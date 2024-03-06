WP: Зеленської не буде на виступі Байдена, бо туди запросили вдову Навального. ОП: це не так, річ у графіку

Видання The Washington Post стверджує, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ президента США Джо Байдена в Конгресі 7 березня, бо туди також запрошена вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія. На заході вони мали сидіти поруч.

Про це газета повідомляє з посиланням на співрозмовників у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

За даними WP, Зеленську планували посадити на заході поруч із першою леді США Джил Байден та вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Це мало стати "потужним тлом для виступу Байдена на засіданні Конгресу".

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Але присутність Навальної "викликала у українців дискомфорт", цитує видання свої джерела. Адже Навальний відомий в Україні своїми висловлюваннями про окупований Крим, який, як він казав, "не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати".

Офіційно в Білому домі рішення Зеленської не відвідувати виступ Байдена пояснили її напруженим графіком.

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Представниця Зеленської Тетяна Гайдученко у коментарі Ліга.нет сказала, що посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі. Проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва до дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.

Навальна тим часом теж відмовилася відвідати виступ, пояснивши це втомою.

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WP припускає, що ще однією можливою причиною відмови Зеленської стало небажання Києва псувати відносини з республіканцями, які сьогодні блокують продовження допомоги Україні, а її присутність могла б виглядати як "надто тісний зв'язок із Байденом".