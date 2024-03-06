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Новини
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Діти бачаться із Зеленським приблизно раз на тиждень, ми зараз живемо паралельними життями, - дружина

зеленський,зеленська,зеленські

Наразі президент України Володимир Зеленський через щільний графік практично не має часу на сім’ю, рідко зустрічається з дітьми та дружиною.

Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю з Пірсом Морганом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Діти зустрічаються з батьком приблизно раз на тиждень на кілька годин. Іноді рідше, якщо у нього є відрядження. Я можу його бачити частіше, в Офісі Президента, бо я маю там свій кабінет. Іноді можу йому зателефонувати, і якщо він не зайнятий, то можу до нього зайти", - зазначила Зеленська.

Вона також розповіла, що інколи вона може з чоловіком разом пообідати, але це буває не дуже часто. "Через різні наші графіки інколи буває дуже важко навіть порозмовляти. Тобто ми такими паралельними життями живемо зараз", - сказала перша леді.

Водночас вона зауважила, що все-таки для неї було б неправильним скаржитися на такі речі, адже становище багатьох українських сімей зараз набагато гірше, чимало родин роз'єднані.

Однак Зеленська підкреслила, що в будь-якому випадку їй, звісно, боляче, що її діти і загалом українські діти через війну втрачають дорогоцінні роки свого дитинства, свого життя, яке могло б бути наповнене більш різноманітними подіями, подорожами, навчанням, розвитком, а натомість усі перебувають на паузі.

"Звісно, ми намагаємось підтримувати більш-менш нормальне життя дітей: донька навчається в університеті на 2 курсі, син ходить до школи. Але це складно, коли ти не можеш нічого планувати для своїх дітей, мріяти разом із ними. За ці два роки ми б напланували дуже багато, що наситило б їх емоційно. А натомість вони на паузі, без відпочинку, думають тільки про війну", - зазначила перша леді.

Також читайте: WP: Зеленської не буде на виступі Байдена, бо туди запросили вдову Навального. ОП: це не так, річ у графіку

Особливо важко, за її словами, відповідати дитині на питання, коли закінчиться війна, бо відповіді ми не маємо.

Однак, як сказала перша леді, в будь-якому випадку вона рада, що син має можливість ходити до школи, бо школа має укриття, чого немає в багатьох інших українських школах.

"Це, на жаль, є не в кожній українській школі. І майже третина дітей в Україні навчається тільки онлайн. Тобто уже 2 роки є діти, які жодного разу за цей час не ходили до школи", - розповіла Зеленська.

За її словами, її бажання зараз, як і усіх українців, дійти нарешті до завершення цієї війни у нормальному фізичному і психічному стані.

Автор: 

діти (5101) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+62
Ваша сімейка завжди жила паралельним життям з Україною!
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06.03.2024 12:58
+52
зараз заплачу....через ваше "ми рєшілі паучаствавать в єтам праекте" десятки тисяч дітей взагалі батьків більше ніколи не побачать
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06.03.2024 13:00
+42
ви все життя прожили в паралельному світі...
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06.03.2024 12:58
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ви все життя прожили в паралельному світі...
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06.03.2024 12:58 Відповісти
Ваша сімейка завжди жила паралельним життям з Україною!
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06.03.2024 12:58 Відповісти
Сльози застилають мені очі. У - умілєніє
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06.03.2024 12:59 Відповісти
біди в ЗЄльоне сімейство прийшло через оцю красавіцу-розлучніцу
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06.03.2024 14:32 Відповісти
зараз заплачу....через ваше "ми рєшілі паучаствавать в єтам праекте" десятки тисяч дітей взагалі батьків більше ніколи не побачать
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06.03.2024 13:00 Відповісти
Якщо мае вільний час, то могла б з Клопотенко і матерями військових зайнятися продуктами для армії .
БО УМЕРОВ ТАМ НАРУЛИТЬ
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06.03.2024 13:00 Відповісти
Вважаєш скумбрію більш відповідною посаді міністра оборони? Що ти там куриш, мала?
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06.03.2024 13:07 Відповісти
Мені Умеров не подобається, бо він не практик а піарщик
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06.03.2024 13:18 Відповісти
Умєров 10 років був головним менеджером Ахмєтова стільникового LIFE, організував й провів поступовий вивід-продаж акцій Турції , Потім рулив в ДЕРЖРЕЗЕРВІ - нарулив добряче ,
Умеров на зустрічах у США публічно критикував головкома Залужного
https://republic.com.ua/article/umerov-na-zustrichah-u-ssha-publichno-kritikuvav-golovkoma-zaluzhnogo.html

