Україні 2023 року. Але їм "некомфортно" віддавати ці гроші, нічого за це не отримавши, як заявила Сабріна Сінгх, заступник прес-секретаря Пентагону. Їм шкода розлучатися з грошима. Тому іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає.
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06.03.2024 07:37 Відповісти
Ну тобі із роісії видніше, ведмедчуківський .
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06.03.2024 10:16 Відповісти
= Ну тобі із роісії видніше, ведмедчуківський =
Але ж йому лайкнули 8 нульовок (нульовка: 0 - друзів, 0 - читачів), щоб зробити його комент важливим
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06.03.2024 19:35 Відповісти
Во всьом віноват х№йло . Ти чого своє коронне забувся ?
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06.03.2024 22:56 Відповісти
Медчуківський, зміна закінчилася, ходи до халупки своєї, сосни піваса, на балалайці щось збацай.
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06.03.2024 23:02 Відповісти
Прищ , ти тупий , урізноманітнюй свої висери
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06.03.2024 23:11 Відповісти


Не хочеш пиво сосати, сосни просто. Завтра ведмідь на зміну погонить зранку,
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07.03.2024 00:05 Відповісти
Прищ , не тупи
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07.03.2024 00:09 Відповісти
🤣
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07.03.2024 00:37 Відповісти
Давай в след за русским военным кораблём! Бот!!!
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06.03.2024 10:18 Відповісти
юра, "помилково" це ти на цей світ потрапив. Твій допис, це поцілунок від путіна або недоношеного диванного "блогера", він це оцінить як доживе.
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06.03.2024 13:43 Відповісти
Я на цьому сайті був, коли ти ще пішки під стіл ходив. Ти краще насправді скажи, з чим ти незгодний? А про поцілунок від путіна будь-який дурень написати може, великого розуму не треба.
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07.03.2024 08:07 Відповісти
Підтвердження з https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3682022/deputy-pentagon-press-secretary-sabrina-singh-holds-a-press-briefing/ брифінгу Пентагона
що є то є

Q: The Pentagon, I think still has $4 billion of authority...

MS. SINGH: That's right.

Q: ... to draw down but you don't have any replacement money. So why can't an eight-hundred billion-dollar institution just risk drawing down $4 billion of inventory on the assumption at some point you're going to get it from Congress? Is that being discussed at all in the building?

MS. SINGH: Well you sort of answered how I would answer the question because it's a risk. It's an absolute risk for us to incur. We don't have the replenishment funds needed to resupply our own stocks. So if we can't do that, then we're not able or we don't feel comfortable enough to draw down or to give another PDA until we have those replenishment funds. So again it's something that you've seen not just from here, from this podium but across the interagency, ********** this urging of Congress to pass the supplemental.
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06.03.2024 19:00 Відповісти
отличие между "ними" и "нами" все же есть - те хоть честно говорят (пока) дескать, себя не обидим. "наши" не говорят и за "свою" честно спи**енную копейку удавятся.
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06.03.2024 08:08 Відповісти
В американському міністерстві оборони задумалися над використанням 4 мільярдів доларів, які залишилися в розпорядженні відомства, щоб надати військову допомогу Україні. Про це у середу, 28 лютого, розповів телеканал CNN із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників телеканалу, залучення зазначених коштів із бюджету Пентагону дасть оборонному відомству можливість поставити Україні військову допомогу безпосередньо зі своїх арсеналів.
Джерела уточнюють, що остаточного рішення ще не ухвалено - високопоставлені американські чиновники обговорюють можливість задіяти хоча б частину цієї суми.
Тим часом заступник офіційного представника Пентагону Сабріна Сінгх закликала Палату представників підтримати запит Білого дому на 60 мільярдів доларів для київського режиму, наголосивши, що інакше ВСУ доведеться серйозно обміркувати, які території вони зможуть утримувати.

Вони замислилися, вiддавати чужi грошi, чи залишити собi.
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06.03.2024 08:10 Відповісти
А не замислилися щоб Аляску рашці повернути?
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06.03.2024 08:33 Відповісти
А будапештський меморандум?
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06.03.2024 09:26 Відповісти
Оскільки один з гарантів його не просто порушив( тож іншим нічого не заважає послати нас куда подальше...
Признаємось чесно, на будапештькому меморандумі нас на..бали....
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06.03.2024 09:55 Відповісти
Признаймося чесно , а ми тому і раді були , та ще й додаймо - кругом як дурень з писаною торбою із тим ядерним роззброєнням носилися .
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06.03.2024 23:00 Відповісти
Якщо ти ставиш таке запитання, то ти і є перший кандидат на звання "диванного генія"
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06.03.2024 10:44 Відповісти
"київського режиму"? Ось тут ти і проколовся, орк
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06.03.2024 13:54 Відповісти
Я просто цитую дослівно, як було сказано. Стаття, ймовірно, з російського сайту, тож і "київський режим". Але решта правда. Була б ця інформація на українських сайтах, я б узяв звідти. Але на українських сайтах про це ні слова, бо там бояться критикувати Білий дім.
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07.03.2024 08:18 Відповісти
«Вони замислилися, вiддавати чужi грошi, чи залишити собi.»
Звісно ж собі! Нерухомості прикупити чи G-Wagons, квартирку в Лондоні…

