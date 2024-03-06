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Медведчук хоче повернути громадянство України, депутатський мандат та скасувати санкції: подав одразу кілька позовів до Верховного суду України, - ЗМІ

медведчук,віктор

Ексдепутат Верховної Ради та кум Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили у державній зраді, судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

Повідомляється, що ще 10 січня 2023 року Зеленський припинив громадянство України для деяких колишніх депутатів "ОПЗЖ", включно з Віктором Медведчуком. Це рішення президент ухвалив на підставі матеріалів від СБУ та Державної міграційної служби. Пізніше ВР забрала у Медведчука мандат. 20 лютого Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду.

"Колишній нардеп вимагає повернути йому і його колегам українське громадянство. За його словами, указ Зеленського нібито є незаконним, безпідставним і порушує Конституцію. У березні 2023 року Верховний Суд відкрив справу і засідання в ній тривають досі", - пише видання.

Hromadske зазначає, що адвокати Медведчука Олексій Калінніков і Світлана Савченко відмовилися говорити з ними про вимоги в межах судового процесу. У судовому реєстрі містяться постанови Верховного Суду, у яких ідеться про те, що колишній нардеп спершу позивався до Зеленського, а потім третіми особами у справі залучили СБУ та міграційну службу.

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Повідомляється, що 25 січня 2024 року СБУ клопотала про закриття провадження у справі, назвавши її штучною.

За словами журналістів, СБУ апелювала до наявності у Медведчука російського паспорта, коли матеріали на припинення громадянства потрапили до Зеленського. Нагадаємо, що Медведчук потрапив до РФ у межах обміну військовополоненими, а отже, Кремль визнав за ним цей статус.

Видання пише, що в СБУ пояснили Суду, що Віктор Медведчук не асоціює себе з Україною. Ба більше, він перейшов на бік Росії, яка почала повномасштабну війну з Україною. Він повторював доводи президента РФ Володимира Путіна про нібито підстави для повномасштабного вторгнення. Також Медведчук не вважає себе частиною українського народу. Він використовував усі наявні в нього політичні можливості для підриву зусиль України зберегти свою незалежність.

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У СБУ також заявили, що 5 вересня 2023 року Суду надали письмові пояснення з доказами, що давали підстави для припинення громадянства Віктора Медведчука. Однак 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив СБУ в її клопотанні про закриття справи. Ба більше, там ухвалили рішення вимагати у спецслужби копії матеріалів про втрату громадянства Медведчуком.

Як розповів  експерт із конституційного права Богдан Бондаренко, Суд хоче дізнатися, з яких підстав громадянство Віктора Медведчука було припинено. СБУ треба довести в суді наявність у колишнього нардепа російського паспорта.

"Медведчук через Верховний Суд також намагається повернути собі депутатський мандат і зняти економічні санкції, які запровадила РНБО 2021 року. Що стосується позову про повернення мандата, то розгляд призупинили. А ось справа щодо санкцій триває ще з 29 грудня 2022 року", - зазначають журналісти.

Видання пише, що 30 березня 2023 року Верховний Суд зажадав у РНБО матеріали, на підставі яких на Медведчука наклали санкції, а також там захотіли дізнатися, хто з членів Ради проголосував за таке рішення.

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Автор: 

Верховний Суд (1192) Медведчук Віктор (1707)


