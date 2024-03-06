Атака "Шахедів" на Суми: Поранено 7 осіб, зокрема 1 дитину, пошкоджено інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки дронів-камікадзе "Shahed" на Суми постраждали 7 осіб, зокрема одна дитина.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Один "шахед" було збито на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу і нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура", - розповів він.

Внаслідок атаки було травмовано 4 дорослих і одну дитину.

Зокрема, один "шахед" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих. Допомогу там було надано відповідними службами, додав Артюх.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора заявили, що внаслідок атаки на Суми постраждали 7 осіб, зокрема 10-річний хлопчик.

"Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів", - йдеться в повідомленні.











Атака "Шахедів" на Суми

Місто вночі атакували дрони-камікадзе "Shahed". Зафіксовано три "прильоти" у різних частинах міста.

Внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок.

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