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06.03.2024 14:18 Відповісти
Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити кримінальну справу проти колишнього голови Фонду держмайна Рустема Умєрова, якого призначають на посаду міністра оборони України. Про це йдеться в ухвалі ВАКС від 25 серпня по справі 991/7415/23, яка є в розпорядженні видання
https://republic.com.ua/article/u-nih-%D1%94-htos-nezashkvarenij.html https://republic.com.ua/article/u-nih-є-htos-nezashkvarenij.html

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06.03.2024 14:23 Відповісти
як же цих пом'ятих голодранців прокормити?

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06.03.2024 14:53 Відповісти
курва виводок якихось дегенератів,і це типу "топ-менеджмент" України...
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07.03.2024 02:04 Відповісти
навіщо ви так? Свині звичайні із безмежним апетитом, що перетворяться на хиряків.
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07.03.2024 14:01 Відповісти
Яке марення ! Ганьба !
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06.03.2024 13:00 Відповісти
у Зє!лєнского є дЄрьмак. Навіщо йому жінка?
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06.03.2024 13:01 Відповісти
Які всі доброзичливі.. а які всі адекватні..
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06.03.2024 13:02 Відповісти
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06.03.2024 13:05 Відповісти
АдинНарот в косовортке кацапского пошива
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06.03.2024 13:45 Відповісти
Какая разніца?
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06.03.2024 14:04 Відповісти
добряча підстава від модельєрів - чувак кацапского пакроя
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06.03.2024 14:20 Відповісти
Точно подстава. Модельєри натягли на Осла ординську касаваротку, а візьми та й ляпни - какая разніца, какой памятник і столб - лишь би скумбрия по 8 біла.
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06.03.2024 15:15 Відповісти
Це і є адекватна реакція на цю плаксиву розповідь.
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06.03.2024 13:07 Відповісти
Після неадекватного президентського строку всі стануть НЕадекватно реагувати на адекватні річі для адекватних людей. Кращий вчинок "всезнайки" повернутись в кіно. Героєм. Бо можна повернутись. Злочинцем. Доки не пізно.
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06.03.2024 13:09 Відповісти
Каким героем? Который влез без образования, без опыта какой-либо работы, без совести и мозгов в кресло, помог путину убить сотни тысяч украинцев? Да, это герой!
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06.03.2024 13:46 Відповісти
https://glavcom.ua/country/politics/znimki-zelenskoji-dlja-vogue-rozljutili-ukrajintsiv-u-chomu-prichina-864431.html «Ой як весело команді , що брала участь у фотосесії Vogue. На місці трагедії де загинули багато наших воїнів . Всіх аж зашкірило. Згадайте виступ Кварталу де «горіла хата, палала...» і де висміювали «сеньйора Голодомора». Один із авторів тих текстів зараз перед вами на світлині. Тому я також вважаю усе це кодло, включаючи всесвітньо відому фотографіню, бидлом»,

