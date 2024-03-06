Діти бачаться із Зеленським приблизно раз на тиждень, ми зараз живемо паралельними життями, - дружина
Наразі президент України Володимир Зеленський через щільний графік практично не має часу на сім’ю, рідко зустрічається з дітьми та дружиною.
Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю з Пірсом Морганом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Діти зустрічаються з батьком приблизно раз на тиждень на кілька годин. Іноді рідше, якщо у нього є відрядження. Я можу його бачити частіше, в Офісі Президента, бо я маю там свій кабінет. Іноді можу йому зателефонувати, і якщо він не зайнятий, то можу до нього зайти", - зазначила Зеленська.
Вона також розповіла, що інколи вона може з чоловіком разом пообідати, але це буває не дуже часто. "Через різні наші графіки інколи буває дуже важко навіть порозмовляти. Тобто ми такими паралельними життями живемо зараз", - сказала перша леді.
Водночас вона зауважила, що все-таки для неї було б неправильним скаржитися на такі речі, адже становище багатьох українських сімей зараз набагато гірше, чимало родин роз'єднані.
Однак Зеленська підкреслила, що в будь-якому випадку їй, звісно, боляче, що її діти і загалом українські діти через війну втрачають дорогоцінні роки свого дитинства, свого життя, яке могло б бути наповнене більш різноманітними подіями, подорожами, навчанням, розвитком, а натомість усі перебувають на паузі.
"Звісно, ми намагаємось підтримувати більш-менш нормальне життя дітей: донька навчається в університеті на 2 курсі, син ходить до школи. Але це складно, коли ти не можеш нічого планувати для своїх дітей, мріяти разом із ними. За ці два роки ми б напланували дуже багато, що наситило б їх емоційно. А натомість вони на паузі, без відпочинку, думають тільки про війну", - зазначила перша леді.
Особливо важко, за її словами, відповідати дитині на питання, коли закінчиться війна, бо відповіді ми не маємо.
Однак, як сказала перша леді, в будь-якому випадку вона рада, що син має можливість ходити до школи, бо школа має укриття, чого немає в багатьох інших українських школах.
"Це, на жаль, є не в кожній українській школі. І майже третина дітей в Україні навчається тільки онлайн. Тобто уже 2 роки є діти, які жодного разу за цей час не ходили до школи", - розповіла Зеленська.
За її словами, її бажання зараз, як і усіх українців, дійти нарешті до завершення цієї війни у нормальному фізичному і психічному стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
БО УМЕРОВ ТАМ НАРУЛИТЬ
Умеров на зустрічах у США публічно критикував головкома Залужного
https://republic.com.ua/article/umerov-na-zustrichah-u-ssha-publichno-kritikuvav-golovkoma-zaluzhnogo.html
https://republic.com.ua/article/u-nih-%D1%94-htos-nezashkvarenij.html https://republic.com.ua/article/u-nih-є-htos-nezashkvarenij.html
Это когда в магазине скумбрию по 8 выкидывают.
чи знає вона насціни продукти 🙁
Це правда !!
У програмі "Сніданок з 1+1" перша леді обговорювала інформаційну кампанію, що стартувала, про здорове харчування.
За словами Олени Зеленської, на столі в сім'ї президента часто можна побачити страви зі скумбрії.
"Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч прекрасних страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії - ред.)", - додала перша леді в ефірі телеканалу."
Коли нажмете на слово https://www.youtube.com/watch?v=8cT1jtAuKoY&ab_channel=POLITICALVIDEOS заявила , то ця діячка своїм ротом озвучить цей факт.
Незадолго до заседания СНБО ряд СМИ снова вспомнил о поездке студии "Квартал 95" в Горловку в апреле 2014 года, практически в разгар боевых действий на Донбассе. Среди них издание "Страна", СМИ боевиков, российские СМИ, https://ukranews.com/news/757478-zelenskij-s-kvartalom-ezdili-v-gorlovku-v-2014 издание "Українські новини" и блогер Анатолий Шарий.
Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер. От ее имени часто пишет Игорь Безлер, один из полевых командиров так называемой ДНР. В нем "Бес", как называют Безлера, жалеет, что не убил Зеленского еще тогда.
https://focus.ua/static/storage/originals/c/83/e05e44a2c63868cd758475f6e3db483c.png
Издание "Горловская правда" https://gorlovka.ua/news/article/6308/ сообщало , что концерт прошел в зале завода "Стирол".
