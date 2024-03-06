УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7696 відвідувачів онлайн
Новини
2 630 20

Латвія першою з країн ЄС запроваджує обмеження на ввезення аграрної продукції з Росії та Білорусі

кордон,латвія

Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з Росії та Білорусі: до списку потрапили сільськогосподарські та кормові товари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Латвії.

Ухвалена постанова набуде чинності з 8 березня.

До переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди. А також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.

Крім того, до ввезення до Латвії заборонені російські та білоруські злаки (пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес, ячмінь), корми для тварин, борошно та гранули з м'яса, м'ясних та рибних субпродуктів, арахісової, лляної, ріпакової та соєвої олії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Латвії затвердив 5-річний план укріплення кордону з РФ та Білоруссю вартістю 303 млн євро

Автор: 

Білорусь (7944) Латвія (1353) росія (65442) санкції (11900)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
По-перше, Латвія ніколи не блокувала український транзит і не забороняла український агроімпорт, тому цей крок Латвії дійсно потужний. Навідміну від польських виродків, які не тільки закрили укр кордон для тразиту, вони продовжують активно торгувати з парашиєю агропродукцією звинувачуючи у всьому Україну.
показати весь коментар
06.03.2024 08:37
+5
В отличие от поляков которые российское зерно и товары в упор не видят и на белорусской границе фермеров-титушек тоже с собаками не найдешь.
показати весь коментар
06.03.2024 08:05
+5
Питання санкцій проти російської агропродукції повинно було звучати з часу припинення зернового коридору. Бо раша кормила Європу краденим зерном.
Але де цих дипломатів знайти в Україні?
показати весь коментар
06.03.2024 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щось змінюється, ал дуже повільно…
показати весь коментар
06.03.2024 08:05 Відповісти
В отличие от поляков которые российское зерно и товары в упор не видят и на белорусской границе фермеров-титушек тоже с собаками не найдешь.
показати весь коментар
06.03.2024 08:05 Відповісти
Дивно. Після двох років війни. Всіх, хто купляв у росії с/г продукцію, нафту, газ слід визнати спонсорами тероризму, співучасниками вбивства мирних жителів України
показати весь коментар
06.03.2024 08:08 Відповісти
Латвія це почала до Ткача.
показати весь коментар
06.03.2024 09:00 Відповісти
По-перше, Латвія ніколи не блокувала український транзит і не забороняла український агроімпорт, тому цей крок Латвії дійсно потужний. Навідміну від польських виродків, які не тільки закрили укр кордон для тразиту, вони продовжують активно торгувати з парашиєю агропродукцією звинувачуючи у всьому Україну.
показати весь коментар
06.03.2024 08:37 Відповісти
Латвия неожиданно стала ведущим импортером российской кукурузы в ЕС

Источник

https://www.apk-inform.com/ АПК-Информ

1038

15:05 | 26 окт. 2023

В этом году Латвия быстро увеличила импорт российского зерна, особенно кукурузы, став ведущим импортером этого зерна в Европейском Союзе, сообщает https://eng.lsm.lv/ ENG.LSM.lv .

По информации Центрального статистического департамента Латвии, в этом году четыре латвийские компании импортировали кукурузу из России, пять - горох и шесть - рапс. Однако названия этих компаний не разглашаются.

Если до начала полномасштабной войны в Украине только около 11% импорта зерна в Латвию (около 100 тыс. тонн) ежегодно поступало из России, то уже за первые восемь месяцев т.г. указанный объем достиг 266 тыс. тонн, или 34% от общего импорта зерна страной. При этом за первые семь месяцев 2023 г. 82% импортируемой в Латвию кукурузы поступило из России, а ее импорт вырос на 63% по сравнению с предыдущим годом.

Более того, учитывая опыт предыдущих лет, можно предсказать, что наиболее крупные объемы зерна будут появляться в конце года, так как этот период традиционно является наиболее активным временем для торговли зернами.

Также неожиданно Латвия стала важным импортером российского сушеного гороха - в прошлом году объемы в ценовом выражении выросли в 4 раза, а весовом - в 2,5 раза. В 2021 г. из России было импортировано 53 тыс. тонн гороха, тогда как в прошлом - 132 тыс. тонн.
«По нашему мнению, это неправильно, и нам не нужна российская продукция. Если мы говорим о мире, где голод, то, конечно, Латвия не может и никогда не будет тормозить транзит российского зерна, в случае когда он направляется в страны, где продукты питания действительно нужны», - отметил министр сельского хозяйства Армандс Краузе.
показати весь коментар
06.03.2024 08:42 Відповісти
Проснись,на дворе уже 2024год
показати весь коментар
06.03.2024 09:31 Відповісти
польща вас зробить.
показати весь коментар
06.03.2024 08:43 Відповісти
Если польша нас сделает,то тебя,русня,отымеет во всех позах и флажок не спасёт!!!
показати весь коментар
06.03.2024 09:35 Відповісти
Нашваберних кацапів вже зробили, а буде ще. То воно своїм "висером" намагається комплекс вгамувати хочь якось.
показати весь коментар
06.03.2024 10:17 Відповісти
то ти своїм нижнєпівкульним мозком не окучив мною написане, бо малоророзвинутий.
показати весь коментар
06.03.2024 21:17 Відповісти
ти дибіл чи придруюєшся? пояснюю для тебе і твої трьої лайків - особливо обдарованих: за що зараз Бігус плачеться, шо там з ними поляки робили, коли вони знімали те, що робиться через білорусько-польску границю? так ось довбню, польща зробить латвію, бо вже пускає через себе російський експорт. так що засунь свої примітивні лякалки собі в нижнє полушаріє.
показати весь коментар
06.03.2024 21:16 Відповісти
Ви не бачили санкції проти РФ? Де вони, куди закотилися, може десь під столом валяються?
показати весь коментар
06.03.2024 08:44 Відповісти
Працюють санкції. Не швидко як би хотілось але працюють.
показати весь коментар
07.03.2024 11:27 Відповісти
Журналісти - велика сила у Європі та світі. Один Ткач зробив більше ніж всі дипломати разом взяті. Отже треба максимальні зусилля спрямувати на просування наших інтересів та правдивої інформації про війну у європейських ЗМІ, що вплине на громадську думку і на відповідно на прийняття Європейськими та Американськими бюрократами потрібних нам рішень. Також потрібні журналістські розслідування про куплених кацапами політиків та про обхід компаніями санкцій. Туди треба спрямувати максимальні зусилля та кошти.
показати весь коментар
06.03.2024 08:49 Відповісти
Хронологічно, - спочатку Латвія заявила про такі наміри, а потім було розслідування Ткача.
показати весь коментар
06.03.2024 08:58 Відповісти
Питання санкцій проти російської агропродукції повинно було звучати з часу припинення зернового коридору. Бо раша кормила Європу краденим зерном.
Але де цих дипломатів знайти в Україні?
показати весь коментар
06.03.2024 08:57 Відповісти
1. А транзит? Адже москальська продукція завантажується на судна у Вентспілсі (імовірно, що і в Лієпаї та Ризі).
2. Як щодо ввезення неагропродукції - нафти, будматеріалів, лісоматеріалів, міндобрив?..
показати весь коментар
06.03.2024 10:21 Відповісти
На фото Литва, а не Латвія.
показати весь коментар
06.03.2024 11:45 Відповісти
 
 