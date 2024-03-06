Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі, - британська розвідка

Знищення російського корабля "Сергей Котов" вплине на маневри Чорноморського флоту РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Ймовірно через втрату ЧФ 15 лютого 2024 року був відправлений у відставку командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. Україна продовжує обмежувати свободу маневру ВМФ Росії в Чорному морі", - йдеться у дописі.

У британській розвідці зазначають, що "Сергій Котов" вступив до складу Чорноморського флоту лише у липні 2022 року. Раніше він зазнав нападу БПЛА у липні та вересні 2023 року, отримав незначні пошкодження і в обох випадках незабаром повернувся до ладу.

Знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов"

Зранку 5 березня у Чорному морі Україна потопила патрульний корабель "Сергей Котов" у Чорному морі. Згодом у ГУР підтвердили знищення російського патрульного корабля "Сергей Котов". Також було опубліковано відео, на якому зафіксовано момент знищення корабля.

У ГУР МО повідомили, що внаслідок ураження корабля втрати серед екіпажу російських окупантів становлять: 7 - безповоротних; 6 - санітарних. Згодом в українській розвідці уточнили, що поранення дістали щонайменше 27 членів екіпажу.

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