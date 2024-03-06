Латвія першою з країн ЄС запроваджує обмеження на ввезення аграрної продукції з Росії та Білорусі
Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з Росії та Білорусі: до списку потрапили сільськогосподарські та кормові товари.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Латвії.
Ухвалена постанова набуде чинності з 8 березня.
До переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди. А також мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.
Крім того, до ввезення до Латвії заборонені російські та білоруські злаки (пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес, ячмінь), корми для тварин, борошно та гранули з м'яса, м'ясних та рибних субпродуктів, арахісової, лляної, ріпакової та соєвої олії.
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Источник
https://www.apk-inform.com/ АПК-Информ
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15:05 | 26 окт. 2023
В этом году Латвия быстро увеличила импорт российского зерна, особенно кукурузы, став ведущим импортером этого зерна в Европейском Союзе, сообщает https://eng.lsm.lv/ ENG.LSM.lv .
По информации Центрального статистического департамента Латвии, в этом году четыре латвийские компании импортировали кукурузу из России, пять - горох и шесть - рапс. Однако названия этих компаний не разглашаются.
Если до начала полномасштабной войны в Украине только около 11% импорта зерна в Латвию (около 100 тыс. тонн) ежегодно поступало из России, то уже за первые восемь месяцев т.г. указанный объем достиг 266 тыс. тонн, или 34% от общего импорта зерна страной. При этом за первые семь месяцев 2023 г. 82% импортируемой в Латвию кукурузы поступило из России, а ее импорт вырос на 63% по сравнению с предыдущим годом.
Более того, учитывая опыт предыдущих лет, можно предсказать, что наиболее крупные объемы зерна будут появляться в конце года, так как этот период традиционно является наиболее активным временем для торговли зернами.
Также неожиданно Латвия стала важным импортером российского сушеного гороха - в прошлом году объемы в ценовом выражении выросли в 4 раза, а весовом - в 2,5 раза. В 2021 г. из России было импортировано 53 тыс. тонн гороха, тогда как в прошлом - 132 тыс. тонн.
«По нашему мнению, это неправильно, и нам не нужна российская продукция. Если мы говорим о мире, где голод, то, конечно, Латвия не может и никогда не будет тормозить транзит российского зерна, в случае когда он направляется в страны, где продукты питания действительно нужны», - отметил министр сельского хозяйства Армандс Краузе.
Але де цих дипломатів знайти в Україні?
2. Як щодо ввезення неагропродукції - нафти, будматеріалів, лісоматеріалів, міндобрив?..