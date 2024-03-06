WP: Зеленської не буде на виступі Байдена, бо туди запросили вдову Навального. ОП: це не так, річ у графіку
Видання The Washington Post стверджує, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ президента США Джо Байдена в Конгресі 7 березня, бо туди також запрошена вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія. На заході вони мали сидіти поруч.
Про це газета повідомляє з посиланням на співрозмовників у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.
За даними WP, Зеленську планували посадити на заході поруч із першою леді США Джил Байден та вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Це мало стати "потужним тлом для виступу Байдена на засіданні Конгресу".
Але присутність Навальної "викликала у українців дискомфорт", цитує видання свої джерела. Адже Навальний відомий в Україні своїми висловлюваннями про окупований Крим, який, як він казав, "не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати".
Офіційно в Білому домі рішення Зеленської не відвідувати виступ Байдена пояснили її напруженим графіком.
Представниця Зеленської Тетяна Гайдученко у коментарі Ліга.нет сказала, що посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі. Проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва до дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.
Навальна тим часом теж відмовилася відвідати виступ, пояснивши це втомою.
WP припускає, що ще однією можливою причиною відмови Зеленської стало небажання Києва псувати відносини з республіканцями, які сьогодні блокують продовження допомоги Україні, а її присутність могла б виглядати як "надто тісний зв'язок із Байденом".
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Секретар РБ РФ Патрушев віддав розпорядження начальнику ГШ ЗС РФ генералу Герасимову про проведення заходів по повному блокуванню "пристрою А1"* до особливого розпорядження. *Пульт приведення стратегічних сил РФ в стан визначення і введення цілей
Це не перший раз. Подібне було в 2020 і 2021, але тоді А1 відключали функціонально, коли Путін втрапляв в операційну. Зараз - блок повний.
просто, Зеленські вже так злетіли
що в *** не ставлять навіть президента США
очевидно, *****, демонстративно!!!
у неї графік, *****, другий!!!
Досить вже цих ватиканських перфоменсів з українською та руZZкою дєвочками.
Та й респів дійсно не варто дратувати.
Чому Білий Дім не владнав візити по-тихому?
Дітей в дитбудинку не можна відвідати через тиждень?
іншими словами, Київ - це не її місце помешкання.
Мабуть з мацкви подзвонили заборонили.
https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234
Коли запрацює ленд-ліз
Єрмак зазначив, наразі все, що ми отримуємо, партнери надають як допомогу. Однак, треба не забувати про економіку. Ленд-ліз - не безоплатна допомога.
В Україні вже одинадцятий місяць триває повномасштабна війна. Втім, економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати. Керівник ОП зазначив, що масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нас не зупинили. Мовляв, усе ремонтується та відновлюється.
Посадовець також додав, що у світі дуже мало країн, які б протрималися у такій війні одинадцять місяців. Тож це ще одна "ознака нашої сили, чому в нас вірять, чому в нас інвестують сьогодні й бачать в нас лідера регіону в майбутньому".
P.s. Интересно, она на итальянской вилле живет или еще где то домик прикупили?
москві 😠
Багатим став буратіно за наші бабки !!
Але ОП стверджує, що він сам збирався туди звалитися.
Війна в Україні, яка продовжується вже 728-му добу (https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02tF9DFLx4ZyvrvgRL4UrszVP2RaG9KtpVQhkLKd4SNAg9BWsi38Us7Jq8ANoB2dobl?__cft__[0]=*****************************************************************************************************************************************-gp2TzsFJDX2z4d&__tn__=%2CO%2CP-R 21 февраль в 19:08 ), з її руїнами, смертями, каліцтвом, тривогою за майбутнє України і, напевно, Європи, ніби прикро зафіранена вуаллю смерті одного з вождів - Навального...
"На самом деле было два Навальных. С первым познакомились мы, и это был очень неприятный тип. Ксенофоб, который зигует на нацистских «русских маршах», радуется войне с Грузией, унижая грузин, а потом еще и рассказывает, что «Крым - это не бутерброд», чтобы его возвращать Украине.
