Заяви про узгоджений договір Росії та України в Туреччині є російською пропагандою, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц спростував існування готового мирного договору між Росією та Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю німецького канцлера виданню Sächsische Zeitung.

"Стверджується, що нібито був готовий мирний договір між Росією та Україною, але цьому нібито завадив чи колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон, чи президент США Джо Байден. Повна нісенітниця!" – сказав канцлер Німеччини.

Олаф Шольц назвав такі повідомлення про договір Росії та України в Туреччині російською пропагандою.

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"Подібні заяви – російська пропаганда. Переговори між Росією та Україною перервалися через передислокацію російських військ і початок великого наступу на сході України, а також подій у Бучі", – заявив Шольц.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal проаналізувало проєкт мирного договору, який делегації України та РФ склали в квітні 2022 року.