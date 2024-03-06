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Новини Війна
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Україна показала, що якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі

пьотр,блазеуш

Війна Росії проти України показує, що якість та кількість військовослужбовців все ще мають значення.

Про це він в інтерв'ю TVN 24 заявив заступник начальника Генерального штабу польської армії Пьотр Блазеуш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, хорошим показником для Польщі є цифра близько 200 000 професійних солдатів.

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"Агресивна неоімперіалістична політика Росії не змінюється, фактично вона набирає сили, і тому наше завдання - підготувати та побудувати стійкість усієї країни", - сказав Блазеуш.

Він зазначив, що на випадок потенційної агресії Росії проти Польщі вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога.

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"Ми, звичайно, постараємося якнайшвидше поговорити з нашими союзниками. Я впевнений, що за необхідності вони розгорнуть свої сили, аби продемонструвати силу та стримування. І що ми будемо готові до спільної оборони", - заявив генерал.

Автор: 

Польща (8540)


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Топ коментарі
+7
На жаль , Польща теж себе показала з зерном. Особливо з російським .
завжди говорили , що поляки торгаши . Ось вони і виявились
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06.03.2024 11:48
+7
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06.03.2024 11:51
+5
Як там було у планах попереднього прем'єрства Туска? : швидкий відхід войська-польського за Віслу після початку нападу рашистської пітьми, а далі - чекати допомоги вій армії США.
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06.03.2024 11:48
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кацапи використовують повітряний простір польщі (багацько тих дюймів нато) для транзиту ракетних ударів по Україні
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06.03.2024 11:48 Відповісти
а поляки та нато тільки спостерігають як їм в дупу кацапи вставляють свої снаряди.. так потихеньку і звикнуть до своєї інтимної ролі
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06.03.2024 11:51 Відповісти
Як там було у планах попереднього прем'єрства Туска? : швидкий відхід войська-польського за Віслу після початку нападу рашистської пітьми, а далі - чекати допомоги вій армії США.
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06.03.2024 11:48 Відповісти
стратегія НАТО помінялась на "стримування на кордоні", але ким?
Угорщиною та словаччиною та ін.

зараз НАТО не життєздатне.
потрібна кардинальна перезагрузка



.
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06.03.2024 11:57 Відповісти
Як ким ? Протестувальників як ЖИВИЙ ЩИТ ! Тільки невідомо буде ЧИЙ це щит ?
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06.03.2024 12:30 Відповісти
Саме так і було. Після Бучі плани ніби-то змінилися, але ж ми то знаємо як воює войско Польське, хоч і моторизоване (wszystkie na rowerach). Україна єдина, хто може стримати кацапів, а поляки замість того, щоб максимально сприяти Україні в усіх сферах панічно купують зброю і "вибудовується система індикаторів та попереджень, аби прогнозувати плани ворога" .
Щоб кацапи не затрофеїли тої польської зброї і не посміялися з цієї системи індикаторів, потрібно просто максимально сприяти Україні, а не ганебно повзати як той вуж.
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06.03.2024 11:57 Відповісти
На жаль , Польща теж себе показала з зерном. Особливо з російським .
завжди говорили , що поляки торгаши . Ось вони і виявились
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06.03.2024 11:48 Відповісти
Зерно - це ще півбіди, вони ніколи не припиняли купляти вугілля у москалів, однак вишенка торті в іншому - польща через країни-прокладки допомагає москалям обходити західні санкції заробляючи на цьому шалені гроші.
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06.03.2024 12:04 Відповісти
Завжди такими були. Якщо українців за пеньонзи (копійки) працювати з ранку до ночі, то ходьзь, а якщо конкуренція товарів/послуг, то вже курва мачь.......
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06.03.2024 12:06 Відповісти
Вони не торгаші. Вони шантажисти. ЄС, який їх з лайна витяг. Проте шантажують вибірково. Не зерном кацапів, а зерном сусіда. Протестувальники - п'ята колона *****. А вся Польща мовчить. І уряд повільно реагує. Ой домовчаться.
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06.03.2024 12:35 Відповісти
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06.03.2024 11:51 Відповісти
"якість та кількість солдатів все ще мають значення, - Генштаб Польщі"

