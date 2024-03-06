УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12078 відвідувачів онлайн
Новини
3 416 22

Пісторіус щодо заяви Макрона про боягузтво: Ці дискусії не допомагають Україні

пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що слова президента Франції Емманюеля Макрона про боягузтво не допомагають вирішити проблеми України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Політик відкинув заклик Макрона як марний для вирішення конкретних проблем "на місцях".

"Це те, що насправді не допомагає вирішити питання, які ми маємо, коли йдеться про допомогу Україні. На мій погляд, нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах", – сказав Пісторіус.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон під час візиту до Чехії заявив, що союзникам України час активізуватися, підкресливши, що зараз не час бути боягузливим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Макрона спростували "заяву" про неготовність відправляти війська в Україну в найближчому майбутньому

Автор: 

Макрон Емманюель (1469) Пісторіус Борис (259)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
Пісторіус нагадує наших ухилянтів.
А Макрона щось конкретне таке покусало, - говорить як воїн. Його промова в Чехії просто топ.
показати весь коментар
06.03.2024 12:16
+7
Очкує Піздоріус...
показати весь коментар
06.03.2024 12:15
+4
В данні ситуації заява пісторіуса виглядає як «сам дурак»
показати весь коментар
06.03.2024 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очкує Піздоріус...
показати весь коментар
06.03.2024 12:15 Відповісти
Пісторіус нагадує наших ухилянтів.
А Макрона щось конкретне таке покусало, - говорить як воїн. Його промова в Чехії просто топ.
показати весь коментар
06.03.2024 12:16 Відповісти
Вибори на носі.
показати весь коментар
06.03.2024 13:07 Відповісти
В данні ситуації заява пісторіуса виглядає як «сам дурак»
показати весь коментар
06.03.2024 12:20 Відповісти
Борис Пісторіус мабуть вважає, що слова про занепокоєння та рішучий осуд допомагають набагато краще...
показати весь коментар
06.03.2024 12:49 Відповісти
Оце так БОЯГУЗ. Цей Пісторіус. Макрон у вічі каже про боягузство. А він начебто не розуміє. Що таке боягузство. Батьки не розповідали. Трясеться на своєму кріслі як той заєць у лісі. Та ще й хоче ... ДИСКУСІЇ. Смердить зі штанів ! Хто захоче дискутувати ! З засранцем.
показати весь коментар
06.03.2024 12:25 Відповісти
проблеми в Україні?!!! дядьку, ці проблеми дуже швидко можусть стати вашими проблемами, коли ви це зрозумієте! поки ми живі ви вважаєте війну не своєю проблемою, але ми не безкінечні і ящо Україна не встоїть, ви будете обливатись кровавими сльозами, чому до вас це не доходить...
показати весь коментар
06.03.2024 12:27 Відповісти
Навіщо Україну приплітати? Сказав би що сцикун разом з шольцем.
показати весь коментар
06.03.2024 12:28 Відповісти
Не не заздрю Шольцу, з однієї сторони на нього тисне цивілізований світ, а з другої - шизофренік з ядерною зброєю.
показати весь коментар
06.03.2024 12:40 Відповісти
Шольцу просто треба намацати у себе яйця
показати весь коментар
06.03.2024 12:41 Відповісти
Їх йому відкрутили ще юні марксистські часи.
показати весь коментар
06.03.2024 13:45 Відповісти
Допомагають ще й як. Добрячий пістон вставив Макрон - все, скінчилось тихе життя для ліверної ковбаси. Нікуди ви не дінетесь, дасте зброю Україні як миленькі.
показати весь коментар
06.03.2024 12:29 Відповісти
Макрон пійшов на ескалацію, Пісторіус глибоко стурбован.
показати весь коментар
06.03.2024 12:29 Відповісти
Макрон мав на увазі не скільки Україну як Європу .
Він мав на увазі те що Європі час витягти врешті - голову з піску , і показати кацапам зуби .! Кацапня повинна какати жидєньким від заяв НАТО , а поки що все навпаки .
показати весь коментар
06.03.2024 12:39 Відповісти
Сциклива ліверна ковбаса
показати весь коментар
06.03.2024 12:40 Відповісти
Пісторіус виглядае як боягуз.
показати весь коментар
06.03.2024 12:46 Відповісти
> нам не потрібні дискусії про використання наземних військ або про більшу чи меншу сміливість. Йдеться про фокус на найбільш актуальних проблемах

дипломатія по німецьки: критикуєш - пропонуй словоблудь . Нівелюй конкретику абстракцією
показати весь коментар
06.03.2024 12:46 Відповісти
Якщо Шольц боятся одноосібно приймати рішення про постачання ракет, то парламент йому дав добро. Які тепер перепони. Враження тільки одне, що канцлер на гачку у фсбшних.
показати весь коментар
06.03.2024 13:00 Відповісти
Волшебный пендаль никто не отменял.
показати весь коментар
06.03.2024 13:08 Відповісти
What helps Ukraine to avoid even bigger confrontation is the refusal of the Germany to give Ukraine the Taurus missiles. That's for fucking sure.
показати весь коментар
06.03.2024 14:21 Відповісти
Ukraine need many tomahawks and taurus with nuclear warhead. This will end war for a few days, cause Russia withdraw its troops..
You probably know that Ukraine's rejection of nuclear weapons in 1996 became the reason for Russia's invasion.
показати весь коментар
06.03.2024 15:09 Відповісти
Там весь ХДС куплен с потрохами кацапами.
показати весь коментар
06.03.2024 18:38 Відповісти
 
 