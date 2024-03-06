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Новини
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Заяви про узгоджений договір Росії та України в Туреччині є російською пропагандою, - Шольц

олаф,шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував існування готового мирного договору між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю німецького канцлера виданню Sächsische Zeitung.

"Стверджується, що нібито був готовий мирний договір між Росією та Україною, але цьому нібито завадив чи колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон, чи президент США Джо Байден. Повна нісенітниця!" – сказав канцлер Німеччини.

Олаф Шольц назвав такі повідомлення про договір Росії та України в Туреччині російською пропагандою.

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"Подібні заяви – російська пропаганда. Переговори між Росією та Україною перервалися через передислокацію російських військ і початок великого наступу на сході України, а також подій у Бучі", – заявив Шольц.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal проаналізувало проєкт мирного договору, який делегації України та РФ склали в квітні 2022 року.

Автор: 

договір (323) росія (65442) Україна (5924) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+22
Незважачи ні на що глибокий земний уклін та щира подяка панові Борису Джонсонюку!
Щирий Патріот та Вірний Друг України, дай Боже йому міцного здоров'я!
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06.03.2024 09:54
+9
Він не в курсі, що Агрохімія вже признав, що був такий договір
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06.03.2024 09:58
+8
Арахамія ж признав, що договір про здачу частини Укріїни був! Єдиний випадок, коли я йому повірив, бо здача держави, то є мрія дЄрмака та зеленої плісняви!
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06.03.2024 10:02
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Незважачи ні на що глибокий земний уклін та щира подяка панові Борису Джонсонюку!
Щирий Патріот та Вірний Друг України, дай Боже йому міцного здоров'я!
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06.03.2024 09:54 Відповісти
ВЕЛИКА ШАНА цим західним Політикам, а особливо Джонсону!
якби не Вони,

єрмачки з арахаміями та баканаффими з татаравими давно б здали пів-України.....
все по-оманським договорнякам...
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06.03.2024 10:33 Відповісти
100%. Сподіваюсь колись цю абхазьку мавпу таки посадять.
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06.03.2024 10:36 Відповісти
або повісять
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06.03.2024 12:42 Відповісти
В клітку.
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06.03.2024 12:49 Відповісти
але не виключено про узгоджену домовленість між Шольцом і куйлом про ненадання Україні ракет "TAURUS@???
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06.03.2024 09:57 Відповісти
Ето другоє.
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06.03.2024 09:58 Відповісти
Не забивай баки,козел. Давай Тауруси.
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06.03.2024 09:57 Відповісти
Він не в курсі, що Агрохімія вже признав, що був такий договір
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06.03.2024 09:58 Відповісти
кацапы уперлись рогами и пока не готовы к серьезному разговору.
нужно еще дополнительно принуждать их к миру.
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06.03.2024 10:00 Відповісти
Арахамія ж признав, що договір про здачу частини Укріїни був! Єдиний випадок, коли я йому повірив, бо здача держави, то є мрія дЄрмака та зеленої плісняви!
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06.03.2024 10:02 Відповісти
Найкраща допомога від партнерів була б - це втримати Зе від догортняку з агресором. Це навіть краще за мільйон снарядів. Без мільйона снарядів ще є якийсь шанс стримати ворога важкою ціною, а якщо попастися у пастку переговорів - то це все - катастрофа, без війни ворог просто виріже весь неозброєний народ як у Бучі і ніхто вже його не зупинить, бо зупиняє його лише війна із ним. Тому якби було б так, то Джонсон врятував Україну вже двічі
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06.03.2024 10:03 Відповісти
Слова вже твердіші - Шольц от-от рішиться на Тауруси - иому вже мабуть всю плєшь проіли
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06.03.2024 10:04 Відповісти
Готовий чи не готовий, то одне ...
Але в березні 2022 в Туреччині Арахамія, Подоляк, Олександр Чалий ( не плутати із Валерієм Чалим ) після перемовин із каZапами провели брифінг, на якому свої ротами говорили, що Україна може відмовитись від членства в НАТО, віддати під контроль Кремля все, що стосується ЗСУ і навіть просити дозволу у каZапів на всі навчання нашої армії.
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06.03.2024 10:05 Відповісти
А незабаром і шольц і макрон разом з йоганесом приїхали в україну вимагати ратифікації. Післябучі відмовились.
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06.03.2024 12:51 Відповісти
Зате Зєля навіть після Бучі вважав, що таваріщ путін міг не знати про звірства його солдат в Україні.
Про це писав вражений цим фактом журналіст Саймон Шустер у своїй книзі про Зєлю.
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06.03.2024 13:09 Відповісти
Виглядає, що Шольц бреше. Бо Арахамія признався, що вони вже були готові здати Україну пуйлу.
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06.03.2024 10:08 Відповісти
то цілуй свого арахамію в жопу
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06.03.2024 12:45 Відповісти
Це не договір. Це капітуляція на умовах *уйла.А оті зелені ''договоранти''-похоронна команда для України. Їх всіх треба судити.
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06.03.2024 10:09 Відповісти
Судячи з того, як скакає Буткєвич, захлинаюсись слиною і доказуючи що пліснява легітимна після 20го травня - таки або купили або пригрозили, шо підгавкуйте потихеньку, але палку не перегинайте.
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06.03.2024 11:44 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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06.03.2024 10:31 Відповісти
Данке,але краще Тауруси
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06.03.2024 11:25 Відповісти
 
 