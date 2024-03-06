Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 420 270 осіб (+1250 за добу), 6678 танків, 10 308 артсистем, 12728 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 420 270 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,
танків ‒ 6678 (+21) од,
бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,
артилерійських систем – 10308 (+50) од,
РСЗВ – 1008 (+1) од,
засоби ППО ‒ 701 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),
крилаті ракети ‒ 1918 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,
спеціальна техніка - 1642 (+12)
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В кацапів є 16 500 танків, 30 000 ббм та 25 000 стволів арти?
Що там всередині? Що з трансмісією, про
двигуном, проаодкою? Що із стволом? Іржа не поїла?
Корпус - це 20% від самого танка.
В одної гармати приціл розбили,в іншій колесо відірвало.Виведені з ладу,але за день в крайньому випадку можна зробити з двох одну.
Так само з людьми - своїх мало, поїдуть найманці з Африки, Азії, Латинської Америки (вже їх фіксують на фронті).
Цей дощ надовго. Поки росіяни не отримають замість своєї країни руїну і територію суцільної катастрофи, це не закінчиться. А як це організувати і при цьому не нарватися на ядерний удар за принципом "Так горіть ви всі, не тільки я" - оце найголовніше і найважче питання в цій історії.
Спецтехніка рекордні 12 одиниць за добу.
П'ять діб весни, а арта розміняла другу сотню стволів (202) минулорічний березень загалом було 291 ствол.