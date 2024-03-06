Ситуація на фронті важка, але Україна впорається з усіма проблемами, - Данілов

Нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Він зазначив, що нестача снарядів, поповнення резервів та ракетні удари росіян є головними проблемами на фронті в Україні.

"Україна знайде відповіді на виклики, що виникають, – і зі снарядним голодом, і з поповненням резервів, і з російським ракетним терором. Захід, своєю чергою, пройде всі необхідні демократичні процедури та пов'язані з ними складності, перебудує економіку, змінить стратегії й підходи та розбереться з російською економікою, яка дорівнює бюджету одного американського штату", – написав секретар РНБО.

Він додав, що українське суспільство, безумовно, втомилось від війни.

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"Але, обираючи між втомою або рабством, ми завжди оберемо свободу, за яку будемо боротися стільки, скільки це буде необхідно. Московські надії, що нас вдасться деморалізувати і розколоти зсередини, — марні. Путін, як завжди, читає не ті підручники історії", - зауважив Данілов.