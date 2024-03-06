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Новини Війна
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Є три причини стратегічної невдачі РФ у війні проти України, - Держдеп США

путін

У Держдепі США назвали причини стратегічної невдачі РФ в Україні.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник Держдепу заявив, що він не має нічого нового додати на цю тему, але звернув увагу на "стратегічні" промахи Москви.

"По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії. І по-третє, це прорахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну", - пояснив Міллер.

Також читайте: Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

Автор: 

Держдепартамент США (1640) росія (65442) США (23105)


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Топ коментарі
+13
Перша та найголовніша причина невдач рашистського @уйлостану це Український Народ.
Так було, так є та так завжди буде!
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06.03.2024 09:40
+10
Все вірно: український народ та його ЗСУ дали рішучу відсіч окупантам з РФ!Русь-Україна жертва агресії і тому на допомагає увесь цивілізований світ!
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06.03.2024 09:50
+8
Вагомі причини - але їм передувала первопричина - Джонсон. NLAW та Джавеліни були просто взірцевою допомогою - саме те що треба і головне своєчасними. Ці NLAW не тільки зірвали бліцікриг Київ за три дні, а і проломили кригу байдужості до України, потужно зрушивши британським прикладом з місця військову допомогу. Невідомо де б були рашисти поки Захід розгойдувався б без Джонсона і важко уявити яку була б Буча у Києві, якби NLAW не спалили броневий кулак окупантів. І ось зараз прийшла гідна заміна Джонсону на світовій арені Макрон, який змінює світ і особисто творить історію. Через рік ми будемо говорити про нового рятівника із такою душевною теплотою, як про Бориса Джонсона
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06.03.2024 09:48
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Зайшов почитати новину - побачив фото ***** - відразу вийшов...
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06.03.2024 09:36 Відповісти
У ***** такий вираз (не хочу писати "обличчя"), що на таку пику можна дивитися.
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06.03.2024 10:22 Відповісти
власна бездушність Володимира до десятків тисяч російських солдатів,

Вже до 200 тис. добирається (за словами Зе*). Про бездушність це не помилка, це стан його душі.
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06.03.2024 09:36 Відповісти
Перша та найголовніша причина невдач рашистського @уйлостану це Український Народ.
Так було, так є та так завжди буде!
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06.03.2024 09:40 Відповісти
Все вірно: український народ та його ЗСУ дали рішучу відсіч окупантам з РФ!Русь-Україна жертва агресії і тому на допомагає увесь цивілізований світ!
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06.03.2024 09:50 Відповісти
Шо ви вже невдачі обсусолюєте - надаите зброю
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06.03.2024 09:45 Відповісти
Вагомі причини - але їм передувала первопричина - Джонсон. NLAW та Джавеліни були просто взірцевою допомогою - саме те що треба і головне своєчасними. Ці NLAW не тільки зірвали бліцікриг Київ за три дні, а і проломили кригу байдужості до України, потужно зрушивши британським прикладом з місця військову допомогу. Невідомо де б були рашисти поки Захід розгойдувався б без Джонсона і важко уявити яку була б Буча у Києві, якби NLAW не спалили броневий кулак окупантів. І ось зараз прийшла гідна заміна Джонсону на світовій арені Макрон, який змінює світ і особисто творить історію. Через рік ми будемо говорити про нового рятівника із такою душевною теплотою, як про Бориса Джонсона
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06.03.2024 09:48 Відповісти
Плюс Генерал В.Залужний та Генштаб ЗСУ, які самостійно у перші години, дні, тижні повномасштабної рашистської навали приймали безліч мудрих та ефективних військових рішень, завдяки чому рашистським окупантам завдано значних втрат, збережно життя Українських Воїнів, хоч із втратами, але організовано дієву оборону країни.
Саме дії Українського Народу та ЗСУ стали першопричиною зміни світогляду у наших Західних партнерів та прийняття рішення про надання нам реальної військової допомоги - NLAW, Javelin, 777, Bradly, HIMARS, Archer та далі за списком
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06.03.2024 10:08 Відповісти
Плюс Порох, який за власний кошт відновив ППО Києва і саме завдяки йому місто та його захисників не рознесла ворожа авіація і ракети і Київ вистояв, відновив армію, оснастив її ******** вітчизняною зброєю, яка допомогла вистояти і дочекатись Західної допомоги і зараз продовжує нищити ворога.
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06.03.2024 10:13 Відповісти
+++!!!
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06.03.2024 10:17 Відповісти
Треба буде, путін ще 4 мільйона орків відправить у могилу. Потрібні ракети, щоб бомбити кацапстан. Рано чи пізно орки збунтуються, бо по-натурі це сикливі істоти, коли їх починають бити
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06.03.2024 09:51 Відповісти
ОСНОВНОЮ ПРИЧИНОЮ НЕВДАЧІ США,- є їх брехливість і війна куйла...
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06.03.2024 10:13 Відповісти
Невдача Я наприклад так не рахую.
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06.03.2024 10:14 Відповісти
наше мзс імпотентне навіть не змогло за ці роки американцям пояснити , що втрати для московитів це останнє про що вони хвилюються
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06.03.2024 10:18 Відповісти
> По-перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію

Ця ціна могла б бути меншою, якби українська влада була за Україну (діями), а Захід хоча б виконував вже обіцяне .

> По-друге, міжнародна коаліція

Це та коаліція, де штати 6 місяців не можуть вирішити, допомагати чи ні ?

> По-третє, це прорахунки та власна бездушність пуйла

Та якось не схоже, що це на щось впливає .
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06.03.2024 10:36 Відповісти
А я , так даже мир вижу, в глазах вольдемар вольдемаровича. А вы нет?
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06.03.2024 10:45 Відповісти
Головний прорахунок у тому,що два Вови-недомірка були впевніні,що без наказу українці не будуть пручатися,і все скінчиться. Омріяні зє шашликі з концертом на 9мая зірвали українці.
Навіть наказ Зє підписав за добу,вимушено,коли вже бої були у розпалі.
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06.03.2024 11:51 Відповісти
НІ ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ А СОТНІ ТИСЯЧ !!!
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06.03.2024 20:43 Відповісти
 
 