Вночі ворог завдав ракетного удару по Покровську, одна людина дістала поранення
Російські загарбники серед ночі 6 березня завдали ракетного удару по Покровську Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Близько першої години ночі ворог випустив по місту 4 ракети С-300. Внаслідок удару цивільна особа отримала легкі поранення. Пошкоджені 11 багатоповерхівок, 3 приватні будинки й 3 адмінбудівлі", - йдеться в повідомленні.
Начальник ОВА вкотре закликав мешканців евакуйовуватися, зазначаючи, що безпечних місць на Донеччині не залишилося.
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