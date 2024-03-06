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WP: Зеленської не буде на виступі Байдена, бо туди запросили вдову Навального. ОП: це не так, річ у графіку

байден,зеленська

Видання The Washington Post стверджує, що перша леді України Олена Зеленська відмовилася відвідати виступ президента США Джо Байдена в Конгресі 7 березня, бо туди також запрошена вдова російського опозиціонера Олексія Навального Юлія. На заході вони мали сидіти поруч.

Про це газета повідомляє з посиланням на співрозмовників у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ.

За даними WP, Зеленську планували посадити на заході поруч із першою леді США Джил Байден та вдовою російського опозиціонера Олексія Навального Юлією. Це мало стати "потужним тлом для виступу Байдена на засіданні Конгресу".

Читайте: Пентагон закликає Конгрес США негайно ухвалити запит з додатковим фінансуванням: Іншого способу повністю задовольнити потреби Сил оборони України немає

Але присутність Навальної "викликала у українців дискомфорт", цитує видання свої джерела. Адже Навальний відомий в Україні своїми висловлюваннями про окупований Крим, який, як він казав, "не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати".

Офіційно в Білому домі рішення Зеленської не відвідувати виступ Байдена пояснили її напруженим графіком.

Також читайте: Другий термін Трампа - це повернення до "хаосу, розколу та темряви", - Байден

Представниця Зеленської Тетяна Гайдученко у коментарі Ліга.нет сказала, що посольство України в США дійсно отримувало запрошення для Зеленської на виступ Байдена в Конгресі. Проте через плани графіку, який передбачає візит до Києва до дітей з дитячого будинку, вона не зможе взяти участь у події.

Навальна тим часом теж відмовилася відвідати виступ, пояснивши це втомою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленська проти обрання її чоловіка на другий президентський термін

WP припускає, що ще однією можливою причиною відмови Зеленської стало небажання Києва псувати відносини з республіканцями, які сьогодні блокують продовження допомоги Україні, а її присутність могла б виглядати як "надто тісний зв'язок із Байденом".

Автор: 

Байден Джо (2890) візит (1594) США (23105) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+22
В ОПі навіть нормальну відмазку не заморочуються придумати.

Дітей в дитбудинку не можна відвідати через тиждень?
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06.03.2024 09:55
+19
цицьки тут нідочого.
просто, Зеленські вже так злетіли
що в *** не ставлять навіть президента США
очевидно, *****, демонстративно!!!
у неї графік, *****, другий!!!
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06.03.2024 10:05
+18
Це та Юля, що благословила свого чоловіка на смерть в таборах на пітьмі словами до стюарда літака: "Мальчік, принєсі нам водочькі...".
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06.03.2024 09:42
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06.03.2024 09:37 Відповісти
Вибирали ту леді, в якої цицьки більше !
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06.03.2024 09:39 Відповісти
Якась маячня... безкраєва...
Візьміть вдову Кабаєва...
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06.03.2024 10:02 Відповісти
вона й так зайнята, ходить раз у тиждень до холодильника, провідати...
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06.03.2024 10:18 Відповісти
вже ні. )) пишуть, що забрали вже ху йла з морозилки і збираються чи навіть вже кремували його. ) хз зна чи правда.. але якщо відкинути цю коспірологію від генерала і солов'я і подивитись на ще одне "інсайдерське" вже українське джерело "ЗЕ інформ", то вони в минулому році в кінці жовтня писали таке: 27.‎10.‎2023

Секретар РБ РФ Патрушев віддав розпорядження начальнику ГШ ЗС РФ генералу Герасимову про проведення заходів по повному блокуванню "пристрою А1"* до особливого розпорядження. *Пульт приведення стратегічних сил РФ в стан визначення і введення цілей
Це не перший раз. Подібне було в 2020 і 2021, але тоді А1 відключали функціонально, коли Путін втрапляв в операційну. Зараз - блок повний.
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06.03.2024 11:37 Відповісти
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06.03.2024 10:44 Відповісти
цицьки тут нідочого.
просто, Зеленські вже так злетіли
що в *** не ставлять навіть президента США
очевидно, *****, демонстративно!!!
у неї графік, *****, другий!!!
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06.03.2024 10:05 Відповісти
Діду балотується в Президенти США, а не в папи римські.
Досить вже цих ватиканських перфоменсів з українською та руZZкою дєвочками.
Та й респів дійсно не варто дратувати.

