Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 420 270 осіб (+1250 за добу), 6678 танків, 10 308 артсистем, 12728 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 420 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 420270 (+1250) осіб,

танків ‒ 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,

артилерійських систем – 10308 (+50) од,

РСЗВ – 1008 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),

крилаті ракети ‒ 1918 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,

спеціальна техніка - 1642 (+12)

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