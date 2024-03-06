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До Одеси з неанонсованим візитом прибув прем’єр-міністр Греції Міцотакіс, щоб зустрітися із Зеленським, - ЗМІ

зеленський,кіріакос,міцотакіс

У середу, 6 березня, прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прибув до України, де планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише грецьке видання Newsit.

За попередньою інформацією, він планує провести зустріч із Зеленським в Одесі. Пізніше Міцотакіс вирушить до Бухареста на конференцію Європейської народної партії.

"Візит прем'єр-міністра Греції в Україну відбувається в той час, коли президент України закликає міжнародну спільноту не кидати його країну і максимально зміцнити її, щоб запобігти наступу російського диктатора Володимира Путіна", - наголошує видання.

Зазначається, що грецький прем'єр прибув до України на кілька годин.

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Автор: 

візит (1594) Греція (602) Зеленський Володимир (23998)


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Топ коментарі
+3
Єфхарістополі
премʼєр - міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу
за візит до Украіни !!
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06.03.2024 12:52
+3
А я то думаю, с чего бы кацапы, шо з цепури зiрвалися вже бiльше нiж пiв доби , як обстрiлюють Одесу. бедосик...
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06.03.2024 12:52
+2
Злые языки говорят, что кацапы вдарили по Одессе пару часов назад чем-то быстрым.
Кацапы, конечно, уроды, но те же языки говорят, что Боневтик тут же втик из Одессы в обдристанных кальсонах цвета хаки.
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06.03.2024 13:01
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Ще один пісмейкер приїхав.
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06.03.2024 12:43 Відповісти
Греки щось заблокували разом з Кипром для України у Брюсселі.

премьеру НЕ СОРОМНО ?
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06.03.2024 12:49 Відповісти
Соромно одне: зебиратели...
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06.03.2024 12:52 Відповісти
А як там словаки, вже зхаменулися?
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06.03.2024 12:54 Відповісти
Имею ввиду, шо https://hromadske.ua/ru/posts/slovakiya-zapretila-import-ukrainskogo-zerna-no-razreshila-ego-tranzit Словакия запретила импорт украинского зерна, но ...
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06.03.2024 12:56 Відповісти
Словаків всього як в Україні велике місто. Вони це зерно не зʼїдять , їм вистачить свого
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06.03.2024 13:03 Відповісти
Все верно, нечего зебилам нарушать взятые на себя обязанности, мол, только транзит. Кто тока зебилов тянул за язык про транзит тока в Африку...
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06.03.2024 13:06 Відповісти
То чому вони бояться, якщо туди й продати нічого?
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06.03.2024 13:30 Відповісти
А може і російське зерно десь там гуляє
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06.03.2024 13:47 Відповісти
Ви про що?
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06.03.2024 14:16 Відповісти
Фіцо теж приїде до України і мабудь одразу на нуль . Він же не боягуз

а треба запросити ще Пилигрині , як вероятного презідента
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06.03.2024 12:57 Відповісти
Каароч, трикутнык Сайпрос- австро-венгрия- цэ шо ось Гитлер-Италия-Япония.
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06.03.2024 13:00 Відповісти
+1
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06.03.2024 17:10 Відповісти
Ого какой уровень международной политики... Премьер Греции приезжает инкогнто.... А зеледент в это время рванет в Грецию? Все равно Дерьмаку все решать.
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06.03.2024 12:51 Відповісти
Єфхарістополі
премʼєр - міністру Греції Кіріакосу Міцотакісу
за візит до Украіни !!
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06.03.2024 12:52 Відповісти
А я то думаю, с чего бы кацапы, шо з цепури зiрвалися вже бiльше нiж пiв доби , як обстрiлюють Одесу. бедосик...
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06.03.2024 12:52 Відповісти
Тільки хотів написати. Тепер ясно все з цими обстрілами.
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06.03.2024 13:31 Відповісти
Злые языки говорят, что кацапы вдарили по Одессе пару часов назад чем-то быстрым.
Кацапы, конечно, уроды, но те же языки говорят, что Боневтик тут же втик из Одессы в обдристанных кальсонах цвета хаки.
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06.03.2024 13:01 Відповісти
та те клоуны уже мандят что по зеленскому попали))))1050000 раз ,как было с будановым и залужным_)им ********* что с горы скотиться,это же кацапы
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06.03.2024 13:11 Відповісти
Кто же будет попадать по своему ценному агенту? Попали по лохам на Пэрэсыпи. А он же не лох.
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06.03.2024 13:27 Відповісти
Схоже на піар акцію - він не боягуз, він патріот, навколо вибухи, а він не сцить і вирішує державні задачі. Ну як такого не залишити ще на один строк! Єрмак заказував шоу у ху..ла. Вони ж шоумени.
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06.03.2024 15:25 Відповісти
Судя по виду кальсон сзади- пиар в этот раз не совсем удался.
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06.03.2024 15:58 Відповісти
 
 