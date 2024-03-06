Діти бачаться із Зеленським приблизно раз на тиждень, ми зараз живемо паралельними життями, - дружина

Наразі президент України Володимир Зеленський через щільний графік практично не має часу на сім’ю, рідко зустрічається з дітьми та дружиною.

Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю з Пірсом Морганом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Діти зустрічаються з батьком приблизно раз на тиждень на кілька годин. Іноді рідше, якщо у нього є відрядження. Я можу його бачити частіше, в Офісі Президента, бо я маю там свій кабінет. Іноді можу йому зателефонувати, і якщо він не зайнятий, то можу до нього зайти", - зазначила Зеленська.

Вона також розповіла, що інколи вона може з чоловіком разом пообідати, але це буває не дуже часто. "Через різні наші графіки інколи буває дуже важко навіть порозмовляти. Тобто ми такими паралельними життями живемо зараз", - сказала перша леді.

Водночас вона зауважила, що все-таки для неї було б неправильним скаржитися на такі речі, адже становище багатьох українських сімей зараз набагато гірше, чимало родин роз'єднані.

Однак Зеленська підкреслила, що в будь-якому випадку їй, звісно, боляче, що її діти і загалом українські діти через війну втрачають дорогоцінні роки свого дитинства, свого життя, яке могло б бути наповнене більш різноманітними подіями, подорожами, навчанням, розвитком, а натомість усі перебувають на паузі.

"Звісно, ми намагаємось підтримувати більш-менш нормальне життя дітей: донька навчається в університеті на 2 курсі, син ходить до школи. Але це складно, коли ти не можеш нічого планувати для своїх дітей, мріяти разом із ними. За ці два роки ми б напланували дуже багато, що наситило б їх емоційно. А натомість вони на паузі, без відпочинку, думають тільки про війну", - зазначила перша леді.

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Особливо важко, за її словами, відповідати дитині на питання, коли закінчиться війна, бо відповіді ми не маємо.

Однак, як сказала перша леді, в будь-якому випадку вона рада, що син має можливість ходити до школи, бо школа має укриття, чого немає в багатьох інших українських школах.

"Це, на жаль, є не в кожній українській школі. І майже третина дітей в Україні навчається тільки онлайн. Тобто уже 2 роки є діти, які жодного разу за цей час не ходили до школи", - розповіла Зеленська.

За її словами, її бажання зараз, як і усіх українців, дійти нарешті до завершення цієї війни у нормальному фізичному і психічному стані.