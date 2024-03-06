Через нічну атаку є знеструмлення на Хмельниччині та Одещині, критичних наслідків для роботи енергосистеми немає, - "Укренерго"

Внаслідок нічної атаки є знеструмлення в Хмельницькій та Одеській областях. Сьогодні заплановано великий обсяг експорту електроенергії до 5 країн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Наслідки нічної атаки

В результаті дронової атаки мережі обленерго постраждали в Хмельницькій та Одеській областях. В Хмельницькій області через наслідки атаки було знеструмлено 30 населених пунктів, 14 425 споживачів. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. На ранок залишаються знеструмленими 7 населених пунктів, 2 506 споживачів.

В Одеській області через бойові дії знеструмлено 234 споживачі. Ремонтні бригади планують відновити енергоживлення протягом дня.

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В цілому нічна атака не завдала критичних наслідків для роботи енергосистеми.

Споживання електроенергії

Вчора, у вівторок 5 березня, добовий максимум споживання електроенергії у вечірні години на 0,4% був нижчим за відповідний показник 4 березня.

Сьогодні, 6 березня, станом на 10:00 споживання зростає у зрівнянні з вчорашнім днем – він на 4% вище.

Виробництво електроенергії

За даними "Укренерго", через водопілля продовжують нарощувати обсяги виробництва гідроелектростанції. Через хмарну погоду зменшилося виробництво "зелених" електростанцій. Дефіцит в енергосистемі не прогнозується.

Експорт та імпорт електроенергії

Експорт сьогодні здійснюється протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 13 316 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 723 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого у вечірні години зі Словаччини та Румунії. Загальний обсяг 41 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 27 МВт.

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Тривають ремонтні роботи на повітряній лінії 330 кВ, що була вчора виведена в ремонт через наслідки ракетних обстрілів. Під час ремонту були виявлені нові пошкодження, наразі триває їх ліквідація. Енергоблоки АЕС продовжують працювати з обмеженням потужності.

Через бойові дії та з інших причин на ранок без світла залишаються 398 населених пунктів. Є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській та Харківській областях. Також залишаються знеструмленими споживачі в окремих районах Донецької, Запорізької, Сумської, Херсонської областей.