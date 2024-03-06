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Данілов про переговори з РФ: Україна не контактуватиме з нинішнім керівництвом Кремля, поки не буде справедливого суду і покарання за воєнні злочини

данілов

Формула миру президента Володимира Зеленського не має альтернативи, а доки не буде покарання для режиму Володимира Путіна, то жодних контактів із Кремлем чекати не варто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Упереджуючи різного роду "інсайти", експертні прогнози, коментарі "анонімних джерел", які активізувались на черговій хвилі розмов про "необхідність досягнення консенсусу", "припинення вогню", "пошуку мирних шляхів", "початку консультацій і переговорів", хотів би зробити декілька концептуальних зауважень. Це необхідно для того, щоб протверезити тих, хто занадто і завчасно увірував у "слабкість Заходу", "занепад Америки", "російську міць", "українську втому" та в інші мантри ефірів типу "раши тудей"", - йдеться у дописі.

За словами Данілова, українська "Формула миру" Президента Володимира Зеленського - це документ не загальних декларацій, а практичних реалізацій.

"Якщо хтось досі цього не зрозумів, варто позбутись ілюзій про українську поступливість у цьому питанні і зрозуміти рівень нашої твердості. російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей. Поки не буде справедливого суду і покарання, ніяких контактів з нинішніми кремлівськими покидьками бути не може", - заявив Данілов.

Він додав, що відновлення територіальної цілісності України є безумовним і безальтернативним абсолютом української позиції для початку будь-яких пропозицій з урегулювання війни.

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"В Україні землею не діляться, ми в неї закопуємо тих, хто наважився це перевірити", - підкреслив Данілов.

Данілов сказав, що захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури і пов’язані з ними складнощі, перебудує економіку, поміняє стратегії та підходи й "дасть раду" російській економіці, яка дорівнює бюджету одного американського штату.

"Українське суспільство, безумовно, втомилось від війни, але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.

Також, він зазначив, що зусилля міжнародних посередників, необхідно спрямувати не на переконання України, а на повернення рф до дій у рамках міжнародного права. Також зараз більш важливо, ліквідація "джерел поставок підсанкційних товарів військового призначення на територію тимчасово існуючої РФ".

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Автор: 

Данілов Олексій (1259) переговори з Росією (1102)


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Топ коментарі
+5
Україна не буде, а Єрмак і Арахамію залюбки
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06.03.2024 10:54
+5
Краще би розповів як воюють його сини
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06.03.2024 10:55
+5
"Только в мир вылезет информация что Украина готова сесть за стол переговоров сразу же нам остановят и поставки оружия" - ем, шановний, нам вже зупинили постачання військової допомоги від головного ВПК світу - США. Яким хрєном Україна повиина воювати? Чим? Солдатами с лопатами, як Кулєба завіщав?
Коли ворог безнаказано закидує тебе КАБами та десятикратною перевагою в арті - це не війна, це тир. Єдина можливість Україні вижити - це досягти корейського сценарію з заморозкою , і використання цього часа для вступлення в НАТО без окупованих територій.

Чи ваша пропозиція це воювати лопатами до "кордона 91-го"?
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06.03.2024 11:10
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Україна не буде, а Єрмак і Арахамію залюбки
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06.03.2024 10:54 Відповісти
Краще би розповів як воюють його сини
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06.03.2024 10:55 Відповісти
і всім вам плятям зеленим буде по заслугам -забудьте думати шо відпиєтесь х..йлом ..
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06.03.2024 10:57 Відповісти
"Не можна домовлятись з тим,хто прийшов тебе вбивати"Голда Меїр.
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06.03.2024 10:58 Відповісти
Какие к черту переговоры. Забудьте даже ето слово. Или до вас не доходит что только в мир вылезет информация что Украина готова сесть за стол переговоров сразу же нам остановят и поставки оружия( некоторое которое уже дали еще и отберут чтобы не правациравали мирный план), и на нас начнут давить со всех сторон *доброжелатели*, а к ***** как к потенциальному победителю наоборот потянутся те кто от него раньше отстранялся или по крайней мере делал вид, снимать по тихоньку санкции и тд. Украина еще существует пока воюет. Как бы ето не жестоко звучало.
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06.03.2024 11:02 Відповісти
ну так в цьому і задум
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06.03.2024 11:07 Відповісти
"Только в мир вылезет информация что Украина готова сесть за стол переговоров сразу же нам остановят и поставки оружия" - ем, шановний, нам вже зупинили постачання військової допомоги від головного ВПК світу - США. Яким хрєном Україна повиина воювати? Чим? Солдатами с лопатами, як Кулєба завіщав?
Коли ворог безнаказано закидує тебе КАБами та десятикратною перевагою в арті - це не війна, це тир. Єдина можливість Україні вижити - це досягти корейського сценарію з заморозкою , і використання цього часа для вступлення в НАТО без окупованих територій.

