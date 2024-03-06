Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки
Сили ППО на Одещину уразили 18 ворожих дронів. Постраждалих та загиблих серед цивільних немає.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські терористи вкотре підступно спрямовували ударні безпілотники по населених пунктах, промислових об'єктах прибережної зони. Маневри дронів в житлових кварталах ускладнювали роботу силам ППО.
Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі. Правоохоронці фіксують чергові злочини росіян", - зазначив глава області.
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