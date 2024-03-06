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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 420 270 осіб (+1250 за добу), 6678 танків, 10 308 артсистем, 12728 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, українські захисники ліквідували близько 420 270 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 420270 (+1250) осіб,

танків  ‒ 6678 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 12728 (+40) од,

артилерійських систем – 10308 (+50) од,

РСЗВ  – 1008 (+1) од,

засоби ППО ‒ 701 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58),

крилаті ракети ‒ 1918 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+1) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13479 (+56) од,

спеціальна техніка - 1642 (+12)

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Знищення російської армії

Автор: 

армія рф (17554) Генштаб ЗС (6647) ліквідація (3992) знищення (7355)


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Топ коментарі
+26
Слава Україні! Сьогоднішній день починається з приємних новин до кави! Кількість знищених кацапів та техніки просто вражає! Але завжди треба пам'ятати про ту велику ціну, яку доводиться за це платити. Бережи Боже та Пресвята Богородиця наших захисників! Повертайтеся живими, хлопці та дівчата! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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06.03.2024 07:56
+23
бк для арты подьехал_)
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06.03.2024 07:49
+12
А где ветралёт, который на борту котова был?
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06.03.2024 08:00
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бк для арты подьехал_)
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06.03.2024 07:49 Відповісти
Підозріло, що БК у сирка російського не було, а москалів били у півтора рази більше. Залужний не хотів приписувати, навіть коли було чим гатити?
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Ви не уважно відслідковуєте статистику.
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06.03.2024 11:45 Відповісти
Якщо декому подобається російський сирок, то про смак не буду сперечатися.
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06.03.2024 12:16 Відповісти
Щодня б так
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06.03.2024 09:52 Відповісти
якби був БК для нашої арти в достатній кількості (зокрема, ракет GMLRS) - то було би намолочено вдосталь градів; а так - тільки один змогли дістати...
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06.03.2024 12:15 Відповісти
З такими темпами воювати треба ще 5 років
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06.03.2024 07:52 Відповісти
Темпи річ не постійна.
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06.03.2024 08:02 Відповісти
Чому 5 років?

В кацапів є 16 500 танків, 30 000 ббм та 25 000 стволів арти?
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06.03.2024 08:03 Відповісти
Ніц друкувать не буду - але кому було цікаво той в тирнеті надибав шо хотів ( і не надній сторінці Вікіпедії і навіть не на двох - і не тіко в Вікепедії ).
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06.03.2024 08:07 Відповісти
Сьогоднішніми темпами ще 2 роки. У них на зберіганні є близько 14 тис корпусів старих танків. 30к мотолиг (МТЛБ) теж знайдеться. Міномет - нескладна техніка, тому можуть виготовляти достатньо. Іншу арту не зможуть швидко поповнювати. Хіба що виготовлятимуть буксировані гармати часів 2-гої світової, які досить прості. Але скоро буде реальний дефіцит з авіацією, флотом, бо вони дуже повільно виготовляються.
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06.03.2024 08:13 Відповісти
Давай по пунктах. Ти уявляеш собі корпус старого т-72, який простояв на повітрі 30-40 років десь під Омськом?
Що там всередині? Що з трансмісією, про
двигуном, проаодкою? Що із стволом? Іржа не поїла?
Корпус - це 20% від самого танка.
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06.03.2024 08:48 Відповісти
Так, корпус - це не повноцінний танк. Але вони навіть такі напівробочі танки не соромляться використовувати. Зі слів полонених у них один танк може їздити, але погано стріляти. Інший може стріляти, але не може їздити - тоді використовують як статичну гармату.
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Те,що написали виведено з ладу 50.одиниць арти,зовсім не означає,що ці втрати безповоротні.
В одної гармати приціл розбили,в іншій колесо відірвало.Виведені з ладу,але за день в крайньому випадку можна зробити з двох одну.
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06.03.2024 08:15 Відповісти
як приємно зустріти комент від розумноі людини, може цей світ ще має шанс на спасіння
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06.03.2024 11:29 Відповісти
А ремонт ? А нове виробництво ? А коли вже буде критична нестача, а китайці не захочуть, аби росіяни впали і Захід переміг, почнуть через Північну Корею техніку постачати ?