"Горловские зрители мирно, гостеприимно и доброжелательно встретили долгожданных гостей из столицы. Концерт прошел с аншлагом", - сообщили в издании.
Горловский ресторатор Сергей Пилипчук, который владел горловским пабом "Берлога", в котором ужинали артисты, рассказывал изданию, что артисты "остались очень довольны и пообещали при любых гастролях в радиусе сто километров от Горловки обедать и ужинать только у нас".
На сайте билетного оператора "Карабас" действительно можно было купить билеты на выступление "95 квартала" 17 апреля 2014 года в Горловке.
https://focus.ua/static/storage/originals/b/02/fffe4cb445518b4ddce5d40720e4502b.png
"Украинская корпорация юмора, отечественная машина смеха и креатива - "Студия Квартал-95", несмотря на непростую ситуацию в стране, продолжает радовать всех своим замечательным творчеством", - говорилось в описании к мероприятию.
https://focus.ua/static/storage/originals/e/be/63f1030c5c32bc7a7e8bc8b7e40d6bee.jpg
https://focus.ua/static/storage/originals/b/2f/72c23fbb672ccf8378f20442db63a2fb.jpg
https://focus.ua/static/storage/originals/7/71/766771ef05f135bc86f89916f00c8717.jpg
Также СМИ вспомнили о якобы поездке "Квартала" в Донецк за два дня до выступления в Горловке, когда уже захватывали Славянск. Тогда Зеленский якобы заявлял, что "русские и украинцы - один народ".
"Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами", - заявлял Зеленский в Донецке.
По словам якобы Зеленского в интервью, позиция "95 квартала" - "не за правительство Украины, а за украинский народ".
"И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - якобы заявлял Зеленский в интервью местной "Муниципальной газете", часть которого опубликовала Страна, ссылаясь на https://focus.ua/preview/475161?hash=d5c37ab281d3daceb666110bf894fb90 пост главного редактора "Муниципальной газеты" Елены Блохи. "В апреле 2014 Зеля отметился не только в Горловке. Вот интервью Зеленского в донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года. Кроме Горловки "95 квартал" во вторник, 15 апреля, дал концерт и в Донецке. Тогда он говорил: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ". Но потом что-то пошло не так", - пишет Блоха у себя в Facebook. Елена продолжает жить в Донецке. На ее странице написано, что работает она в "ДНР".
"Когда уже были погибшие украинские военные, конфликт шел второй месяц, говорят, что в тот же день, как убили Рыбака, "95 квартал" умудрился дать концерт в Горловке. То есть они не считают это личным конфликтом. Им еще нужно будет пройти нелегкий путь, чтобы осознать конфликт с так называемыми "ДНР","ЛНР" как свой собственный", - говорил Арестович.
В день выступления Квартала похитили депутата горсовета Владимира Рыбака, а спустя несколько дней нашли его тело под Славянском, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 рассказывала его вдова Елена Рыбак в 2019 году. Рыбак пытался снять "флаг" террористов "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
https://focus.ua/static/storage/originals/3/5a/b7e14fe98bbea2662753c421cecbe5a3.jpg
Владимир Рыбак
Напомним, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы https://focus.ua/politics/474984-snbo-mozhet-vvesti-sankcii-protiv-kompaniy-svyazannyh-s-medvedchukom-smi обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. А нардеп Александр Дубинский заявил, что якобы СНБО введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего владельца телеканала "Прямой", который был за день до заседания https://focus.ua/ukraine/475152-poroshenko-zayavil-chto-kupil-pryamoy-kanal куплен Петром Порошенко.
В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на заседании СНБО 19 февраля https://focus.ua/politics/474788-na-chastichno-sekretnom-zasedanii-snbo-zelenskiy-rassmotrit-situaciyu-na-donbasse будет рассматриваться ситуация на Донбассе.
Хоть би мовчала вже.
Це мені нагадало її скиглення про "мрію власного будинку" на г+г, коли в самих тих будинків і квартир дофіга і деякі з них записані на близьких їм осіб.
Пи.Си. Не зрозумів з тексту, а де їхні діти навчаються??? Тут, в Україні чи за кордоном? Це може багато чого прояснити.
Завалила б свій п...дак, раз на тиждень, яка трагедія.
Повезло Оленці і дітям) Чого не скажеш про нас бо відосики(