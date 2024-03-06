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Новини Війна
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Ситуація на фронті важка, але Україна впорається з усіма проблемами, - Данілов

зсу

Нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.

"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають, – і зі снарядним голодом, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури та пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії й підходи та розбереться з російською економікою, яка дорівнює бюджету одного американського штату", – написав секретар РНБО.

Він додав, що українське суспільство, безумовно, втомилось від війни.

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"Але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) бойові дії (3903)


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Топ коментарі
+12
Сьогодні на сцені--стендапєр Данілов ...оплески
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06.03.2024 11:05
+7
Раніше він у малиновому прікідє ходив, - коли був рекетиром з погонялом "М'ячік".
М'ячик, - бо по-батькові у Данілова, - М'ячеславович. )))

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06.03.2024 11:28
+6
А чого не сказав під чиїм керівництвом виникли такі проблеми? Ще б добавивби ''потужні''.
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06.03.2024 11:12
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Сьогодні на сцені--стендапєр Данілов ...оплески
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06.03.2024 11:05 Відповісти
Ну я надіюсь ти піздило даніло вже одягнув сорочку відповідного кольору? Кольору проносного зеленого дєрьма?
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06.03.2024 11:06 Відповісти
а вдруг він морпєх ?

тада тіко чорний
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06.03.2024 11:08 Відповісти
Але в них зараз мода мавпувати найвеличнішого, он в раді одні зелені небриті горили
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06.03.2024 11:12 Відповісти
він панк - пішов проти мейнстріму, кинув виклик системі
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06.03.2024 11:19 Відповісти
Раніше він у малиновому прікідє ходив, - коли був рекетиром з погонялом "М'ячік".
М'ячик, - бо по-батькові у Данілова, - М'ячеславович. )))

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06.03.2024 11:28 Відповісти
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06.03.2024 11:31 Відповісти
Сколько пособие в Дании?
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06.03.2024 14:35 Відповісти
З якою метою цікавитесь?
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06.03.2024 15:16 Відповісти
Як дізнаєтеся, то повідомте й мені про це.
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06.03.2024 15:24 Відповісти
А шо ты скачешь, то Дания, то Исландия, товарищ майор?
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06.03.2024 15:54 Відповісти
Побіг дізнатися, які пособія в Ісландії.
Залізу на вулкан Ейяф'ядйокюдль і буду в усіх перехожих запитувати, які вони мають пособія.
Напишу вам потім доповідну записку.
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06.03.2024 18:45 Відповісти
🙂
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06.03.2024 11:47 Відповісти
а якшо нє?
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06.03.2024 11:07 Відповісти
генєралісімус ти "наш" цвєта хакі..
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06.03.2024 11:09 Відповісти
Впорається аякже! Генералів "поганих" познімали, бо то ж вони були винні, що нема озброєння, війська завалили поповненням, озброєнням і БК, залишилось тільки впоратися.
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06.03.2024 11:10 Відповісти
А чого не сказав під чиїм керівництвом виникли такі проблеми? Ще б добавивби ''потужні''.
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06.03.2024 11:12 Відповісти
данілов не хоче відправити своїх синів і зятів на фронт аби покращити ситуацію?
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06.03.2024 11:15 Відповісти
У Олексія М'ячеславовича 90-річна маманя партизанить в окупованому Луганську, - виснажує кацапський бюджет, отримуючи 7 тисяч ржублєй від окупантів.

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06.03.2024 11:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KS1Yy6UmIoo
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06.03.2024 12:34 Відповісти
Хай би на передовій поміг разом з родичами. издіти не мішки носити
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06.03.2024 11:21 Відповісти
Вже виповнилося 10 років, як ситуація на фроні важка. Надзвичайно важка чи стабільно важка, просто важка - вже знаємо 50 відтінків важкості. Кому-кому найважче у цій війні так це цивліьним. У воїнів є хоча б зброя захистити себе, а коли приходять асвабадітєлі вирізати родину чи пускають дитину по кургу то їм вже беззахисним ніхто не допоможе. Тому кожен українцець живе і буде жити лише завдяки воїнам, які його захищають як би важко ім не було і вдячний за це рятівникам
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06.03.2024 11:21 Відповісти
Ситуація на фронті важка але робити ми нічого не будемо, лише звиздіти, да пан Данілов?
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06.03.2024 11:23 Відповісти
Врешті - решт, данилов завершить формування особистого батальйону з представників РНБОУ та ОПУ, за допомогою кадровиків ДУС, під особистою орудою! Не дарма ж він, аж у Ставці сидів стільки часу….
Надивився на карти, наслухався розумних порад та вказівок, тому, його терпець і увірвався, як у СРАТЬєха….
Куди там, тому пригожину чи суровікину. Невже, і правда?
Слава Україні!!
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06.03.2024 11:46 Відповісти
А в Австрии сколько плотют пособие? Какой группы инвалид?
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06.03.2024 14:43 Відповісти
Сыновья,деньги всё упаковано,спрятано в надёжном месте...мыслей для печали нет..пока ещё при должности,запасные выходы есть...всё путём - почва для оптимизма.
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06.03.2024 12:03 Відповісти
Час вже звільнити Данілова з займаної посади, видати лопату та мобілізувати на передову. Впевнений, що там такі здорові, вмотивовані та патріотично налаштовані люди на вагу золота. Видно ж, що у людини бойовий настрій і вона так і рветься на фронт, але посада не дозволяє.
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06.03.2024 12:46 Відповісти
Ви, зелені трупожери, єдине що робите - це брешете.
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Ну данилов,точно справиться чорт їбаний
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06.03.2024 14:43 Відповісти
взагалі то головна чи першочергова проблема України - це охвістя ЄрЗе в т.ч. сам Данілов.
А війна - це також проблема, але вона вже як похідна від першої...
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06.03.2024 16:09 Відповісти
обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу... - українська мова стає для мене якоюсь дивною...
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06.03.2024 16:32 Відповісти
Тебе дивує не Данілав, а українська мова...
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06.03.2024 16:57 Відповісти
Нвчилися гарно говорити слуги і слуги слуг, але роблять все навпаки.
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06.03.2024 19:00 Відповісти
 
 