Чому Білий Дім не владнав візити по-тихому?
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06.03.2024 10:34 Відповісти
до того тут ці "папські персормерси" ??? зе-таранька чи як там її зе-скумбрія мала летіти в США і робити все що від неї вимагають - Україна зараз не в тому становищі щоб бикувати !!!
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06.03.2024 11:04 Відповісти
тим більше ми так і не навчились керуватись давньою китайською мудрістю: ворог мого ворога - мій (в нашому контексті не друг) союзник. щоби там ті Навальні раніше не говорили про бутерброди, вони зараз реально ********* хутіна і його режим і закликають Захід посилити допомогу Україні і не заглядати в очі чи очко гебістам, шукаючи там миру... такі заяви явно нам на користь... но дебіли упороті тільки бачать одне - не бутерброд...
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06.03.2024 11:55 Відповісти
Єта другоє! Ви ніпанімаєтє!
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06.03.2024 09:40 Відповісти
Скумбрия не захотіла сидіти біля бутербродіхи?
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06.03.2024 10:40 Відповісти
Боялася що байденова спитає чи ви вже закрили справи на мого чоловіка. А...... Дерьмак та гнусавий підтримують тільки оранжевого донні. Томі і не пустили.
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06.03.2024 12:47 Відповісти
пох
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06.03.2024 09:41 Відповісти
плани графіку, який передбачає візит до Києва до дітей з дитячого будинку ....
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06.03.2024 09:41 Відповісти
Цікаво: якщо до Києва у неї візит, а не повернення, то де ж вона живе? 🤔
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06.03.2024 09:52 Відповісти
в Лондоне или Италии
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06.03.2024 11:37 Відповісти
В ОПі навіть нормальну відмазку не заморочуються придумати.

Дітей в дитбудинку не можна відвідати через тиждень?
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06.03.2024 09:55 Відповісти
тут весь цимус в слові "візит".

іншими словами, Київ - це не її місце помешкання.
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06.03.2024 09:57 Відповісти
Це та Юля, що благословила свого чоловіка на смерть в таборах на пітьмі словами до стюарда літака: "Мальчік, принєсі нам водочькі...".
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06.03.2024 09:42 Відповісти
це проблями цієї кацапської бутербродихи ... а зе-таранька, чи як там її зе-скумбрія, мала летіти в США і робити все що від неї вимагають - Україна зараз не в тому становищі щоб бикувати !!!
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06.03.2024 11:05 Відповісти
З неї США хоче зробити головну опозиціонерку, а зекацапи як завжди, влізають в плани США.
Мабуть з мацкви подзвонили заборонили.
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06.03.2024 09:43 Відповісти
З неї вийде така ж опозиціонерка, як і з білоруської домохазяйки. Яку опозицію вона зможе створити? Хто за нею піде? Щось США останнім часом зовсім уже розучились працювати...
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06.03.2024 09:49 Відповісти
в неї є ім'я. Я довіряю США.
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06.03.2024 09:52 Відповісти
Зі ставкою на тихановську в білорусі вийшов облом. Те ж саме буде і тут. Нема нікого на рашці за цією особою. Навіть, прихильники самого навального не дуже її поважають.
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06.03.2024 09:56 Відповісти
Більш підходящого кандидата , на жаль,немає.
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06.03.2024 10:06 Відповісти
Так. Тому не слід сподіватися на якісь бунти та розвал рашки і будувати на основі цього свою стратегію, як це робиться зараз. Це міф, який не має нічого спільного з реальністю.
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06.03.2024 10:38 Відповісти
мы молимся на зе, зескумбрию и опу, так же как и ты)
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06.03.2024 09:47 Відповісти
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06.03.2024 09:49 Відповісти
Зе: Чо,как ? На: Ни за шо замочили, вот в турне поминаю. А у тебя? Зе: Опять с "мивиной" перебор.
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06.03.2024 09:44 Відповісти
зелені відмовились. Читай Пояснення.

https://24tv.ua/lend-liz-vid-ssha-zelenskogo-poyasnili-chomu-lend-liz-dosi-ne_n2244234

Коли запрацює ленд-ліз

Єрмак зазначив, наразі все, що ми отримуємо, партнери надають як допомогу. Однак, треба не забувати про економіку. Ленд-ліз - не безоплатна допомога.

