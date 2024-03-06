За 2 роки окупації ЗАЕС зафіксовано понад 150 грубих порушень її експлуатації росіянами, - Шмигаль

Протягом двох років окупації Запорізької АЕС російськими загарбниками зафіксовано понад 150 порушень її експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну електростанцію. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень її експлуатації. Кожне з них може стати фатальним", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що позиція України щодо ЗАЕС чітка:

активувати найжорсткіші санкції проти РФ;

задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН;

якнайшвидше повернути український контроль над станцією.

"Також в енергетиці плануємо завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АР 1000, створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та будівництво нових обʼєктів високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт"", - додав глава уряду.

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