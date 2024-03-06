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Ранкова російська "бавовна": у Бєлгороді - повітряна тривога, у Воронезькій області - атака на аеродром і нафтобазу, на Курщині - горить склад з пальним. ВIДЕО

У Росії заявили про атаки на аеродром та нафтобазу у Воронезькій області, пожежу на складі з пальним у Курській області, у Бєлгороді оголошено повітряну тривогу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи з місця ранкової російської "бавовни" публікуються у соцмережах.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявило про нібито перехоплення понад 30 українських безпілотників над територією Росії. Губернатор Курської області каже, що ніч була неспокійною

Автор: 

росія (65442) Бєлгород (510) Курськ (1130)


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Топ коментарі
+27
Что случілась? Пачєму всьо ето праісходіт?
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06.03.2024 09:24
+24
Супер !!! Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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06.03.2024 09:22
+24
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06.03.2024 09:28
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Супер !!! Гори, гори ясно, щоби не погасло !!!
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06.03.2024 09:22 Відповісти
Доброго ранку Україно!
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06.03.2024 09:22 Відповісти
Что случілась? Пачєму всьо ето праісходіт?
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06.03.2024 09:24 Відповісти
Воронежские сепаратисты совсем от рук отбились.
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06.03.2024 09:25 Відповісти
де дохла русня?
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06.03.2024 09:26 Відповісти
"Взвейтесь кострами..." все в лучших традициях.
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06.03.2024 09:26 Відповісти
Вместе с гусями и утками на Расеюшку потянулись и беспилотники.
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06.03.2024 09:26 Відповісти
Надеюсь наши спецслужбы готовят вишенку на торте на день *выборов* *****
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06.03.2024 09:27 Відповісти
Краще напередодні, кожного дня. Вже почали.
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06.03.2024 09:44 Відповісти
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06.03.2024 09:28 Відповісти
Який гарнюній котофан.
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06.03.2024 10:36 Відповісти
👍
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06.03.2024 12:54 Відповісти
Нікому охороняти шосту частину суші - все що тільки можливо пускається на м'ясо в Україні. Хоча б на військові та стратегічні об'єкти вистачило охорони, а нафтобази - пали не хочу. Треба користуватись цим - хай плають такі нафтобази тисячами по всій росії, бо нікому завадити цьому
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06.03.2024 09:37 Відповісти
Веселье только начинаеться, ******
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06.03.2024 09:43 Відповісти
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06.03.2024 09:47 Відповісти
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06.03.2024 09:54 Відповісти
Яка гарна музика - ота кацапська сирена!!!!
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06.03.2024 10:05 Відповісти
Файно. Хай все згорить
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06.03.2024 10:29 Відповісти
От, цікаво: вони колись на веліком руском розмовляють?
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06.03.2024 11:14 Відповісти
Ну що , москалі безмозглі , весело ?

Наразі , так буде завжди , щоби ви не розслаблялися
і тільки думали як зберегти своє ,
а не зазіхати на чуже !!
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06.03.2024 11:30 Відповісти
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06.03.2024 12:49 Відповісти
Мне кажется что эта Аленушка могла заменить трубу на Титанике.
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06.03.2024 13:28 Відповісти
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06.03.2024 13:20 Відповісти
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06.03.2024 14:32 Відповісти
 
 