В Україні вже одинадцятий місяць триває повномасштабна війна. Втім, економіка працює, держава сплачує пенсії та заробітні плати. Керівник ОП зазначив, що масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі нас не зупинили. Мовляв, усе ремонтується та відновлюється.

Посадовець також додав, що у світі дуже мало країн, які б протрималися у такій війні одинадцять місяців. Тож це ще одна "ознака нашої сили, чому в нас вірять, чому в нас інвестують сьогодні й бачать в нас лідера регіону в майбутньому".
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06.03.2024 09:51 Відповісти
майже за Ільфом-Петровим: єрмак - ето голова!!!
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06.03.2024 14:09 Відповісти
Коли справ не вистачає -- то налягають на піар
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06.03.2024 09:47 Відповісти
Як по мені, то плювати я хотів де там з'являється чи ні наша "перша леді", бо уся її діяльність не мала та не має ніякого впливу на міжнародну підтримку України чи то позитивно чи негативно. Та й пов'язувати це з появою чи ні такого ж пустого місця як дружина Навального безглуздо, бо це є символізм для американців - привід про щось висловлюватись, а ні "демократичним" силам Московії (т.з. "роССії") не має ніякого зиску, ні правлячому кремлівському режиму від цього ані холодно, ані жарко, і буде сприйнято це лише як черговий привід щось потриньдіти у відповідь!!!
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06.03.2024 09:49 Відповісти
Враховуючи останні події, складається враження, що Захід вже списав блазня в утиль...
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06.03.2024 09:52 Відповісти
Коли запрошують на найгловніший виступ до союзника, а ти крутиш сракою , бо твої діти не в окопі під кацапо-північнокорейськими бомбами. Яка все таки мєрзость ця зелень. Вже по шию в крові українців і далі гадять в угоду кацапам.
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06.03.2024 09:49 Відповісти
То есть она не живет в бункере со своим "не тряпкой", а иногда совершает "визиты" в Киев по графику?

P.s. Интересно, она на итальянской вилле живет или еще где то домик прикупили?
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06.03.2024 09:50 Відповісти
Та який там домік,- таку собі хатинку... десь там в горах біля села Давосу 🤔🧐😁😝😝😝😝🤪😜
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06.03.2024 09:57 Відповісти
Мама Римма наверное там картошечку, огурчики выращивает... А то сыночек же голодает, на одной мивине сидит)
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06.03.2024 10:30 Відповісти
ОБЩИНА УКРАИНЦЕВ В ЛОНДОНЕ ПИКЕТИРОВАЛА "КВАРТИРУ ЗЕЛЕНСКОГО" ИЗ-ЗА ОФФШОРНОГО СКАНДАЛА
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06.03.2024 10:27 Відповісти
У Зеленського є квартира і в Лондоні , а думали тільки в Італії , Криму ,
москві 😠
Багатим став буратіно за наші бабки !!
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06.03.2024 11:38 Відповісти
А попросити відсадити від Крими Бутербродівни не дотумкала?
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06.03.2024 09:55 Відповісти
Бульо-бульо, а такого ще не бульо, отказаться от приглашения президента США... ЯЭто конкретный зашквар в стиле фсбэшного д`ермака. А чьо тада навальная не отказалась? Думается - всьо оч просто, это же нужно было при жене кацапского глав."оппозиционера" задвинуть антикацапскую речуху.
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06.03.2024 09:58 Відповісти
навальна отказалась - в статті написано
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06.03.2024 10:02 Відповісти
шо це я не прочитав А там приписа немае, мож, лохонувшаяся леди передумала?
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06.03.2024 10:20 Відповісти
Блин, чреватые последствия(будут)... кацапы и мы игнорируют приглашение президента США ( кацапка и ЗЕЕлена действуют в унисон)
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06.03.2024 10:23 Відповісти
Вже дочитав, тот замаскированный абзац.
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06.03.2024 10:26 Відповісти
Якась дурня, пишуть, що Навальної теж не буде. Причини інші скоріше.
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06.03.2024 10:03 Відповісти
Мене вже нічого не здивує в цій владі. Ще Медведчук повернеться.
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06.03.2024 10:04 Відповісти
Гопники криворогульскі сиротами прікрилися, Байден їм вже за непотріб. Єрмак, ****, працює.
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06.03.2024 10:07 Відповісти
ЗЄ викинули за борт.
Але ОП стверджує, що він сам збирався туди звалитися.
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06.03.2024 10:14 Відповісти
крісіниє біга або щурячі перегони (франшиза фільму)
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06.03.2024 10:21 Відповісти
Одна устала, другой некогда. Типичное отношение женщин к раненому альфа-самцу. Никогда не верьте женщинам.
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06.03.2024 10:14 Відповісти
та тіпа ці женщіни шось самі рішали )))
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06.03.2024 10:18 Відповісти
Да, график действительно напруженый - нужно ж было ехать в Жмеринку на презентацию акции "Скумбрия по 7 гривен!
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06.03.2024 10:14 Відповісти
Вона з супругом вже мабуть до Трампа на відео-случку записалися...
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06.03.2024 10:17 Відповісти
Навальний, Навальний, кругом і скрізь про Навального ...

