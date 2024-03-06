Останні два місяці окупанти частіше обстрілюють цивільне населення Харкова за допомогою безпілотників і ракет С-300, - Терехов

Міський голова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти змінили тактику ударів по місту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише французьке видання Le Monde.

Терехов зазначив, що росіяни першу зиму атакували енергетичну інфраструктуру Харкова. Тепер же окупанти змінили тактику.

"Останні два місяці окупанти дедалі частіше обстрілюють цивільне населення за допомогою безпілотників і ракет С-300", - йдеться в повідомленні.

Терехов наголосив, що російський диктатор не полишає мрій захопити Харків.

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