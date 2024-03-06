Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі

Війна Росії проти України показує, що якість та кількість військовослужбовців все ще мають значення.

Про це він в інтерв'ю TVN 24 заявив заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, хорошим показником для Польщі є цифра близько 200 000 професійних солдатів.

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"Агресивна неоімперіалістична політика Росії не змінюється, фактично вона набирає сили, і тому наше завдання - підготувати та побудувати стійкість усієї країни", - сказав Блазеуш.

Він зазначив, що на випадок потенційної агресії Росії проти Польщі вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога.

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"Ми, звичайно, постараємося якнайшвидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що за необхідності вони розгорнуть свої сили, аби продемонструвати силу та стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", - заявив генерал.