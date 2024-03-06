Медведчук хоче повернути громадянство України, депутатський мандат та скасувати санкції: подав одразу кілька позовів до Верховного суду України, - ЗМІ
Ексдепутат Верховної Ради та кум Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинуватили у державній зраді, судиться з президентом України Володимиром Зеленським, Верховною Радою та РНБО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Hromadske.
Повідомляється, що ще 10 січня 2023 року Зеленський припинив громадянство України для деяких колишніх депутатів "ОПЗЖ", включно з Віктором Медведчуком. Це рішення президент ухвалив на підставі матеріалів від СБУ та Державної міграційної служби. Пізніше ВР забрала у Медведчука мандат. 20 лютого Віктор Медведчук звернувся до Верховного Суду.
"Колишній нардеп вимагає повернути йому і його колегам українське громадянство. За його словами, указ Зеленського нібито є незаконним, безпідставним і порушує Конституцію. У березні 2023 року Верховний Суд відкрив справу і засідання в ній тривають досі", - пише видання.
Hromadske зазначає, що адвокати Медведчука Олексій Калінніков і Світлана Савченко відмовилися говорити з ними про вимоги в межах судового процесу. У судовому реєстрі містяться постанови Верховного Суду, у яких ідеться про те, що колишній нардеп спершу позивався до Зеленського, а потім третіми особами у справі залучили СБУ та міграційну службу.
Повідомляється, що 25 січня 2024 року СБУ клопотала про закриття провадження у справі, назвавши її штучною.
За словами журналістів, СБУ апелювала до наявності у Медведчука російського паспорта, коли матеріали на припинення громадянства потрапили до Зеленського. Нагадаємо, що Медведчук потрапив до РФ у межах обміну військовополоненими, а отже, Кремль визнав за ним цей статус.
Видання пише, що в СБУ пояснили Суду, що Віктор Медведчук не асоціює себе з Україною. Ба більше, він перейшов на бік Росії, яка почала повномасштабну війну з Україною. Він повторював доводи президента РФ Володимира Путіна про нібито підстави для повномасштабного вторгнення. Також Медведчук не вважає себе частиною українського народу. Він використовував усі наявні в нього політичні можливості для підриву зусиль України зберегти свою незалежність.
У СБУ також заявили, що 5 вересня 2023 року Суду надали письмові пояснення з доказами, що давали підстави для припинення громадянства Віктора Медведчука. Однак 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив СБУ в її клопотанні про закриття справи. Ба більше, там ухвалили рішення вимагати у спецслужби копії матеріалів про втрату громадянства Медведчуком.
Як розповів експерт із конституційного права Богдан Бондаренко, Суд хоче дізнатися, з яких підстав громадянство Віктора Медведчука було припинено. СБУ треба довести в суді наявність у колишнього нардепа російського паспорта.
"Медведчук через Верховний Суд також намагається повернути собі депутатський мандат і зняти економічні санкції, які запровадила РНБО 2021 року. Що стосується позову про повернення мандата, то розгляд призупинили. А ось справа щодо санкцій триває ще з 29 грудня 2022 року", - зазначають журналісти.
Видання пише, що 30 березня 2023 року Верховний Суд зажадав у РНБО матеріали, на підставі яких на Медведчука наклали санкції, а також там захотіли дізнатися, хто з членів Ради проголосував за таке рішення.
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Що потрібно зробити СБУ / Офісу Президента України - то надати суду відповідні докази і тоді Верховний Суд скаже Медведчуку "Адіос, мучачос". Наприклад, у СБУ є докази, що Медведчук отримав російське громадянство. Є якась копія паспорту, чи якийсь запис в якомусь реєстрі, чи під час обміну росіяни його позначили як громадянина росії в документах і т. п. Так надайте "докази в студію" - і все.