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Топ коментарі
+32
Мабуть політична ситуація визріла в Україні для цього виродка...З ВСуду України дали сигнал - давай Вітька....заяву..
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06.03.2024 08:39
+26
Нахабство -друге щастя. Кому,як не цьому уй@бку знати що з нашою судовою системою все можливо.
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06.03.2024 08:39
+24
А ківа ніби то теж хотів. Але ж знайшовся спосіб вирішити питання...
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06.03.2024 08:40
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Мабуть політична ситуація визріла в Україні для цього виродка...З ВСуду України дали сигнал - давай Вітька....заяву..
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Ну ця ситуація буде зрілою, допоки суди наші залишатимуться портновськими… як склепав їх портняжка за каденції хряка, так вони досі й працюють.. безперервно, зауважу 😉 лишень все більше та більше вкорінюються та бетонуються
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06.03.2024 11:34 Відповісти
Вітьок не такий дурний щоб бути акіцапом. Бо тоді ні президентом ні протектором йому не бути. Акіцапихою є марченко і весь бізнес в цапіїї на ній. І ясна річ що сбу нічого довести не може.
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06.03.2024 12:59 Відповісти
Нахабство -друге щастя. Кому,як не цьому уй@бку знати що з нашою судовою системою все можливо.
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06.03.2024 08:39 Відповісти
Та причому тут "все можливо" ? В Законі України "Про громадянство України" прописані підстави припинення громадянства (розділ ІІІ - ст. 17 - 21). Суд дивиться на ці підстави і каже владі, тикніть мені пальцем, по якій підставі ця особа втратила український паспорт + дайте на цю підставу документи. Це все, що я хочу і буде Вам щастя. Бо інакше потім Європейський суд з прав людини буде з нас ідіотів робити.
Що потрібно зробити СБУ / Офісу Президента України - то надати суду відповідні докази і тоді Верховний Суд скаже Медведчуку "Адіос, мучачос". Наприклад, у СБУ є докази, що Медведчук отримав російське громадянство. Є якась копія паспорту, чи якийсь запис в якомусь реєстрі, чи під час обміну росіяни його позначили як громадянина росії в документах і т. п. Так надайте "докази в студію" - і все.

А якщо просто виходити з принципів "революційної доцільності" - позбавте, бо він зрадник . . . Ну ок, зрадник, так але позбавлення громадянства за кримінальні правопорушення Конституція України не допускає. То в СРСР таке було, так ми від того тоталітарного минулого відмовилися ж. Якщо він зрадник з українським паспортом, то садіть українського громадянина в тюрму, а не позбавляйте громадянства - ну закон же ж чіткий з цього приводу . . .