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06.03.2024 13:59 Відповісти
Фото - жесть! Так фотографуватися на фоні зруйнованої української "Мрії" в Гостомелі могли лише кацапи. Українці з такими щасливими обличчями можуть фотографуватись лише на фоні розваленого кацапського кремля, чи хоча б військового заліза.
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06.03.2024 14:08 Відповісти
до кого? до мародерів доброзичливими бути? до влади привівших ПартіюРегіонів 2:0 =ЗРАДНИКИ, доброзичливими бути?
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06.03.2024 14:26 Відповісти
ох *** твою мать,мені що треба пожаліти цю пари глистів? "дітей воно не бачить",а те що воно прирекло на вірну смерть чужих дітей в ніч з 23 на 24 лютого,в той час як своїх висерків вивезло заздалегідь,то типу він так проявив милосердя,"а **** й так здохнуть,так хоч у вісні,щоб не мучились",так сердешний ти наш? нагадаю що в обовязки цього неголеного чма в рейтузах кольору хакі,входить не пункт "невтік",а захист України і її народу,в тому числі і попередження про невідворотну небезпеку.
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07.03.2024 02:09 Відповісти
Нехай іде зелене нащастя у відставку-будете бачитися частіше. На жалість бачиш вони тиснуть!
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06.03.2024 13:02 Відповісти
Тисячі дітей зі своїми батьками не побачаться вже ніколи. В тому числі і через підготовку до шашликів.
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06.03.2024 13:03 Відповісти
"...інколи вона може з чоловіком разом пообідати, але це буває не дуже часто..."
Это когда в магазине скумбрию по 8 выкидывают.
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06.03.2024 13:03 Відповісти
Одразу видно БОТА. Де ти бачив скумбрію по 8 ?
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06.03.2024 13:05 Відповісти
Бот в понимании твоих засранных говномарафетом мозгов- это супруга Янелоха.
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06.03.2024 13:08 Відповісти
Дякую за компліменти. Але я не одразу своїми " засраними" мізками усек жарт. Вибачаюсь. Не вник в ком.
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Если это было не со зла, то бывает...
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06.03.2024 13:25 Відповісти
Гриша, йди проспися
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06.03.2024 13:08 Відповісти
Можна, але ціна всеодно не стане 8 грн.
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06.03.2024 13:12 Відповісти
Ціна по 8 грн за один кг , зʼявилася від самоі Ленки , коли іі спитали
чи знає вона насціни продукти 🙁
Це правда !!
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06.03.2024 13:20 Відповісти
Ну сказали же, что живут в параллельной реальности. Там и тупой паяц может быть президентом.
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06.03.2024 13:48 Відповісти
Григорій, ви не в темі?
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06.03.2024 13:09 Відповісти
Можливо леді мала по 8 інше на увазі. То тоді каюсь, що не в темі. Але скумбрія - це скумбрія. А не релікти з дна моря.
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06.03.2024 13:14 Відповісти
можливо, комусь потрібно жувати, а не пестити клаву відвертим маразмом?
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06.03.2024 14:41 Відповісти
"Перша леді країни Олена Зеленська розповіла, що купує кілограми замороженої скумбрії по 8 гривень. Про це дружина президента https://www.youtube.com/watch?v=8cT1jtAuKoY&ab_channel=POLITICALVIDEOS заявила в ефірі телеканалу "1+1".

У програмі "Сніданок з 1+1" перша леді обговорювала інформаційну кампанію, що стартувала, про здорове харчування.

За словами Олени Зеленської, на столі в сім'ї президента часто можна побачити страви зі скумбрії.

"Самі купили, самі приготували прості продукти. Хек коштував... це була заморожена скумбрія, з якої можна приготувати безліч прекрасних страв. Вона коштує 8 гривень за кілограм... Так, ми їмо (страви зі скумбрії - ред.)", - додала перша леді в ефірі телеканалу."