Війна в Україні, яка продовжується вже 728-му добу (https://www.facebook.com/nykola.n.nagornyak/posts/pfbid02tF9DFLx4ZyvrvgRL4UrszVP2RaG9KtpVQhkLKd4SNAg9BWsi38Us7Jq8ANoB2dobl?__cft__[0]=*****************************************************************************************************************************************-gp2TzsFJDX2z4d&__tn__=%2CO%2CP-R 21 февраль в 19:08 ), з її руїнами, смертями, каліцтвом, тривогою за майбутнє України і, напевно, Європи, ніби прикро зафіранена вуаллю смерті одного з вождів - Навального...

"На самом деле было два Навальных. С первым познакомились мы, и это был очень неприятный тип. Ксенофоб, который зигует на нацистских «русских маршах», радуется войне с Грузией, унижая грузин, а потом еще и рассказывает, что «Крым - это не бутерброд», чтобы его возвращать Украине.

Однако мы должны понимать, почему Запад так откровенно восхищается Навальным. Почему он посмертно получит еще много регалий. Почему в Голливуде снимут кино, за которое, возможно, Ди Каприо получит второй «Оскар». И когда мы будем коммуницировать с Западом, то надо помнить, какой образ Навального есть у них. И что они этот образ не поменяют. И поэтому, если мы хотим быть услышаны на Западе, нам надо воздерживаться от всех тех мемов, которые мы увидели за последние несколько дней. Потому что Запад не поймет их, и любой человек из Украины, который будет злорадствовать о Навальном и его смерти, попадет в черный список. И вы никому ничего не докажете, рассказывая о своем образе Навального. Поздно. Навальный - это уже миф. Путин убил человека и создал этот мощный миф. Но это не про эмоции, это про эффективность. <…> Единственный ответ на убийство Навального, который имеет право на существование, - это увеличение помощи Украине. <…> Мертвый Навальный еще может стать другом Украины.

«Идею, что Крым - "не бутерброд", разделяли и многие на Западе»

Аскольд Еремин, заместитель главного редактора львовской городской газеты «Високий замок»

Думаю, ставить знак равенства между Путиным и Навальным, - это абсурд. Да, Навальный говорил в свое время, что Крым не бутерброд, чтобы его легко вернуть Украине, - но потом изменил свою точку зрения, и украинский суверенитет над Крымом под сомнение уже не ставил.

Кстати, когда Навальный говорил о «бутерброде», его тогдашнюю идею о необходимости проведения в Крыму нового, «честного» референдума разделяли многие политики Запада (больше всего хотели избежать «эскалации», которая могла разозлить Путина). Не исключаю, именно на Западе Навальному такой подход и подсказали. Мол, и путинскую аннексию Крыма явно не поддержишь, и российских избирателей, в основном выступающих за эту аннексию, не оттолкнешь.

«Мертвый Навальный еще может стать другом Украины»

Сергей Фурса, инвестиционный банкир публицист, ИА «Конкурент»

Повністю https://meduza.io/feature/2024/02/21/neposledovatelnost-zapada-ne-opravdyvaet-rossiyu?fbclid=IwAR0uFrhdkkhxYdrrj-xfcwPChv0K1zW-cRFzuke1ygrAGI1EGoOQtesMcpc
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06.03.2024 10:23 Відповісти
Ну значить , не судьба скумбрії з бутербродівкою зустрітись..
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06.03.2024 10:28 Відповісти
Типо, конец каденции... упущенные шансы... бабьему лету уже не бывать...
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06.03.2024 10:32 Відповісти
А ваапше-та. не удалось пропиариться перед притомним електоратом.
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06.03.2024 10:34 Відповісти
Зеленська і Навальна поряд в Конгресі США ?

