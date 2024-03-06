КМВА про пожежу на Осокорках: Розглядатимуться усі версії, зокрема й вірогідний підпал

Правоохоронні органи та екологічні служби з’ясовують причини, а також наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах у Києві.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"За моїм дорученням правоохоронні органи, екологічні служби та інші уповноважені відомства з’ясовують причини та наслідки вчорашньої пожежі на Осокорківських озерах", - зазначив Попко.

За попередніми даними, вигоріло близько 3 гектарів території, зокрема і частина ландшафтного заказника "Осокорківські луки". Якої саме шкоди наніс вогонь системі заповідних водно-болотних угідь - з’ясують екологи. Територія має природоохоронний статус - знищення флори та фауни там суворо заборонено. За такі дії, кримінальний кодекс України передбачає штраф 8,5 млн грн або позбавлення волі на 3 роки.

"Щодо причин пожежі - ще вчора я звернувся до правоохоронців щодо розслідування події. Розглядатимуться всі версії, в тому числі і вірогідний підпал. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група Дарницького УП ГУ НП у м. Києві.

Читайте: Рятувальники загасили пожежу на Осокорках, - КМДА

На території екопарку встановлено чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань", - додає Попко.

Він також нагадує, що пожежа виникла вчора, 5 березня біля озера Тягле сталося загоряння трав’яного настилу та очерету на площі приблизно трьох гектарів. Її було локалізовано о 23:15 та ліквідовано - о 23:57. Рятувальники зафіксували що сталося загоряння сухої трави та очерету на відкритій території. Гасіння пожежі було ускладнено підтопленням під’їзних шляхів. Крім рятувальників до ліквідації вогню долучилися екоактивісти та небайдужі мешканці Києва.

Для ліквідації пожежі силами ДСНС та КАРС було залучено 6 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 осіб особового складу. Також, залучено болотохід Богун. Житлова забудова міста не постраждала.

Вночі аварійно-рятувальні служби загасили вогонь поблизу озера Тягле.