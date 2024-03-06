Данілов про переговори з РФ: Україна не контактуватиме з нинішнім керівництвом Кремля, поки не буде справедливого суду і покарання за воєнні злочини

Формула миру президента Володимира Зеленського не має альтернативи, а доки не буде покарання для режиму Володимира Путіна, то жодних контактів із Кремлем чекати не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Упереджуючи різного роду "інсайти", експертні прогнози, коментарі "анонімних джерел", які активізувались на черговій хвилі розмов про "необхідність досягнення консенсусу", "припинення вогню", "пошуку мирних шляхів", "початку консультацій і переговорів", хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезити тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей"", - йдеться у дописі.

За словами Данілова, українська "Формула миру" Президента Володимира Зеленського - це документ не загальних декларацій, а практичних реалізацій.

"Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", - заявив Данілов.

Він додав, що відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни.

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"В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", - підкреслив Данілов.

Данілов сказав, що захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи й "дасть раду" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату.

"Українське суспільство, безумовно, втомилось від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.

Також, він зазначив, що зусилля міжнародних посередників, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення рф до дій у рамках міжнародного права. Також зараз більш важливо, ліквідація "джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ".

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