Так що не накидуйте на Верховний Суд. Просто СБУ / Міграційна служба / Офіс Президента, коли б'ються з особами, яких вважають ворогами держави, мають робити це "по уму", а не тупити. Хірург же ж на операції скальпель використовує, а не топор мясника, хоча і тим, і тим ніби різати можна - тільки результати будуть трошки різні.
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06.03.2024 11:41 Відповісти
А ківа ніби то теж хотів. Але ж знайшовся спосіб вирішити питання...
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06.03.2024 08:40 Відповісти
Тому , що ківа особисто « НАЙВЕЛИЧНІШОМУ🤢🤡 « на хвіст наступив , а мертвечук з ними співпрацює ! Марченко і КАЛАМОЙ співвласники Г+Г на , якому кожен день прославляють « боневтіка-херпіду»
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06.03.2024 09:54 Відповісти
Та нужно "вернуть", пусть приезжает, мы потом его еще раз ***** поменяем на наших военнопленных
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06.03.2024 08:41 Відповісти
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06.03.2024 08:43 Відповісти
А Ваві? Татаров, мабуть, вже не встигає - підсилення треба. Особливо по напрямку КС.
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06.03.2024 09:32 Відповісти
А що, так можна?! Це лише тільки в нас в Україні?!
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06.03.2024 08:43 Відповісти
а чого ні? подати можна на все і куди хош. ти так ниєш, наче він вже виграв.
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06.03.2024 08:46 Відповісти
Йди працюй німець !
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06.03.2024 08:47 Відповісти
у тебе класична відповідь недоклепаного. 1. ти ніхера не поняв з написаного. 2. де ти там знайшов те, що тебе надрочило на твій висєр?
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06.03.2024 21:20 Відповісти
і що мені робити, не тобі неучу розказувати.
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06.03.2024 21:22 Відповісти
Ти , вони з одного поля ягідки , як і виродок Портнов ! На нього навіть провадження ЗЕУОЙБКИ НЕ ВІДКРИВАЮТЬ, а вбивця портнов судиться з Чекалкіним, Порошенко……… СВІЙ ДО СВОГО ПО СВОЄ ! Гнида до крота і троянського шакала
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06.03.2024 09:58 Відповісти
подає апеляціх і позови - вкесь цивілізований світ. лише бидло тіпа тебе цього не знає.
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06.03.2024 21:21 Відповісти
Агентів кремля у нас, як гною, того і лізе оце недобите. Воно в президенти України мітить, а хер йому
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06.03.2024 08:43 Відповісти
я б не був таким категоричним. Україна-країна несподіванок. Піпл же обрав зека, а потім блазня з роялем у штанях...
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06.03.2024 08:48 Відповісти
Україна-країна не тiльки несподіванок, а ще країна для збагачення
усiляких покiдькiв...
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06.03.2024 11:58 Відповісти
ну є бабло - можна банкетувати.
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06.03.2024 08:44 Відповісти
Наступного разу не обмінюйте виродка…. прикопайте…
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06.03.2024 08:45 Відповісти
Ну другие же депутаты от ОПЗЖ живут себе спокойно и ручные сбушники, суды их не трогают... Вот и Медведчуку захотелось.
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06.03.2024 08:45 Відповісти
навіть не сумніваюсь, що виграє, знаючи наше кривосуддя. Червінського і патріотів-за грати, кацапську шоблу-у владу. Все, як завжди
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06.03.2024 08:47 Відповісти
Аааааааааааааа.
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06.03.2024 08:47 Відповісти
Так буває, коли «через сраку» Зєля і кодло приймає якісь рішенння всупереч закону.
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06.03.2024 08:50 Відповісти
аргументуй
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06.03.2024 08:55 Відповісти
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06.03.2024 08:56 Відповісти
Ніби ти й не знав що твій ШанпанЗє відібрав громадянство Медведчука не за законною процедурою. А тепер кумху@ла законно судиться за повернення громадянства. І це більше нагадує якусь сплановану акцію Зєшобли і Кумху@ла.
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06.03.2024 10:27 Відповісти
Брешеш. Зе громадянство не відбирав.
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06.03.2024 10:35 Відповісти
Так він навмисне і робить порушення, начебто народу догодив попіарився, а потім все назад.
Хіба Зе як юрист не знає, якщо зробити не по закону то все повернеться, реально цирк
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06.03.2024 12:15 Відповісти
Мабуть, мертвечук хоче на посаду єрмака…
За кучмою в АПУ до такого не доходило..
Тоді мертвечук, тільки запровадив експеримент з кузьмуком по аутсорсингу щодо зміни системи харчування в ЗСУ та Держспецзвязку…
По сьогодні «нарчовуються» дивні особи, а потім, дивно купують готелі на Адріатиці і «*******» з пазухи, усі грошенята…
Тому мертвечука і «притягує» Україна… хоче ще «нахарчуватися» від ЗСУ …
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06.03.2024 08:52 Відповісти
А чого це він так впевненно. Аааа, це він у формі ***************** уряду. Як умова куйла? Ну тоді зрозуміло...
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06.03.2024 08:55 Відповісти
людина постраждала сильно, вочевидь наш самий-самий суд може піти на зустріч...
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06.03.2024 08:56 Відповісти
ой..ну ще раз поміняємо на патріотів
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06.03.2024 08:58 Відповісти
чмоня х#йлосос камуфляжний
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06.03.2024 10:16 Відповісти
цілком зможе свого добитися - всесильний Татарів, що головний над мусорьнею і судовою системою, допоможе😉

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06.03.2024 08:59 Відповісти
Здається мені, що ці двоє на іудеїв схожі?! Чи воно так і є?
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06.03.2024 09:10 Відповісти
******@
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06.03.2024 08:59 Відповісти
Не здивуюся коли він заявить що буде балотуватися на пост Президента...бо при цій можливо все ..
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06.03.2024 08:59 Відповісти
Хай приїздить на суд, буде привід обміняти його ще на 200 азовців 😆👍
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06.03.2024 09:00 Відповісти
Те,що ті укази Зєлєнского були антиконституційними,було очевидно.
Як завжди,Зєля свої про**би перекладає на інших. Тут КСУ на розтяжці.
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06.03.2024 09:01 Відповісти
Чому це вони "антиконституційні"? Президент згідно з Конституцією має право позбавляти громадянства,я звичайно не "зєлєбот", але тут все нормально.
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06.03.2024 09:06 Відповісти
Це в якій статті Конституції написано "має право позбавляти"? У 25-ій?
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06.03.2024 09:19 Відповісти
Стаття 106 Конституції України.
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06.03.2024 09:28 Відповісти
Звісно може.Але це складна процедура,з купою процесуальних документів,А не так,як ця шобла зробила,-віддала одного з найбільших агентів РФ,розказуючи казочки лошкам,що той нібито втік від стеження,та про якийсь обмін.
Зєля,звісно,міні-диктатор ,але є певний перелік підстав позбавлення.
Підстава позбавлення,-нібито набуте громадянство рф,ніяк не підкріплене доказами.Якись вася з СБУ прийшов,й під чесне слово щось розказав....
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06.03.2024 10:01 Відповісти
Ну його ж не просто так віддали,не треба маніпулювати.
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06.03.2024 10:33 Відповісти
Вірите в легенду про обмін ? Ваше право.
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06.03.2024 11:28 Відповісти
Яку легенду,ви що не бачили на кого його обміняли?
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06.03.2024 11:46 Відповісти
Обмінювали групу полонених РФ на групу полонених України.
Вам сказали ,що саме на Медведчука поміняли купу полонених ? То вірте.
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06.03.2024 12:13 Відповісти
Для мене очевидна евакуація агента впливу РФ під зручним приводом.
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06.03.2024 12:15 Відповісти
Його одного на декількох "азовців" обміняли,на кацапії пам'ятаю страшенний вой стояв з цієї нагоди.
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06.03.2024 14:10 Відповісти
Ще раз підтверджується істина-"не покаране зло повертається"...
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06.03.2024 09:01 Відповісти
Мертвечук падлюка, але аж ніяк не дурник. Конституція України:


Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Отже, всі ті "позбавлення" були незаконними, будь-який реально незалежний, а не карманний, суд це доведе.

Така куйня, малята...
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06.03.2024 09:05 Відповісти
Не тикай мені, дурнику
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06.03.2024 09:20 Відповісти
Медведчук - Чикатило по відношенню до України... Як кому, але він персонально огидніший навіть за путлера. До яких пір ця мерзота буде повітря труїти, спитали б, якби змогли янголята-немовлята з одеської дев'ятипрверхівки?! Буданов, чого чекаємо?!
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06.03.2024 09:07 Відповісти
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06.03.2024 09:10 Відповісти
Гложет Медведчука тоска по Родине. Ностальгия она такая.😥
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06.03.2024 09:10 Відповісти
Ностальгією там і не пахне; нове партійне завдання васіліча.
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06.03.2024 10:09 Відповісти
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06.03.2024 09:11 Відповісти
кнур
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06.03.2024 09:21 Відповісти
Якщо в нас взагалі існує гур чи що там, то мертвечук має піти шляхом ківи.
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06.03.2024 09:21 Відповісти
Україна , дуже толерантна по відношенню до своїх катів ...
Вони це знають і відчувають тому не дивуйтеся
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06.03.2024 09:23 Відповісти
То той верховний суд де Князєва на хабарі взяли?
На місці ФСБ я діяв би виключно через досье депутатів та судей . Там стільки компромату можна нагреси що досить цьому прошарку людей погрозити пальчиком і вони, вдягнувши вишиванки будуть робити все що владімрвлаадімрич забажає.
Зло там. І без очищення, спротив України то є сізіфов труд.
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06.03.2024 09:27 Відповісти
Взагалі то має право згідно зі статтею 106 Конституції України.
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06.03.2024 09:29 Відповісти
Сказати, що це ППЦ, - не сказати нічого! Якби в Україні зараз діяли військові суди (суди військових трибуналів), до компетенції яких були б передані, у тому числі, справи про держзраду, а також корупцію у великих розмірах, що завдала шкоди СОУ, тощо, тоді б вони розглядали справи на протязі лише кількох діб і виносили вироки виключно "на пожиттєве", якщо брати випадок з цим мерзотником! А там лише "справа техніки", аби ця Потвора загинула... Ось так потрібно робити з відвертими ворогами України, а не "міндальничати" з ними! При умові, якщо українці і далі ще хочуть перемогти у цій страшній війні... Але ж це можливе лише з іншою владою, тому як представники "зеленого шапіто" впевнені, що в разі втрати ними влади (а вони це відчувають, тому і "розганяють" по країні фейк про "майдан 3", який "спланували агенти кремля") до них цілком підійде такий само сценарій подій! Ось тому "козир@Ко" можливість відтворення діяльності військових судів навіть не розглядають. П.С. В умовах, коли у самому "верховному суді" їхні очільники беруть хабарі мільйонами "баксів", я не буду здивований, якщо цього Покидька "поновлять у правах"! На жаль...
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06.03.2024 09:36 Відповісти
Пропоную Верховному Суду задовольнити усі забаганки мертвечука. Нехай, нарешті, самі сліпі в Україні побачать, "хто є ху" насправді в усіх провладних структурах. А тим, хто досі спить, таки настав час прокинутися.
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06.03.2024 10:06 Відповісти
Одна справа цікавіша за іншу. І скрізь ніби відбувається якась бурхлива діяльність. Ніби працюють адвокати, ніби працюють судді і весь судовий апарат. Канцелярія усяка, охорона і інша різна судівська прислуга. Напевно вже за все домовлено не гласно. Тепер слідує димова завіса. Всі учасники цього процесу мають найнижчі як професійні так усілякі моральні і іще всі інші якості. Це в котрий раз підтверджує те, що утримання цієї всієї наволочі переоцінено. За яку таку роботу в них є заробітні плати вищі за мінімальні? Суддя це ж не про гроші, а покликання. Він же народжений творити судочинство. Так перевести б їх на мінімалку. Один чорт виносяться непрофесійні корупційні рішення. Може замінити оцих якоби судей на суди присяжних? Щоб отой тіпа суддя просто підгавкував в процесі, як зеля на концертах, без винесення ним рішень. Просто в якості секретарки за 8000 грн. На більше вони не працюють. Ніхто. А цього медведчука грохнути б разом з всіма тими адвокатами і тією канцелярією, яка приймає ті папірці. Як в старі добрі середньовічні часи. Ха ха ха.
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06.03.2024 10:08 Відповісти
Суд який підло прийняв бік УПЦ МП. у суперечці із заповідником на Хмельниччині.
Верховний суд України 20 грудня 2023 р, злочинно скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держ-етнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язок із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді. Сумно але від такого суду можна очікувати, що хочеш. Не виключено виправдання -кремлівського виродка медведчука, ЗЕКА-януковича і навіть самого фашиста )(уйла путліна.
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06.03.2024 10:12 Відповісти
І що видумаєте??
При владі ОП ЗЕ
тож може вигрити усі "суди"!!!
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06.03.2024 10:46 Відповісти
Чому у цього виродка не судят і у нього ще не має вироку суду?
Чому судят боевого офіцера і патріота Червінського?

