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Новини Війна
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Атака "Шахедів" на Суми: Поранено 7 осіб, зокрема 1 дитину, пошкоджено інфраструктуру. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки дронів-камікадзе "Shahed" на Суми постраждали 7 осіб, зокрема одна дитина.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Артюх в ефірі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Один "шахед" було збито на підльоті до міста, три – зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу і нашим силам ППО, які змінили курс, і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура", - розповів він.

Внаслідок атаки було травмовано 4 дорослих і одну дитину.

Зокрема, один "шахед" був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих. Допомогу там було надано відповідними службами, додав Артюх.

У пресслужбі Офісу Генпрокурора заявили, що внаслідок атаки на Суми постраждали 7 осіб, зокрема 10-річний хлопчик.

"Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу. Також пошкоджено близько 20 автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Атака на Суми
Атака на Суми
Атака на Суми
Атака на Суми
Атака на Суми

Атака "Шахедів" на Суми

Місто вночі атакували дрони-камікадзе "Shahed". Зафіксовано три "прильоти" у різних частинах міста.

Внаслідок російської атаки горів п'ятиповерховий житловий будинок.

Читайте: Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено рекреаційний об’єкт, газогін та житлові будинки

Автор: 

обстріл (28725) Суми (895)


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Слава Богу нашим силам ППО, які змінили курс і ці "шахеди" влучили практично в мікрорайони
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06.03.2024 09:53 Відповісти
Я теж це 2 рази перечитав - якийсь набір слів...
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06.03.2024 09:55 Відповісти
Я даже послушал, думал опять редакторы ошиблись с текстом... Но нет, он и правда такое сказал. Теперь росспропаганда будет рассказывать что РФ не причем, то все украинское ПВО виновато, они сами направляют беспилотники на микрорайоны... Целый глава ВА подтвердил.
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06.03.2024 10:26 Відповісти
з головами ОВА завжди Сумам не везло...
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06.03.2024 10:48 Відповісти
 
 