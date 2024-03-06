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Вночі ворог завдав ракетного удару по Покровську, одна людина дістала поранення

покровськ

Російські загарбники серед ночі 6 березня завдали ракетного удару по Покровську Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 3 адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.

Начальник ОВА вкотре закликав мешканців  евакуйовуватися, зазначаючи, що безпечних  місць на Донеччині не залишилося.

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обстріл (28725) Донецька область (8603) Покровськ (643)


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