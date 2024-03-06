Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер піддав критиці нерішучість та "впертість" канцлера ФРН Олафа Шольца щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

За його словами, питання передання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.

"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер.

Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.

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Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".

Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.