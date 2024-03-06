Пожежа в екопарку Осокорки: В поліцію подали заяву про злочин, станом на ранок кримінального провадження розпочато не було

Депутати "Європейської Солідарності" у Київраді Вікторія Пташник, Олександр Тимченко та Ольга Чайка подали до поліції заяву про злочин щодо пожежі в Екопарку Осокорки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

За словами Пташник, станом на 10.30 жодного кримінального провадження за фактом пожежі не зареєстровано.

"Вчора відбулася абсолютно ганебна історія – був підпалений Екопарк Осокорки. Це унікальна природо-ландшафтна зона, який надано статус природоохоронної. Ми з колегами від "Європейської Солідарності" сьогодні зранку поїхали подавати в Дарницький відділок поліції заяву про вчинення злочину – про підпал. Вбачаємо щонайменше ознаки ст. 245 КК (знищення або пошкодження об‘єктів природного світу) та ст. 252 КК (умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду). Що цікаво – що станом на 10.30 жодної кримінальної справи по факту вчорашнього підпалу Екопарку Осокорки порушено не було", - зазначила депутатка.

Читайте: У 2024 році столиця перерахує ЗСУ у вигляді субвенції понад 1 млрд грн, - рішення Київради

Пташник розповіла, що вчора поліція виїжджала на місце пожежі та не побачила там нічого, тому вони не розпочали кримінальне провадження.

"Справа про злочин мала бути порушена по факту ще вчора. На наше запитання, а як так, нам сказали, що вчора поліції було складно підступитись, тому сьогодні вони планують здійснити огляд території і тоді вже прийматимуть рішення щодо подальших дій. Ну, поки вони приймають рішення, ми спростили дещо задачу поліції і самі підготували заяву про злочин. Нагадую, що відмовити у порушенні кримінальної справи за нашою заявою нам не можуть. І ми це контролюватимемо. ... Тут питання не тільки в екології. Багато наших військових кажуть, що це унікальна зона з точки зору доступу до Києва. Якщо не дай Бог була б додаткова спроба російського вторгнення, то прорвати ці болота і ці угіддя було б неможливо, якщо б їх окремі забудовники не засипали б і не намагалися там щось своє побудувати. Тому це ще й захисна територія і вона стосується не тільки киян, а всіх українців", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київрада готується збільшити фінансування ЗСУ втричі – до 5 мільярдів, - Кличко

Депутатка нагадала, що минулого року "Європейська Солідарність" не дала ухвалити рішення про виділення додатково коштів в розмірі 50 млн грн. на будівництво дороги в тупик через цю природну ландшафтну зону.

"Дорога, яка мала фінансуватися чомусь з київського бюджету до чийогось житлового комплексу. Це про що? Європейська Солідарність" тоді зайняла дуже принципову позицію. Ми сказали, що ми за це не голосуватимемо і це рішення було провалене. Тому що будівництво доріг за рахунок київського бюджету точно не є пріоритетом. Наш пріоритет – Збройні Сили України, їх підтримка і виділення всіх можливих ресурсів", - підсумувала вона.

Пожежа на Осокорках

5 березня 2024 року в столичному екопарку Осокорки виникла пожежа.

Згодом рятувальники її загасили. У КМВА заявили, що розглядатимуться усі версії, зокрема й вірогідний підпал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розпочинаємо перевірку ВЛК у Києві, - Ляшко. ДОКУМЕНТ