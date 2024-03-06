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За 2 роки окупації ЗАЕС зафіксовано понад 150 грубих порушень її експлуатації росіянами, - Шмигаль

заес,аес,запорізька

Протягом двох років окупації Запорізької АЕС російськими загарбниками зафіксовано понад 150 порушень її експлуатації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава уряду Денис Шмигаль.

"Два роки тому озброєні російські військові всупереч усім нормам міжнародного права окупували Запорізьку атомну електростанцію. З того часу зафіксовано понад 150 грубих порушень її експлуатації. Кожне з них може стати фатальним", - наголосив прем'єр.

Шмигаль зазначив, що позиція України щодо ЗАЕС чітка:

  • активувати найжорсткіші санкції проти РФ;
  • задіяти усі можливі інструменти МАГАТЕ та ООН;
  • якнайшвидше повернути український контроль над станцією.

"Також в енергетиці плануємо завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС, зведення блоків 5 та 6 за технологією АР 1000, створення двох інтерконекторів до Європи для посилення енергетичної інтеграції з ЄС та будівництво нових обʼєктів високоманеврової генерації потужністю 2-3 ГВт"", - додав глава уряду.

Читайте: Ситуація на ЗАЕС загрожує негативними наслідками, рівень небезпеки зростає щодня, - Котін

Автор: 

окупація (6719) Шмигаль Денис (4615) Запорізька АЕС (1412)


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А ты ещё больше шатлов с верещучкой, на Чонгаре запускай.
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06.03.2024 12:10 Відповісти
Ладно там якийсь брідер на швидких нейтронах, але що Україна не здатна почати будувати примітивні урано-графітові реактори на природньому урані 40-х років,
маючи в ногах тисячи тонн уранових руд, графіту? Або ж нездатні створити центрофуги Циппе тих же часів маючи готову сировину оксиди урану?
Тут не технологічна проблема, не проблема грошей - це саботаж, злочинна бездіяльність "шмигалей", відкрите шкідництво продажної верхівки підтримуваної корисними дурниками проти України,
в часи коли саме виживання держави, життя мільйонів залежить від технологій, інженерії.
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06.03.2024 12:14 Відповісти
Шмаркаль вже не знає чим зайнятись ! Ну просто нічим ! Все з отою "всезнайкою" порішав і робить якісь ТУПІ ЗАЯВИ. А що з фортифікацією на Донбасі ? Чого про це ані слова. А що з харчовим забезпеченням на фронті ? Знову тендери ... та й ті провалили. То йди курва й печи пироги. Все звалили на волонтерів, на активістів, які для дітей готові все віддати, аби не голодні. А ці шмаркалі та умерови каву п'ють у кабінетах ! Доки з народи знущатись перестанете, зеленський ? Засунь свій рейтинг у сраку. Я за тебе голос не віддам. Ніколи.
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06.03.2024 12:16 Відповісти
 
 