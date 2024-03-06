До Одеси з неанонсованим візитом прибув прем’єр-міністр Греції Міцотакіс, щоб зустрітися із Зеленським, - ЗМІ

У середу, 6 березня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув до України, де планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише грецьке видання Newsit.

За попередньою інформацією, він планує провести зустріч із Зеленським в Одесі. Пізніше Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію Європейської народної партії.

"Візит прем'єр-міністра Греції в Україну відбувається в той час, коли президент України закликає міжнародну спільноту не кидати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна", - наголошує видання.

Зазначається, що грецький прем'єр прибув до України на кілька годин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Греція готується надати нову військову допомогу Україні. Ми постачаємо все, що можемо, - спецпредставник Греції Ламбрідіс