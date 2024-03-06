Пісторіус щодо заяви Макрона про боягузтво: Ці дискусії не допомагають Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про боягузтво не допомагають вирішити проблеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Політик відкинув заклик Макрона як марний для вирішення конкретних проблем "на місцях".

"Це те, що насправді не допомагає вирішити питання, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні. На мій погляд, нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.

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