Чи ваша пропозиція це воювати лопатами до "кордона 91-го"?
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06.03.2024 11:10 Відповісти
Не неси херни. Начнем с того что кацапоиды уже безнаказанно не бомбят КАБами. Во творых никто НИКОГДА не возьмет Украину в НАТО с окупированными территориями. В третьих не будет никакой заморозки по *корейскому сценарию* так как Украина фактически окружена ос всех сторон рашкой и которая даже не скрывает что не собирается останавливаться на достигнутом. И не нужно нести чушь что воюем лопатами. Лопатами пойдем воевать когда Украина капитулирует и украинцев призовут в росийскую армию воевать лопатами уже против стран НАТО и Китая.
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06.03.2024 11:20 Відповісти
Ах, да, забыл сказать что нету уже того грозного НАТО которого боялся весь мир. Трамп и его собачка Маск уже заявили что собираются НАТО распустить *за ненадобностью*
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06.03.2024 11:25 Відповісти
Маск не є собачка Трампа, він лице його інвесторів і якщо він так говорить то частина бізнес еліт штатів які до того ж мають вагомий вплив на їх політику .... вважають так як говорить Маск...

Його інвестори делегують своїх представників в ФРС і досить впливові, тому з тим що він несе треба рахуватись тому що це вивчення суспільної думки щодо такого вектору розвитку подій
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06.03.2024 11:31 Відповісти
Ок, якщо не лопатами, то напевно в нас хватає снарядів для артилерії? Більше дронів ніж у ворога? Є ракети, котрими майже кожного дня ми обстрілюємо російські міста? У нас напевно ще тисячі танків законсеровані десь під Києвом? У нас населення в 5 разів (або чисельна на 100 млн людей) більше за рашку?
"Воювати лопатами" мається на увазі воювати мобіками с калашами, проти армії, котра у абсолютно всьому має над нами перевагу. І якщо в вас є ідеї як можна перемогти таку армію - welcome до ЗСУ, Вас треба Верховним Головнокомандучем призначати.
На данний момент це війна на виснаження, в якій у нас, на жаль , шансів немає, через повну перевагу ворогу у ВПК, єкономіці та мобілізаційному потенціалу.
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06.03.2024 11:39 Відповісти
Да не п****ди кацап. Сейчас у Украины намного больше военной мощи чем было на начало войны. И шансов победить рашку сейчас больше чем на 24 февраля 2022 года. Да и в каком смысле мы должны победить рашку? Никто не поедет танками на маскву. Наша задача демилитаризировать росийскую армию, уничтожить ее економику и инфраструктуру а там даст Бог все доделают китайцы или кто другой даже путем гражданской войны. Кроме того наше ВПК и Европы только начинает разгон. Кроме того у нас нету другого выхода как воевать до конца. В другом случае Украина превращается в *днр* а украинцы кто в концлагеря кто на виселицу а кто мобилизируется в росийскую армию и реально с лопатами в руках на убой на войну которую ***** начнет после Украины.
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06.03.2024 11:50 Відповісти
Ну что ты пи***дишь про працветающую жизнь в *днр*. Там уже мужиков нету старше 17 лет. Всех ***** утилизировал. Представь что будет с жителями остальной Украины если ***** безжалосно уничтожил и ограбил даже рузкогаварящих дамбаситов которые его поддерживали.
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06.03.2024 12:16 Відповісти
Та ні, я є не кажу що в донбабвє життя збс, Ви що. Ті хто залишився в Авдіївці\Бахмуті це пропащі люди, котри обрали "рузькє мір" , попри все, це не виліковні люди. Я кажу що ті хто залишився у містах, де не було тяжких боїв мають можливість виїхати в Європу, через расіянські кордони. В меня кум з Бєрдянська зміг вибратись у Польшу. Зберіг український паспорт, а потіч бусом виїхав в Казахстан, де сів на літак , та по українському паспорту опинився в Польші.

