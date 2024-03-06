Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти
Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер піддав критиці нерішучість та "впертість" канцлера ФРН Олафа Шольца щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.
Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.
За його словами, питання передання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.
"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер.
Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.
Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".
Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.
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Таурус програмують німці-
Тільки керчинський міст-
Погладить по спинці-
Наші ж можуть невміло-
Лупануть, щою Капотня згоріла..
Так що Шольцу вигідніше відразу дати Тауруси, щоб не виглядати в очах союзників по НАТО як прокацапське чмо.
чи у партнова-татарава-єрмачка-шифіра під ліжком??
Зе-бригада активно знищувала всі ракетні програми України, починаючи з 2019-року....
і про ЦЕ знають на лубянці...