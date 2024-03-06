Держдеп про ордери на арешт Кобилаша та Соколова: Підтримуємо міжнародні розслідування звірств РФ

Державний департамент США прокоментував рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордерів на арешт командувачів дальньої авіації і Чорноморського флоту РФ - генералів Сергія Кобилаша та Віктора Соколова.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Він наголосив, що США підтримують низку міжнародних розслідування, включно з тим, яке проводить МКС.

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"Ми бачили новину про те, що МКС видав ордери на арешт Сергія Кобилаша та Віктора Соколова за ймовірні воєнні злочини та злочини проти людяності. США підтримують низку міжнародних розслідувань звірств РФ в Україні, включно з тим, що проводить МКС", - зазначив Міллер.

При цьому речник Держдепу підкреслив, що США не впливають на кожне рішення та розвиток подій в межах цих розслідувань.

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Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача Чорноморського флоту РФ Соколова та командувача дальньої авіації РФ Кобилаша. Прокурори МКС вважають їх відповідальними за напад на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної шкоди цивільним особам та злочин проти людства у вигляді нелюдських дій.