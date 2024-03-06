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Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти

шольц

Прем’єр-міністр німецької Баварії Маркус Зедер піддав критиці нерішучість та "впертість" канцлера ФРН Олафа Шольца щодо передачі Україні крилатих ракет Taurus.

Про це він повідомив під час візиту на підприємство-виробник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Welt.

За його словами, питання передання Україні Taurus не має бути одноосібним рішенням Шольца.

"Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер.

Він звинуватив Шольца в "упертості" через відмову передавати систему Силам оборони.

Також читайте: Шольц занадто нерішучий. Не розумію, чому Німеччина не постачає Taurus Україні, - ексгенсек НАТО Расмуссен

Політик закликав провести нове голосування у Бундестазі, щоб "політично убезпечити постачання".

Також баварський прем'єр підкреслив, що розгортання Taurus було б можливим навіть без участі військовослужбовців Бундесверу.

Автор: 

Німеччина (7398) ракети (4033) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+4
Панові Маркусу Зедеру - глибокий респект та шана! Danke schön!
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06.03.2024 10:16
+4
Якщо Україна влупить по Керченському мосту ракетою власної розробки, ординці все одно будуть репетувати, що це Таурус. Таке вже було і з крейсером Мацква і з Аскольдом і навіть з нещодавно потопленим Котовим.
Так що Шольцу вигідніше відразу дати Тауруси, щоб не виглядати в очах союзників по НАТО як прокацапське чмо.
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06.03.2024 10:17
+3
Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер. АЛЕ ШОЛЬЦ ВИСИТЬ НА ОСОБИСТОМУ ІНТЕРЕСІ З РАШИСТАМИ , КОТРИЙ КУЙЛО ЩЕ В ЧАСИ МЕРКЕЛЬ ПРОПИСАВ "СРІБНЯКАМИ" .КУПЛЕНИЙ ФРІЦ ЯК І МЕРКЕЛЬ - КУЙЛОМ
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06.03.2024 10:06
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Цю зброю необхідно застосувати. У нас є свій моральний інтерес допомогти Україні", - сказав Зедер. АЛЕ ШОЛЬЦ ВИСИТЬ НА ОСОБИСТОМУ ІНТЕРЕСІ З РАШИСТАМИ , КОТРИЙ КУЙЛО ЩЕ В ЧАСИ МЕРКЕЛЬ ПРОПИСАВ "СРІБНЯКАМИ" .КУПЛЕНИЙ ФРІЦ ЯК І МЕРКЕЛЬ - КУЙЛОМ
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06.03.2024 10:06 Відповісти
шольц це 100% пролкладка адепта та агента руZZкого міра, "працівника" газпрому шрьодера... безумовно, на нього Є компромат в кремлі....
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06.03.2024 10:24 Відповісти
Та всеж зрозуміло!
Таурус програмують німці-
Тільки керчинський міст-
Погладить по спинці-

Наші ж можуть невміло-
Лупануть, щою Капотня згоріла..
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06.03.2024 10:08 Відповісти
Лупаите сю скалу!
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06.03.2024 10:11 Відповісти
Панові Маркусу Зедеру - глибокий респект та шана! Danke schön!
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06.03.2024 10:16 Відповісти
Може його морквиною спокусити?
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06.03.2024 10:16 Відповісти
Якщо Україна влупить по Керченському мосту ракетою власної розробки, ординці все одно будуть репетувати, що це Таурус. Таке вже було і з крейсером Мацква і з Аскольдом і навіть з нещодавно потопленим Котовим.
Так що Шольцу вигідніше відразу дати Тауруси, щоб не виглядати в очах союзників по НАТО як прокацапське чмо.
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06.03.2024 10:17 Відповісти
яка "ракета власної розробки"?? де її взяти??!! у безуглої на дачі?
чи у партнова-татарава-єрмачка-шифіра під ліжком??

Зе-бригада активно знищувала всі ракетні програми України, починаючи з 2019-року....

і про ЦЕ знають на лубянці...
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06.03.2024 10:28 Відповісти
Може Вам ще і геолокацію КБ, де її розробляють скинути?
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06.03.2024 11:15 Відповісти
дякую! менеі ЦЕ НЕ потрібно! геолокацію КБ, де розробляють Українські ракети, вже давно скинули різні баканаФФи з єрмачками на лубянку....
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06.03.2024 12:15 Відповісти
Отак - добре взялися за Шольця. І за кордоном Німеччини і в середині. А у німців є власні національні інетереси допомагати Україні - це надприбутки німецьких збройних гігантів. Тому з німецьким прагматизмом німці будуть продавлювати власні економічні інтереси на всіх рівнях. Ну і ви ж знаєте Шольця - він добрий - пошольцює трохи і нікуди не дінеться
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06.03.2024 10:20 Відповісти
Баварцю - зер гут.
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06.03.2024 10:49 Відповісти
Чому всіх переклинело на Таурасах. Есть ще і Томагавки.
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06.03.2024 11:38 Відповісти
и яо....
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07.03.2024 02:25 Відповісти
 
 