Жити на окупованних територіях це людинна довбонута повинна бути.
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06.03.2024 12:25 Відповісти
є ті які готові знову порешать за пару тижнів?
а потім знову через кілька років отримати чергову навалу орди?
як показали події НАТО зараз це як черниця опинивись в буцигарні з відмороженними гвалтівниками вбивцями намагається зберегти своє целомудріє
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06.03.2024 12:38 Відповісти
Це вже відбувається прямо зараз без будь-якого припинення вогню.
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06.03.2024 11:15 Відповісти
Вилізло щоб похвалити хрінпіду.
Краще розкажи як зелені готові були капітуляцію в Туреччині підписати!
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06.03.2024 11:09 Відповісти
ну до мінських договорняків вони , як показали подальші події, вони не були готові.
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06.03.2024 12:44 Відповісти
Цікаво, а як зедебіли являють отой справедливий суд і покарання за воєнні злочини для Ядерної держави? Ну от як просто без фанатизма? Чим був в історії людства хоч один приклад коли судили країну з Ядерною зброєю?
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06.03.2024 11:12 Відповісти
Так а їм яка різниця? У них все добре, вони всі в безпеці. А якщо у тебе є логічні питання, то ти рахуй іпсошник та кремлівський агент.
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06.03.2024 11:22 Відповісти
у мене таке відчуття, що тут зібралась вся агентура фсб щоб переконати українців до капітуляції
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06.03.2024 12:48 Відповісти
Прості люди нічого не вирішують, ними тільки маніпулюють, причому це почали робити задовго до 24 лютого.
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06.03.2024 12:54 Відповісти
відповідь проста НІЯК. Навіть пухлого кіма ніхто не може примусити випустити з рук ядерну "гранату".кацапію тим більше,усі ті недолугі ******* "ртом" про те що уся ядерка кацапії іржава і неробоча,це убогі дауни.по перше потрохи вони її оновлюють,особливо морську компоненту,та й навіть сухопутню щось там потроху шуркають,той же "сармат" та й "іскандери" зі спец бч ніхто не відміняв,а по друге,навіть якщо на НАТО не вистачить,нас стерти на попіл у цих долбодятлів сил вистачить.Тому так,ніхто,ні до чого не примусить,особливо коли особливо "обдаровані" дурники чекають капітуляції і розвалу рашки,без тотального розгрому на полі бою,знищення економіки а головне ОКУПАЦІЇ її території.
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06.03.2024 14:55 Відповісти
Так вже контактували і продовжують контактувати.

Спочатку ЗЄ в Омані контактував з Патрушевим щодо зустрічі вторгнення РФ. Не вийшло!!!

Потім Арахамія та Єрмак контактували з РФ у Стамбулі щодо капітуляції України. Знов не вийшло!!!

Потім ЗЄ контактував у Саудівскій Аравії з Володіним щодо зливу ЗСУ, Західної допомоги та замороження конфлікту. Робота триває...
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06.03.2024 11:15 Відповісти
Не треба було взагалі виходити з переговорів по наказу Заходу, вже мінімум Херсонщина і Запоріжжя були вільні, війну зупинили. ваше профанство і короткозорість коштували Україні безліч життів і втрачених земель.
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06.03.2024 11:15 Відповісти
Ніхто б не віддав те що захопив тоді в результаті тих переговорів.... не слухайте цю х...ню для Ху...ла це б була політична поразка.... почав наступ втратив частину військ і вернувся на колишні рубежі з якимось б там договором...

Та і Китай б тиснув на рашу, тому що для них це геополітична поразка...
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06.03.2024 11:48 Відповісти
То байка для народу
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06.03.2024 11:23 Відповісти
Ну і про контакти, вони є, через зуби, що називається, але є. Проходять обміни полоненими та тілами, були випадки режиму тиші на окремих ділянках фронту. Так, що Данілов і тут лапші навішав, нічого нового одним словом.
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06.03.2024 11:25 Відповісти
Дежурный ******** от ОП?
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06.03.2024 11:36 Відповісти
 
 