Бюджет Пентагону - $877 млд. Подумай ще.)
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06.03.2024 18:38 Відповісти
Бачте, не тільки у нас Свин, але і у американців є своя шістка-спікер-трампіст Джонсон! І тому і тому глибоко плювати на долю власних країн...
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06.03.2024 09:18 Відповісти
Закликалка ще не зламалася?
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06.03.2024 09:46 Відповісти
Це якесь позорище з тими американцями. путін угарає з цих слабаків заокеанських.
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06.03.2024 09:48 Відповісти
Хм) а ніхто не угарає що ми не можемо задача роки налагодити випуску хотяби патронів? А ніхто не угарає з яєць по 17?
А ніхто не угарає про справу львівського арсеналу?
А ніхто не угарає про відсутність фортифікацій?
А ніхто не угарає, що основним постачальником дронів є волонтери?
Мені продовжувати????
Запам'ятай що кожна країна в першу чергу дбає про свої інтереси!!!!
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06.03.2024 09:58 Відповісти
Одне другому не заважає, а от якщо б ці шмарклі ще до зброї дістались була б біда, а так яйця по 17 як нафта по -5 комусь було це вигідно, хтось там наварився. Корупція є відусіль, може на така оголтела як в нас але це не привід відмовляти в допозі. А якщо впаде Україна, дуже скоро війна почнеться в європі, що призведе першочергово до світової економічної кризи, а хто в США партнер №1? В другу світову США відправляло на смерть своїх громадян не з празного альтруізму, а тому ще це вбивало економіку США тобто вони просто захищали свої інтереси, то що їм заважає зараз? Відповідь очевидна - москальске бабло, шалене, халявне, безконтрольне бабло, американський та європейский бізнеси волого мріють повернутись до стану 2014
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06.03.2024 14:10 Відповісти
"Хм) а ніхто не угарає що ми не можемо задача роки налагодити випуску хотяби патронів?" А ти не угараєш від думки де порох для них брати будеш , може у тебе його вище даху , то дай Європі на снаряди ((
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06.03.2024 23:04 Відповісти
Інший спосіб є. То є мобілізувати українську промисловість на війну, ( як то зробила рі) , але чомусь то вперто не хоче робити Єрмак з Зеленським.
Вони впевнені що війну можна виграти українчиками, ( або їм так говорять робити), бо навіть розмірковуючи "економічно" скорочення населення то є непогана справа для укржлобоеліти:
1. Рятується пенсійний фонд (загиблим пенсія не потрібна)
2. Звільняються великі ділянки землі ( агрохолдінгам селяни не потрібні)
3. Рятується велфер (безробітних немає)
4. Стабілізується соціальна ситуація в країні (бідні загинули, а з каліками впорається беркут)
5. Будується корпоративна країна про яку так довго говорять ( як і про весь світ) на економічному форумі в Давосі.( Читайте Шваба, матеріали доступні в неті)
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06.03.2024 10:03 Відповісти
Мобілізуй, ****?
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06.03.2024 13:55 Відповісти
1. Пенсійному фонду потрібні надходження ( гинуть не тільки пенсіонери )
2. Великі ділянки землі стають непридатними для любого використання якщо не на десятиліття , то довічно .
3. Безробіття зашкалює - спробуй роботу знайди за ЗП за яку проживеш .
4. Соціальна ситуація це не тільки протести ......
5. Що тобі в Італії не так ?
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06.03.2024 23:09 Відповісти
Міністерство оборони США, як і вся адміністрація Байдена, продовжує закликати Конгрес негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням, що передбачає понад $60 млрд допомоги для України.Як інформує , про це на брифінгу https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3697048/pentagon-press-secretary-air-force-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Джерело:
Добре буде, якщо Конгрес проголосує за цей законопроект і дуже добре буде, якщо на виконання закону Держдеп надасть Україні хоча б половину від цієї суми. Чому половину?
Кому Держдеп планує віддати другу половину додаткового фінансування України?
Пояснення компетентного експерта:
https://www.youtube.com/watch?v=t4xMyELESas&ab_channel=UKRLIFE%D0%B7%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%8E
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06.03.2024 11:52 Відповісти
Шо не потрібно доводити - ми нічого не отримаємо, крім закликів і занепокоєння звичайно, поки зєрмаки.
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06.03.2024 11:58 Відповісти
Похоже Гарри Поттер все таки попал в слизерин

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06.03.2024 12:11 Відповісти
Цей Гарри Поттер - третя людина у країні. Він може зараз все, навіть знищення України зараз у його брудних рученятах. Ставити на голосування чи не ставити - вирішує тільки він, ну, звичайно за наказом рудого поца.
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06.03.2024 12:18 Відповісти
Які 60 млрд? Зараз має бути 80-100 млрд. Ті 60 вони повинні були, нам надати ще того року. Час вже минув, зараз потрібні ті 60 млрд і плюс частина вже за цей рік 20-40 млрд. Так що, нехай вже збільшують суму. І не забувають за моральну шкоду. Скільки нервів пішло на ті їх голосування за пакет допомоги.
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06.03.2024 14:08 Відповісти
З цих 60 мільярдів Україні перепаде зовсім небагато. Чому про це ніхто не каже?
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06.03.2024 23:02 Відповісти
лицемірство,краще б мовчали
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06.03.2024 19:29 Відповісти
Так а що з 4.2 млрд з програми PDA які Байден може дати в будь який час, і які він ще не дав Україні з попередніх періодів?
Якби Байден хотів то вже б дав
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07.03.2024 01:35 Відповісти
 
 