Пісторіус щодо заяви Макрона про боягузтво: Ці дискусії не допомагають Україні
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про боягузтво не допомагають вирішити проблеми України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Політик відкинув заклик Макрона як марний для вирішення конкретних проблем "на місцях".
"Це те, що насправді не допомагає вирішити питання, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні. На мій погляд, нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах", – сказав Пісторіус.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.
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А Макрона щось конкретне таке покусало, - говорить як воїн. Його промова в Чехії просто топ.
Він мав на увазі те що Європі час витягти врешті - голову з піску , і показати кацапам зуби .! Кацапня повинна какати жидєньким від заяв НАТО , а поки що все навпаки .
дипломатія по німецьки: критикуєш -
пропонуйсловоблудь . Нівелюй конкретику абстракцією
You probably know that Ukraine's rejection of nuclear weapons in 1996 became the reason for Russia's invasion.