Це нам такий тонкий натяк: набирайте якнайбільше солдатів, бо зброї та *********** вам більше не буде?
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06.03.2024 11:55 Відповісти
Сказали і замовили у США 100 хаймарсів і Ф-16 замість додаткової мобілізації і кабінету призовника.
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06.03.2024 11:55 Відповісти
Після ганьби та брудної зради на кордоні нема що казати.
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06.03.2024 11:56 Відповісти
За 10 років московської війни в Україні, це очевидно для усіх притомних Людей!!
Ось тільки у 2019 році, особи, що у дивний спосіб отримали посади в системі державного управління, як голобородько, це ОЧЕВИДНЕ, проігнорували, за що Українці, тепер розраховуються власним життям!!
Генпрокурор та СБУ з ДБР та Захисниками України, за участю Західних Партнерів, це підтвердять!
Слава Україні!!
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06.03.2024 11:57 Відповісти
Раніше Європа готувала десятками тисяч наших солдат - зараз щось не чути. Зараз вкрай потрібні снайпери, щоб відстрілювати вороже м'ясо. 30-50 тисяч снайперів на рік, які б влучали у ворога майже кожним пострілом після підготовки були б грізною силою,
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06.03.2024 11:57 Відповісти
Тоді було ще багато профенсійних військових-контрактників та вмотивованих молодих хлопців-добровольців. А тепер кого готувати? 50 - 55-річних бусифікованих дядьків з купою хронічних болячок? Та й грошей на підготовку, наскільки зрозуміло, вже нема. Нещасні 2 мільярди на 800 тисяч снарядів всією Європою ніяк не можуть знайти...
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06.03.2024 12:10 Відповісти
Професійних військових-контрактників вистачає в тилу, які потрібні по всій Україні щоб стримувати можливий наступ з території росії чи білорусі. Потрібно провести мобілізацію, яка дозволить провести ротацію - навчити з кордоном і направити професійних військових на фронт, замінивши їх мобілізованими.
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06.03.2024 12:13 Відповісти
А чому цих тилових не можна відправити на фронт, а з фронту навпаки, на їхнє місце? Навіщо ще гребти 500 тисяч?
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06.03.2024 12:30 Відповісти
На фронті і так не вистачає воїнів. В Авдівки один наш воїн захищався від ста ворожих солдат. Чим більше воїнів на фронті тим легше буде нашим захисникам. А якщо і відправити воїнів з фронту у тил, то на їх треба замінити більшою кількістю воїнів, щоб ім не було так важко відбиватись від переважаючих сил ворога. Тому мобілізації не уникнути
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06.03.2024 13:02 Відповісти
Тому що на фронті по 10-20 чоловік в роті лишилося. Чи ти віриш Зеленському про 31 000 загиблих?
Множ на 10 як мінімум.
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Це всім притомним зрозуміло. Але треба визнати офіційно, що мобілізація необхідна для того, щоб відновити втрати, а не розповідати байки про якусь ротацію та демобілізацію. Не буде ні того, ні того, бо для цього, з урахуванням втрат, треба ще більше мільйона мобілізувати.
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06.03.2024 13:27 Відповісти
Буде паніка. Плюс людина, котра знає що робиться в армії за радянським зразком під назвою ;ЗСУ; ніколи сюди не піде.
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06.03.2024 14:16 Відповісти
Так паніка, фактично, вже і так є. Переважна більшість чоловіків намагаються будь-якими способами уникнути мобілізації, а деякі, навіть, воліють краще втопитись в Тисі, ніж потрапити на передову.
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06.03.2024 14:23 Відповісти
польща показала своє істине лице заблокувавши кордон. Замість того аби знайти інший метод вибивання сотень мільярдів дотацій від Брюсселю, ці імбицили тупо знищують українську економіку своїм блокуванням. Чому не заблокували білоруський і російський кордон від демпінгу москалів і бульбашів на с/г ринку?! Чи єто другоє, єто бізнес у ніх такой?! Кончена і потворна "гієна Європи". Ненавиджу
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06.03.2024 12:02 Відповісти
Ну, то таке. Якість і т.п. А чого кількість "протестувальників" має значення ? Вони ж можуть вдарити у тил Війська Польського як станеться заворушка ! Бо вже організувались, штаб є, координатори, виконавці. Коротко, вже армія "протест".
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06.03.2024 12:29 Відповісти
 
 