Відповідь: Тому що в Офісі президента є Дерьмак та Татаро
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06.03.2024 10:54 Відповісти
Це ж чахлик невмирущий , тому поверне, навіть не сумніваюсь. Паломніца ж хоче повернути свою кімнату шуб, тому її благовірний і мандат собі поверне, і улюблені шуби Оксанки.
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06.03.2024 10:54 Відповісти
Повернуть, знімуть - бо він може багато податків платити з тих нафтоскважин, шо їм ху...йло подарував, до бюджету України, на ЗСУ.
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06.03.2024 11:06 Відповісти
Так у нього посада з початку Великого вторгнення запланована. Керувати окупованою Україною.
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06.03.2024 11:20 Відповісти
Ділетанський підхід до всього в тому числі і до засудження та вироків по колаборантам, зрадникам яких міняють без вироків, вводять санкції,бог його знає на що спираясь, лишають громадянства по устним розпорядженням, дають змогу судитися і вигравати у України, отримувати компенсації. От буде херня, якщо це вдасця покидьку медведчуку.
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06.03.2024 11:53 Відповісти
Нахай приїжджає. Ми його ще раз поміняємо...
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06.03.2024 12:17 Відповісти
"Кто хочет всё,тот не получит ничего" - Гёте. Недавно потрёпанный, жалкий,с не чёсанными волосами жалюгидная и омерзительная гадость(на фото) и тут вдруг..почувствовал себя настоящим...Оксана как раз тот случай,где: блондин с длинными ногами,и деньги,и... и,конечно же Медвечук.
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06.03.2024 12:20 Відповісти
почему этого ****** всё ещё не отправили вслед за кивой?!
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06.03.2024 14:30 Відповісти
Треш якийсь... Він кулю заслуговує....
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06.03.2024 15:27 Відповісти
Цей виродок хоче українського громадянства? Та не проблема! Все, що для цього потрібно, - щоденне триразове пляшкування протягом п'ятирічного випробувального періоду.
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06.03.2024 16:35 Відповісти
ХАЙ ПРИЇЗЖАЄ !)
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06.03.2024 20:44 Відповісти
 
 