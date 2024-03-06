Ранкова російська "бавовна": у Бєлгороді - повітряна тривога, у Воронезькій області - атака на аеродром і нафтобазу, на Курщині - горить склад з пальним. ВIДЕО
У Росії заявили про атаки на аеродром та нафтобазу у Воронезькій області, пожежу на складі з пальним у Курській області, у Бєлгороді оголошено повітряну тривогу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця ранкової російської "бавовни" публікуються у соцмережах.
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Топ коментарі
+27 Gary Grant
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+24 vuiko dobrui
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+24 Максім ХОЙ #398010
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