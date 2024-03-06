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Знищення корабля РФ "Сергей Котов": Щонайменше 27 членів екіпажу було поранено, - ГУР МО

котов

Внаслідок знищення російського корабля "Сергей Котов" 5 березня поранення дістали щонайменше 27 членів екіпажу.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "сєрґєй котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - 7 моряків. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"

Зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних; 6 - санітарних.

Також читайте: Держдеп США про знищення корабля "Сергей Котов": українці мають "сюрпризи в запасі"

Автор: 

армія рф (17554) корабель (1613) втрати (4417) ГУР (520)


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Топ коментарі
+7
Шось відомство Будангова регулярно пздть...

То доповідає що Навальний сам помер, то ще якусь хню вигідну ворогові...

А це бреше про потоплеників...
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06.03.2024 11:26
+4
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06.03.2024 11:40
+3
Єтого не может быть!

Говношенков сказал, что сопротивление отдельных батальйонов укрожидонацистов уже падавлєно!
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06.03.2024 11:22
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Єтого не может быть!

Говношенков сказал, что сопротивление отдельных батальйонов укрожидонацистов уже падавлєно!
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06.03.2024 11:22 Відповісти
Перебуваючи в епіцентрі такого вибуху як на відео живим там ніхто не лишився б. Їх могли евакуювати до вибуху, тоді звідки поранені?
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06.03.2024 11:24 Відповісти
пане уважно перегляньте повне відео, на відео чітко видно на 0.55 ~056 сек. як катер з рашистами втікає за ніс корабля. тому ГУР і говорить,що є ті що вижили
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06.03.2024 11:44 Відповісти
Я не заперечую що кацапи могли втекти до вибуху. Тоді звідки стільки поранених?
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06.03.2024 12:12 Відповісти
втікали ....
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06.03.2024 12:29 Відповісти
Билися за місця в спаскатері.
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06.03.2024 13:49 Відповісти
Шось відомство Будангова регулярно пздть...

То доповідає що Навальний сам помер, то ще якусь хню вигідну ворогові...

А це бреше про потоплеників...
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06.03.2024 11:26 Відповісти
а нічого що то ГУР і потопив корабель? а зараз уточнені дані дає. потоплення корабля це і є операція Буданова
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06.03.2024 12:34 Відповісти
Виконавці і Управління - це абсолютно різні ...
Також керівники операції і доповідачі на телемарафонах також...
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06.03.2024 12:45 Відповісти
І як казав один герой радянського ще фільму: "И живые позавидуют мёртвым!"
Там було видно такий "бада-бум", що просто поранених там бути не може.
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06.03.2024 11:26 Відповісти
27 серов гейев котовцев
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06.03.2024 11:27 Відповісти
Щира подяка Воїнам ГУР! Вдалого полювання!
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06.03.2024 11:28 Відповісти
Пресвята Будданга каже що ще не вечір!
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06.03.2024 11:34 Відповісти
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06.03.2024 11:40 Відповісти
Це м'ясо кудись їхало?
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06.03.2024 11:44 Відповісти
Стояв біля причальної стінки. Це ж видно на відео. Більшість екіпажу відпускають на берег. Загинула/отримала поранення чергова вахта.

Взагалі ніяк не можу зрозуміти, звідки постійно беруться всілякі коменти тіпа "Буданов знову пиндить"...

Очевидно, це від того, що з покоління 30+ - 45+ дуже мало хто проходив військову службу (і це цілком природно, бо у 2000-х ЗСУ були скорочені до 160 тис , з яких 50 тис. - цивільні контрактники).
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06.03.2024 12:00 Відповісти
Ти був п'яний за просмотром відео? 8 км від берега. 45.0368, 36.5124
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06.03.2024 12:21 Відповісти
"Стояв біля причальної стінки."
Ще один пздун.
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06.03.2024 12:31 Відповісти
Морський бій. Як Україна атакує Чорноморський флот Росії

https://www.radiosvoboda.org/a/ataky-na-korabli-rf-khronika/32849136.html
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06.03.2024 12:18 Відповісти
Сколько погибло, ранено, спасено - достоверной информации нет, но с достоверность в 100% ГУР может констатировать, что обосрались все члены экипажа "котов"...
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06.03.2024 12:19 Відповісти
 
 