Так само з людьми - своїх мало, поїдуть найманці з Африки, Азії, Латинської Америки (вже їх фіксують на фронті).

Цей дощ надовго. Поки росіяни не отримають замість своєї країни руїну і територію суцільної катастрофи, це не закінчиться. А як це організувати і при цьому не нарватися на ядерний удар за принципом "Так горіть ви всі, не тільки я" - оце найголовніше і найважче питання в цій історії.
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06.03.2024 11:49 Відповісти
Такими темпами вони і місяць не провоюють. До 18.03, а там заскавчать про негайний "мир"
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06.03.2024 08:05 Відповісти
а хто казав що буде легко ??? а, згадав - весною та влітку 2022 року люська абдристович ...
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06.03.2024 08:08 Відповісти
Німеччина у 1918 році не лише не програла на полі бою, але й вивела з ігри одного з членів Антанти й закрила східний фронт, але були Карл Лібкнехт, Роза Люксембург, кільські матроси й якийсь там юний барабанщик, про якого радянські піонери потім співали пісню.
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06.03.2024 09:58 Відповісти
Нігуя собі снарядний голод...Слава нашим воїнам.
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06.03.2024 07:55 Відповісти
це все намолочено FPV дронами.
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06.03.2024 12:17 Відповісти
Слава Україні! Сьогоднішній день починається з приємних новин до кави! Кількість знищених кацапів та техніки просто вражає! Але завжди треба пам'ятати про ту велику ціну, яку доводиться за це платити. Бережи Боже та Пресвята Богородиця наших захисників! Повертайтеся живими, хлопці та дівчата! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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06.03.2024 07:56 Відповісти
А где ветралёт, который на борту котова был?
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06.03.2024 08:00 Відповісти
Воно літало, на борту він не стояв.
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06.03.2024 08:05 Відповісти
Писали ж - ВТОПИВСЯ! Просто наші дають у зведенні тільки дні про ЗБИТІ У ПОВІТРІ борти Що вражено на землі й території противника - не враховується Перевірить важко
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06.03.2024 08:25 Відповісти
Передислокувався у підводні війська вертоліт
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06.03.2024 09:53 Відповісти
Чудовий врожай. ЗСУ, ви найкращі. Слава Україні!
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06.03.2024 08:00 Відповісти
Хелікоптер приплюсуйте, дайте гвинтокрилам шанс догнати літаки!
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06.03.2024 08:09 Відповісти
Кажуть шо нам трохи снарядів підвезли - от і маємо те шо маєм - як казав один дядько а я добавляв - і не маємо те шо не маєм
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06.03.2024 08:13 Відповісти
Черговий ювілей по чумардосам - 420 тисяч.
Спецтехніка рекордні 12 одиниць за добу.
П'ять діб весни, а арта розміняла другу сотню стволів (202) минулорічний березень загалом було 291 ствол.
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06.03.2024 08:13 Відповісти
Перепрошую, з спецтехнікою погарячкував, рекорд 14 за добу 03.01.24
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06.03.2024 08:16 Відповісти
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06.03.2024 08:25 Відповісти
Оце врожай👍👍👍👍👍 Дякуємо ЗСУ🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.03.2024 08:41 Відповісти
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06.03.2024 08:51 Відповісти
Не могу понять, как СССР выиграл войну у Гитлера. Видимо благодаря военной помощи антигитлеровской коалиции (кормили, обували, одевали, снабжали оружием), второму фронту и благодаря украинским воинам, благодаря мясным атакам, большим потеррям. Теперь всего этого у России нет, поэтому шансов победить, в этой войне у России тоже нет. Слава ВСУ!
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06.03.2024 09:45 Відповісти
давненько aircraft еnd helicopter не було в статистиці...
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06.03.2024 12:23 Відповісти
 
 