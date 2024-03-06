Ситуація на фронті важка, але Україна впорається з усіма проблемами, - Данілов
Нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.
Він зазначив, що нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.
"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають, – і зі снарядним голодом, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури та пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії й підходи та розбереться з російською економікою, яка дорівнює бюджету одного американського штату", – написав секретар РНБО.
Він додав, що українське суспільство, безумовно, втомилось від війни.
"Але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.
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тада тіко чорний
М'ячик, - бо по-батькові у Данілова, - М'ячеславович. )))
Залізу на вулкан Ейяф'ядйокюдль і буду в усіх перехожих запитувати, які вони мають пособія.
Напишу вам потім доповідну записку.
Надивився на карти, наслухався розумних порад та вказівок, тому, його терпець і увірвався, як у СРАТЬєха….
Куди там, тому пригожину чи суровікину. Невже, і правда?
Слава Україні!!
А війна - це також проблема, але вона вже як похідна від першої...