Знищення корабля РФ "Сергей Котов": Щонайменше 27 членів екіпажу було поранено, - ГУР МО
Внаслідок знищення російського корабля "Сергей Котов" 5 березня поранення дістали щонайменше 27 членів екіпажу.
Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.
"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "сєрґєй котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - 7 моряків. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"
Зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.
У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних; 6 - санітарних.
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Говношенков сказал, что сопротивление отдельных батальйонов укрожидонацистов уже падавлєно!
То доповідає що Навальний сам помер, то ще якусь хню вигідну ворогові...
А це бреше про потоплеників...
Також керівники операції і доповідачі на телемарафонах також...
Там було видно такий "бада-бум", що просто поранених там бути не може.
Взагалі ніяк не можу зрозуміти, звідки постійно беруться всілякі коменти тіпа "Буданов знову пиндить"...
Очевидно, це від того, що з покоління 30+ - 45+ дуже мало хто проходив військову службу (і це цілком природно, бо у 2000-х ЗСУ були скорочені до 160 тис , з яких 50 тис. - цивільні контрактники).
Ще один пздун.
https://www.radiosvoboda.org/a/ataky-na-korabli-rf-khronika/32849136.html