Однако мы должны понимать, почему Запад так откровенно восхищается Навальным. Почему он посмертно получит еще много регалий. Почему в Голливуде снимут кино, за которое, возможно, Ди Каприо получит второй «Оскар». И когда мы будем коммуницировать с Западом, то надо помнить, какой образ Навального есть у них. И что они этот образ не поменяют. И поэтому, если мы хотим быть услышаны на Западе, нам надо воздерживаться от всех тех мемов, которые мы увидели за последние несколько дней. Потому что Запад не поймет их, и любой человек из Украины, который будет злорадствовать о Навальном и его смерти, попадет в черный список. И вы никому ничего не докажете, рассказывая о своем образе Навального. Поздно. Навальный - это уже миф. Путин убил человека и создал этот мощный миф. Но это не про эмоции, это про эффективность. <…> Единственный ответ на убийство Навального, который имеет право на существование, - это увеличение помощи Украине. <…> Мертвый Навальный еще может стать другом Украины.
«Идею, что Крым - "не бутерброд", разделяли и многие на Западе»
Аскольд Еремин, заместитель главного редактора львовской городской газеты «Високий замок»
Думаю, ставить знак равенства между Путиным и Навальным, - это абсурд. Да, Навальный говорил в свое время, что Крым не бутерброд, чтобы его легко вернуть Украине, - но потом изменил свою точку зрения, и украинский суверенитет над Крымом под сомнение уже не ставил.
Кстати, когда Навальный говорил о «бутерброде», его тогдашнюю идею о необходимости проведения в Крыму нового, «честного» референдума разделяли многие политики Запада (больше всего хотели избежать «эскалации», которая могла разозлить Путина). Не исключаю, именно на Западе Навальному такой подход и подсказали. Мол, и путинскую аннексию Крыма явно не поддержишь, и российских избирателей, в основном выступающих за эту аннексию, не оттолкнешь.
«Мертвый Навальный еще может стать другом Украины»
Сергей Фурса, инвестиционный банкир публицист, ИА «Конкурент»
Повністю https://meduza.io/feature/2024/02/21/neposledovatelnost-zapada-ne-opravdyvaet-rossiyu?fbclid=IwAR0uFrhdkkhxYdrrj-xfcwPChv0K1zW-cRFzuke1ygrAGI1EGoOQtesMcpc
Тризна, як ритуал язичницької поховально-поминальної обрядності, який продовжується, повертає виключно в напрямку обрядовості часів СТАБІЛЬНО ЩАСЛИВОГО миру і процвітання: Збір грошей на квіти до могили Навального...
Яку шкоду це може нанести режиму Путіна? Яким чином зупинити війну в Україні і загрози цивілізації.
Це більше схоже на спецоперацію на каналізацію рефлексії на вбивство Навального в безпечне русло, або навіть використане для відбілювання Кремля.
Повідомлення "Тысяча гвоздик. Пользователи X (бывшего твиттера) собрали более 100 тысяч рублей на цветы для могилы Навального. Организаторы сбора не планируют останавливаться на этом"
А чому не на квіти збирати гроші, а на дрони, чи інше спорядження для фронту проти агресора, режиму Путіна?
Таке враження що це ініціатива від Кремля, або групи впливових ідіотів Кремля...
Нахіба нам та Навальна взагалі всралась?
Це ще раз доводить яка вона тупа та яке паскудне керівництво України на чолі з Вовою.
До чого тут Юля , якої не буде на цьому заході ?
ще б 3 сестер зібрали: зелінська, навальна, тихановская , оце був би фул-зашквар
все не так
А якби прийшла вона і посадили з поруч навальною згідно запланованої розсадки, волали б , що зрада - як вона так могла
все вам не так .
Та включайте вже якісь фільмам на постійну злобу до сім'ї президента . Подобається -ні, дочекайтесь виборів та вибирайте .
війна в краіні в мізках а тому числі
А ви реально не розумієте, що оця відмова Зеленської (точніше, Зеленського) - ляпас людині, без якої український суверенітет був би вже історією, і подарунок його ворогам? Причому, удар завдається в момент, коли Байден відчайдушно намагається врятувати допомогу Україні, без якої ми вже потихеньку сипемося. Найстрашніше, що це не просто примха шашличника, а черговий сеанс популізму й загравання з народом - таким самим інфантильним, як і сам.
Місцями здається, що на ліпшого президента ми не заслуговуємо.