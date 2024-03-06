Медведчук хоче повернути громадянство України, депутатський мандат та скасувати санкції: подав одразу кілька позовів до Верховного суду України, - ЗМІ

Ексдепутат Верховної Ради та кум Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили у державній зраді, судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Hromadske.

Повідомляється, що ще 10 січня 2023 року Зеленський припинив громадянство України для деяких колишніх депутатів "ОПЗЖ", включно з Віктором Медведчуком. Це рішення президент ухвалив на підставі матеріалів від СБУ та Державної міграційної служби. Пізніше ВР забрала у Медведчука мандат. 20 лютого Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду.

"Колишній нардеп вимагає повернути йому і його колегам українське громадянство. За його словами, указ Зеленського нібито є незаконним, безпідставним і порушує Конституцію. У березні 2023 року Верховний Суд відкрив справу і засідання в ній тривають досі", - пише видання.

Hromadske зазначає, що адвокати Медведчука Олексій Калінніков і Світлана Савченко відмовилися говорити з ними про вимоги в межах судового процесу. У судовому реєстрі містяться постанови Верховного Суду, у яких ідеться про те, що колишній нардеп спершу позивався до Зеленського, а потім третіми особами у справі залучили СБУ та міграційну службу.

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Повідомляється, що 25 січня 2024 року СБУ клопотала про закриття провадження у справі, назвавши її штучною.

За словами журналістів, СБУ апелювала до наявності у Медведчука російського паспорта, коли матеріали на припинення громадянства потрапили до Зеленського. Нагадаємо, що Медведчук потрапив до РФ у межах обміну військовополоненими, а отже, Кремль визнав за ним цей статус.

Видання пише, що в СБУ пояснили Суду, що Віктор Медведчук не асоціює себе з Україною. Ба більше, він перейшов на бік Росії, яка почала повномасштабну війну з Україною. Він повторював доводи президента РФ Володимира Путіна про нібито підстави для повномасштабного вторгнення. Також Медведчук не вважає себе частиною українського народу. Він використовував усі наявні в нього політичні можливості для підриву зусиль України зберегти свою незалежність.

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У СБУ також заявили, що 5 вересня 2023 року Суду надали письмові пояснення з доказами, що давали підстави для припинення громадянства Віктора Медведчука. Однак 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив СБУ в її клопотанні про закриття справи. Ба більше, там ухвалили рішення вимагати у спецслужби копії матеріалів про втрату громадянства Медведчуком.

Як розповів експерт із конституційного права Богдан Бондаренко, Суд хоче дізнатися, з яких підстав громадянство Віктора Медведчука було припинено. СБУ треба довести в суді наявність у колишнього нардепа російського паспорта.

"Медведчук через Верховний Суд також намагається повернути собі депутатський мандат і зняти економічні санкції, які запровадила РНБО 2021 року. Що стосується позову про повернення мандата, то розгляд призупинили. А ось справа щодо санкцій триває ще з 29 грудня 2022 року", - зазначають журналісти.

Видання пише, що 30 березня 2023 року Верховний Суд зажадав у РНБО матеріали, на підставі яких на Медведчука наклали санкції, а також там захотіли дізнатися, хто з членів Ради проголосував за таке рішення.

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