Коли нажмете на слово https://www.youtube.com/watch?v=8cT1jtAuKoY&ab_channel=POLITICALVIDEOS заявила , то ця діячка своїм ротом озвучить цей факт.
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06.03.2024 13:09 Відповісти
Відразу видно "свіжозарядженого"! "Скумбрія по 8 грн" - мем! Він існує вже років три І його видала саме Лєнка (Коли та скумбрія в магазинах по ціні була вже разів у десять дорожча)
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06.03.2024 13:10 Відповісти
ОК. Але не кожен має бажання слідкувати за мемами про леді. Тому не треба одразу починати ... - це про інші коми. Ваш звісно - інформативний. Дякую.
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06.03.2024 13:21 Відповісти
Будь ласка! Але перед тим як когось обзивать чи "наїжджать" - варто в питанні розібраться (щоб "по носі щиглів не надавали"!)
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06.03.2024 13:30 Відповісти
Не питання. Забирай його і вали доки можете. Іначе посадять і будеш бачити у в'язниці, коли побачення дозволять.
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06.03.2024 13:04 Відповісти
То вона ж про це й мріє.
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06.03.2024 13:08 Відповісти
Вона мріє, а Маши-Юлі не відпускають.
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06.03.2024 15:09 Відповісти
Вот как раз этого и нельзя допустить. Какое вали! В камеру тварь, и до конца дней!
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06.03.2024 13:50 Відповісти
У чому проблема ? У квітні місяці можна присвятити своє життя один одному. Десь на Італії. В Україні ви вже багато НАПРИСВЯТИЛИ, так що на життя вистачить. Будете ювелірні прикраси вішати один на одного, як голубки. Миру.
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06.03.2024 13:04 Відповісти
Читав-читав, але так і не знайшов посилання, куди ж відправляти координати підрозділів ЗСУ. І яка за це винагорода від кацапів. У 2014-му скумбрія була уважніша до таких деталей...
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06.03.2024 13:04 Відповісти
Надсилай прямо на її сторінку. Там і сума винагородження позначена:
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06.03.2024 13:12 Відповісти
15.000 рублів скумбрія обіцяла
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06.03.2024 13:13 Відповісти
Ну, а супруг ейний в цей же час теж "копійочку" спібненьку, вірніше 30 срібних копійочок заробляв в окупованій Горлівці, даючи концерт спецзагону РФ полковника ГРУ МО РФ Бєзлєру ("БЄС") і зі сцени закликав - Вмєстє шатать кієвскую власть":

Незадолго до заседания СНБО ряд СМИ снова вспомнил о поездке студии "Квартал 95" в Горловку в апреле 2014 года, практически в разгар боевых действий на Донбассе. Среди них издание "Страна", СМИ боевиков, российские СМИ, https://ukranews.com/news/757478-zelenskij-s-kvartalom-ezdili-v-gorlovku-v-2014 издание "Українські новини" и блогер Анатолий Шарий.

Информационным поводом стал пост от 17 февраля со страницы Анжелики Безлер. От ее имени часто пишет Игорь Безлер, один из полевых командиров так называемой ДНР. В нем "Бес", как называют Безлера, жалеет, что не убил Зеленского еще тогда.
https://focus.ua/static/storage/originals/c/83/e05e44a2c63868cd758475f6e3db483c.png

Издание "Горловская правда" https://gorlovka.ua/news/article/6308/ сообщало , что концерт прошел в зале завода "Стирол".

"Горловские зрители мирно, гостеприимно и доброжелательно встретили долгожданных гостей из столицы. Концерт прошел с аншлагом", - сообщили в издании.

Горловский ресторатор Сергей Пилипчук, который владел горловским пабом "Берлога", в котором ужинали артисты, рассказывал изданию, что артисты "остались очень довольны и пообещали при любых гастролях в радиусе сто километров от Горловки обедать и ужинать только у нас".

На сайте билетного оператора "Карабас" действительно можно было купить билеты на выступление "95 квартала" 17 апреля 2014 года в Горловке.
https://focus.ua/static/storage/originals/b/02/fffe4cb445518b4ddce5d40720e4502b.png

"Украинская корпорация юмора, отечественная машина смеха и креатива - "Студия Квартал-95", несмотря на непростую ситуацию в стране, продолжает радовать всех своим замечательным творчеством", - говорилось в описании к мероприятию.

https://focus.ua/static/storage/originals/e/be/63f1030c5c32bc7a7e8bc8b7e40d6bee.jpg

https://focus.ua/static/storage/originals/b/2f/72c23fbb672ccf8378f20442db63a2fb.jpg

https://focus.ua/static/storage/originals/7/71/766771ef05f135bc86f89916f00c8717.jpg







Также СМИ вспомнили о якобы поездке "Квартала" в Донецк за два дня до выступления в Горловке, когда уже захватывали Славянск. Тогда Зеленский якобы заявлял, что "русские и украинцы - один народ".