А якщо просто виходити з принципів "революційної доцільності" - позбавте, бо він зрадник . . . Ну ок, зрадник, так але позбавлення громадянства за кримінальні правопорушення Конституція України не допускає. То в СРСР таке було, так ми від того тоталітарного минулого відмовилися ж. Якщо він зрадник з українським паспортом, то садіть українського громадянина в тюрму, а не позбавляйте громадянства - ну закон же ж чіткий з цього приводу . . .
Так що не накидуйте на Верховний Суд. Просто СБУ / Міграційна служба / Офіс Президента, коли б'ються з особами, яких вважають ворогами держави, мають робити це "по уму", а не тупити. Хірург же ж на операції скальпель використовує, а не топор мясника, хоча і тим, і тим ніби різати можна - тільки результати будуть трошки різні.
усiляких покiдькiв...
Хіба Зе як юрист не знає, якщо зробити не по закону то все повернеться, реально цирк
За кучмою в АПУ до такого не доходило..
Тоді мертвечук, тільки запровадив експеримент з кузьмуком по аутсорсингу щодо зміни системи харчування в ЗСУ та Держспецзвязку…
По сьогодні «нарчовуються» дивні особи, а потім, дивно купують готелі на Адріатиці і «*******» з пазухи, усі грошенята…
Тому мертвечука і «притягує» Україна… хоче ще «нахарчуватися» від ЗСУ …
Як завжди,Зєля свої про**би перекладає на інших. Тут КСУ на розтяжці.
Зєля,звісно,міні-диктатор ,але є певний перелік підстав позбавлення.
Підстава позбавлення,-нібито набуте громадянство рф,ніяк не підкріплене доказами.Якись вася з СБУ прийшов,й під чесне слово щось розказав....
Вам сказали ,що саме на Медведчука поміняли купу полонених ? То вірте.
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Отже, всі ті "позбавлення" були незаконними, будь-який реально незалежний, а не карманний, суд це доведе.
Така куйня, малята...
Вони це знають і відчувають тому не дивуйтеся
На місці ФСБ я діяв би виключно через досье депутатів та судей . Там стільки компромату можна нагреси що досить цьому прошарку людей погрозити пальчиком і вони, вдягнувши вишиванки будуть робити все що владімрвлаадімрич забажає.
Зло там. І без очищення, спротив України то є сізіфов труд.
Верховний суд України 20 грудня 2023 р, злочинно скасував рішення Господарського суду Хмельницької області щодо виселення Миколаївської релігійної парафії УПЦ МП у Кам'янці-Подільському. Миколаївський храм мали намір передати Національному історико-архітектурному заповіднику "Кам'янець".
Релігійна громада сепаратисти УПЦ МП почала орендувати Миколаївський храм ще у 1990 році. Ця церква належить заповіднику "Кам'янець". Директор останнього вирішив виселити громаду, розірвавши договір в односторонньому порядку у лютому 2023 року. Він посилався на рішення Ради з національної безпеки (РНБО) від 01.12.2022 та експертизу Держ-етнополітики Статуту УПЦ, яка виявила наявність зв'язок із Московським Патріархатом. У квітні 2023 року міська рада Кам'янця-Подільського ухвалила рішення заборонити громадам УПЦ використовувати земельні ділянки та скасувати право оренди на них. Зазначимо, що депутати Хмельницького також одностайно ухвалили аналогічне рішення. Однак настоятель кремлівський -cепаратист Миколаївського храму заявив, що не залишатиме святиню. Директор заповідника звернувся до Господарського суду області, щоб виселити парафію примусово. Судовий орган ухвалив відповідне рішення, але його пізніше заперечили у підступному Верховному суді. Сумно але від такого суду можна очікувати, що хочеш. Не виключено виправдання -кремлівського виродка медведчука, ЗЕКА-януковича і навіть самого фашиста )(уйла путліна.
При владі ОП ЗЕ
тож може вигрити усі "суди"!!!
Чому судят боевого офіцера і патріота Червінського?
Відповідь: Тому що в Офісі президента є Дерьмак та Татаро