Є три причини стратегічної невдачі РФ у війні проти України, - Держдеп США
У Держдепі США назвали причини стратегічної невдачі РФ в Україні.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник Держдепу заявив, що він не має нічого нового додати на цю тему, але звернув увагу на "стратегічні" промахи Москви.
"По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії. І по-третє, це прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну", - пояснив Міллер.
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Вже до 200 тис. добирається (за словами Зе*). Про бездушність це не помилка, це стан його душі.
Так було, так є та так завжди буде!
Саме дії Українського Народу та ЗСУ стали першопричиною зміни світогляду у наших Західних партнерів та прийняття рішення про надання нам реальної військової допомоги - NLAW, Javelin, 777, Bradly, HIMARS, Archer та далі за списком
Ця ціна могла б бути меншою, якби українська влада була за Україну (діями), а Захід хоча б виконував вже обіцяне .
> По-друге, міжнародна коаліція
Це та коаліція, де штати 6 місяців не можуть вирішити, допомагати чи ні ?
> По-третє, це прорахунки та власна бездушність пуйла
Та якось не схоже, що це на щось впливає .
Навіть наказ Зє підписав за добу,вимушено,коли вже бої були у розпалі.