Тризна, як ритуал язичницької поховально-поминальної обрядності, який продовжується, повертає виключно в напрямку обрядовості часів СТАБІЛЬНО ЩАСЛИВОГО миру і процвітання: Збір грошей на квіти до могили Навального...

Яку шкоду це може нанести режиму Путіна? Яким чином зупинити війну в Україні і загрози цивілізації.

Це більше схоже на спецоперацію на каналізацію рефлексії на вбивство Навального в безпечне русло, або навіть використане для відбілювання Кремля.

Повідомлення "Тысяча гвоздик. Пользователи X (бывшего твиттера) собрали более 100 тысяч рублей на цветы для могилы Навального. Организаторы сбора не планируют останавливаться на этом"

А чому не на квіти збирати гроші, а на дрони, чи інше спорядження для фронту проти агресора, режиму Путіна?

Таке враження що це ініціатива від Кремля, або групи впливових ідіотів Кремля...
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06.03.2024 10:32 Відповісти
Дуже багато уваги в українському інформпросторі до дружини кацапського Бутерброда.
Нахіба нам та Навальна взагалі всралась?
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06.03.2024 10:35 Відповісти
Ну і дурепа.
Це ще раз доводить яка вона тупа та яке паскудне керівництво України на чолі з Вовою.
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06.03.2024 10:42 Відповісти
У WP і у ОПи різні джерела інформації...😊
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06.03.2024 10:48 Відповісти
Просто Байден не любит скумбрию, тем более по 8............
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06.03.2024 10:53 Відповісти
Жесть,мы не узнаем в каком очешуительном наряде была наша скумбрия!
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06.03.2024 11:06 Відповісти
Скумбрію могла додати до "мальчику водчкінампрінєсі"
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06.03.2024 11:27 Відповісти
Мене нудить від такої недалекоглядноі політики зеленої банди !

До чого тут Юля , якої не буде на цьому заході ?
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06.03.2024 11:40 Відповісти
Та краще , щоб i цiеi мимри не було навiть на маргiнальному гектарi.
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06.03.2024 11:47 Відповісти
Погоджуюсь 🙁
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06.03.2024 12:41 Відповісти
цікаво, що в голові у США ? Знову ******** світу, що росія хароша, а путін один уінават?

ще б 3 сестер зібрали: зелінська, навальна, тихановская , оце був би фул-зашквар
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06.03.2024 12:16 Відповісти
А до чого тут ця (б)лєді до виступу Американського Президента? Хоч потренувалася надати своєму тупому фейсу виразу глибоких філософських роздумів?
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06.03.2024 13:02 Відповісти
Ви тут адекватні?

все не так
А якби прийшла вона і посадили з поруч навальною згідно запланованої розсадки, волали б , що зрада - як вона так могла

все вам не так .

Та включайте вже якісь фільмам на постійну злобу до сім'ї президента . Подобається -ні, дочекайтесь виборів та вибирайте .

війна в краіні в мізках а тому числі
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06.03.2024 13:06 Відповісти
Soft Cosy, скіки тобі платять за твої висери в підтримку зелесрані?
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06.03.2024 15:13 Відповісти
І як не соромно взагалі жінку так хаяти! Ким би вона не була - але щоб так паскудити матір ! Соромно
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06.03.2024 13:07 Відповісти
Soft Cosy, то зеленськім повинно бути соромно та тіки ці тварі совісті не мають, брехливі лецеміри
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06.03.2024 15:15 Відповісти
Карл Волох:
А ви реально не розумієте, що оця відмова Зеленської (точніше, Зеленського) - ляпас людині, без якої український суверенітет був би вже історією, і подарунок його ворогам? Причому, удар завдається в момент, коли Байден відчайдушно намагається врятувати допомогу Україні, без якої ми вже потихеньку сипемося. Найстрашніше, що це не просто примха шашличника, а черговий сеанс популізму й загравання з народом - таким самим інфантильним, як і сам.
Місцями здається, що на ліпшого президента ми не заслуговуємо.
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06.03.2024 18:02 Відповісти
 
 