Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі
Війна Росії проти України показує, що якість та кількість військовослужбовців все ще мають значення.
Про це він в інтерв'ю TVN 24 заявив заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, хорошим показником для Польщі є цифра близько 200 000 професійних солдатів.
"Агресивна неоімперіалістична політика Росії не змінюється, фактично вона набирає сили, і тому наше завдання - підготувати та побудувати стійкість усієї країни", - сказав Блазеуш.
Він зазначив, що на випадок потенційної агресії Росії проти Польщі вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога.
"Ми, звичайно, постараємося якнайшвидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що за необхідності вони розгорнуть свої сили, аби продемонструвати силу та стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", - заявив генерал.
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Угорщиною та словаччиною та ін.
зараз НАТО не життєздатне.
потрібна кардинальна перезагрузка
.
Щоб кацапи не затрофеїли тої польської зброї і не посміялися з цієї системи індикаторів, потрібно просто максимально сприяти Україні, а не ганебно повзати як той вуж.
завжди говорили , що поляки торгаши . Ось вони і виявились
Це нам такий тонкий натяк: набирайте якнайбільше солдатів, бо зброї та *********** вам більше не буде?
Ось тільки у 2019 році, особи, що у дивний спосіб отримали посади в системі державного управління, як голобородько, це ОЧЕВИДНЕ, проігнорували, за що Українці, тепер розраховуються власним життям!!
Генпрокурор та СБУ з ДБР та Захисниками України, за участю Західних Партнерів, це підтвердять!
Слава Україні!!
Множ на 10 як мінімум.