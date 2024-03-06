Велика Британія зняла санкції з російського олігарха Макарова, який відмовився від громадянства РФ

Ігор Макаров – російський мільярдер та бізнесмен – минулого року відмовився від громадянства Росії на користь підданства Кіпру. Тому Велика Британія скасувала санкції проти нього.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net.

Велика Британія виключила зі списку санкцій бізнесмена та засновника групи незалежної газової компанії "Ітера" Ігоря Макарова.

За даними Forbes, у 2022 році Макаров посідав 57 місце у рейтингу найбагатших людей у Росії. А на цей момент він є п’ятим із найбагатших кіпріотів.

Хто такий Ігор Макаров

Після розвалу СРСР Макаров заснував першу в Росії незалежну газову компанію "Ітера". Компанія вела експлуатацію дев'яти родовищ у Сибіру. Після продажу Ітери він заснував новий холдинг — Areti International зі штаб-квартирою у Швейцарії. У 2022 році Канада та Велика Британія ввели щодо Макарова санкції.

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Нагадаємо, що останнім часом від російського громадянства відмовилось багато мільярдерів та олігархів, зокрема:

засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов ($2,4 млрд);

колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов ($1,6 млрд);

засновники американських IT-компаній Veeam Software і Object First Андрій Баронов та Ратмір Тімашев;

засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ($0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку);

засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд) та інші.

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