"Вот сейчас очень важный момент. Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке - на том, на котором сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Проблемы правительства России и его отношения, в силу различных обстоятельств, к правительству Украины вылились на нас с вами", - заявлял Зеленский в Донецке.

По словам якобы Зеленского в интервью, позиция "95 квартала" - "не за правительство Украины, а за украинский народ".

"И не против русского народа, а против российского правительства. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги. Но мы не стесняемся выказывать свое отношение к правительству Российской Федерации. Как, собственно, и отношение к нашему правительству", - якобы заявлял Зеленский в интервью местной "Муниципальной газете", часть которого опубликовала Страна, ссылаясь на https://focus.ua/preview/475161?hash=d5c37ab281d3daceb666110bf894fb90 пост главного редактора "Муниципальной газеты" Елены Блохи. "В апреле 2014 Зеля отметился не только в Горловке. Вот интервью Зеленского в донецкой "Муниципальной газете" от 18 апреля 2014 года. Кроме Горловки "95 квартал" во вторник, 15 апреля, дал концерт и в Донецке. Тогда он говорил: "Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ". Но потом что-то пошло не так", - пишет Блоха у себя в Facebook. Елена продолжает жить в Донецке. На ее странице написано, что работает она в "ДНР".
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06.03.2024 13:44 Відповісти
Отметим, Алексей Арестович, который сейчас находится на должности в украинской делегации ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, в 2019 году в программе "Рандеву с Яниной Соколовой", вспомнил выступление Зеленского в Горловке.

"Когда уже были погибшие украинские военные, конфликт шел второй месяц, говорят, что в тот же день, как убили Рыбака, "95 квартал" умудрился дать концерт в Горловке. То есть они не считают это личным конфликтом. Им еще нужно будет пройти нелегкий путь, чтобы осознать конфликт с так называемыми "ДНР","ЛНР" как свой собственный", - говорил Арестович.

В день выступления Квартала похитили депутата горсовета Владимира Рыбака, а спустя несколько дней нашли его тело под Славянском, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2302743476680181&id=100008336527304 рассказывала его вдова Елена Рыбак в 2019 году. Рыбак пытался снять "флаг" террористов "ДНР" и вернуть украинский флаг на здание горсовета. После этого мужчину похитили.
https://focus.ua/static/storage/originals/3/5a/b7e14fe98bbea2662753c421cecbe5a3.jpg

Владимир Рыбак

Напомним, 19 февраля на заседании Совета национальной безопасности и обороны могут якобы https://focus.ua/politics/474984-snbo-mozhet-vvesti-sankcii-protiv-kompaniy-svyazannyh-s-medvedchukom-smi обсудить санкции против компаний, связанных с нардепом из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком. А нардеп Александр Дубинский заявил, что якобы СНБО введет санкции против Владимира Макеенко, бывшего владельца телеканала "Прямой", который был за день до заседания https://focus.ua/ukraine/475152-poroshenko-zayavil-chto-kupil-pryamoy-kanal куплен Петром Порошенко.

