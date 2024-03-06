Є три причини стратегічної невдачі РФ у війні проти України, - Держдеп США

У Держдепі США назвали причини стратегічної невдачі РФ в Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник Держдепу заявив, що він не має нічого нового додати на цю тему, але звернув увагу на "стратегічні" промахи Москви.

"По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії. І по-третє, це прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну", - пояснив Міллер.

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