В свою очередь, нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук рассказала, что на заседании СНБО 19 февраля https://focus.ua/politics/474788-na-chastichno-sekretnom-zasedanii-snbo-zelenskiy-rassmotrit-situaciyu-na-donbasse будет рассматриваться ситуация на Донбассе.
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06.03.2024 13:46 Відповісти
А в это время в той же Горловке украинцам бандиты животы вспарывали.
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06.03.2024 13:53 Відповісти
"а скумбрія рожаєт каждий год! то рожает двоє, то рожаєт троє, то рожаєт сразу чотирёх!!"
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06.03.2024 13:06 Відповісти
А хто виконує подружні обов"язки? Їрмак?
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06.03.2024 13:06 Відповісти
Щас заридаю.
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06.03.2024 13:07 Відповісти
Нехай після травня ****** з посади. А якщо ні - то нічого прибіднятись, само вибрало.
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06.03.2024 13:10 Відповісти
Ніфуя собі, трагедія. Знаю особисто батьків чоловіків які не бачили своїх дітей вже більше двох років, а пообідати з дружиною разом, так то хіба що по відеозв"язку.
Хоть би мовчала вже.
Це мені нагадало її скиглення про "мрію власного будинку" на г+г, коли в самих тих будинків і квартир дофіга і деякі з них записані на близьких їм осіб.
Пи.Си. Не зрозумів з тексту, а де їхні діти навчаються??? Тут, в Україні чи за кордоном? Це може багато чого прояснити.
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06.03.2024 13:11 Відповісти
В Україні, як учився їхній тато. Тато по гастролям їздив, а дідусь оцінки ставив. Тепер діткам оцінки ставлять за "хорошого" тата.
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06.03.2024 15:17 Відповісти
На ротации наверно только встречаются.
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06.03.2024 13:12 Відповісти
Все правильно, Лєна! Дітям Вовку "занюшеного" показувать не можна А відловить його між двома "дорожками" стає все важче!
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06.03.2024 13:12 Відповісти
біда та й годі... розкажи це тим у кого чоловіки по два роки дома не бувають...
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06.03.2024 13:13 Відповісти
Ну,не два.А от що по року без відпусток ,-то не рідкість.
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06.03.2024 13:17 Відповісти
доречі є люди що вже 2 роки не бачили сімʼї
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06.03.2024 13:15 Відповісти
А я з якого дива вона має робочий кабінет в адміністрації президента? Памятаю,що вона поширювали призиви рашки в 2014р надавати маршрути пересування ЗСУ .а за це одержати 15000 рублів Сама признавалась в цьому. І це майбутня і дійсна "перша леді"
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06.03.2024 13:17 Відповісти
як ослаблять, котрій нічого не шкода за державний кошт, підійде?
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06.03.2024 14:44 Відповісти
Це дуже сумно, звісно. Але на даний момент мільйони сімей розлучені кордоном який перекрили бандити з влади.
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06.03.2024 13:22 Відповісти
Твоє іпане одоробло розділило сотні тисяч сімей. Хтось своїх чоловіків вже не побачить ніколи.
Завалила б свій п...дак, раз на тиждень, яка трагедія.
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06.03.2024 13:22 Відповісти
Кому вони нах. потрібні?..
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06.03.2024 13:25 Відповісти
Ничего... Осталось недолго. ***** пойдёте все вместе.
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06.03.2024 13:26 Відповісти
Ось вже справді,глупа жінка здається розумною поки не заговорить.От на холєри вона то бовкнула,жодного позитивного коменту...Так і пригадується бабега в сільському пальто "батя я стараюсь" яка оповідає про "наколоті апельсини"...
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06.03.2024 13:27 Відповісти
Бо це чучело з "батя, я стараюся" - однієї породи. Недорозвинуті малороські самиці.
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06.03.2024 15:56 Відповісти
Ещё расскажи, что жрёте скумбрию по 8 грн. ****...
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06.03.2024 13:28 Відповісти
от жаль, шо "жінка" не поділилася куди їх та ін. такі ж "сімейки" "мєнєджєров" будуть тікати, коли по них прийдуть...
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06.03.2024 13:30 Відповісти
Даремно в Аргентину на інавгурацію не їздив. Мабуть, родинне гніздечко уже купив.
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Важко не погодитись… краще б він пив
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06.03.2024 13:39 Відповісти
Ні дітям щастя не приніс, ні країні, для чого треба було пускати чоловіка в блуд?
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06.03.2024 13:45 Відповісти
Нюхача свого забери в Італію на віллу. Сидіть там, виховуйте своє потомство. Падли
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06.03.2024 13:45 Відповісти
Це ге страшно, СТРАШНО, що сотні,а може й тисячі дітлахів, вже НІКОЛИ не побачать своїх рідних, а батьки дітей!!!😠
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06.03.2024 13:47 Відповісти
Ти і твій чоловік винні в горі і смертях тисяч українців.
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06.03.2024 13:47 Відповісти
так у вас є вибір, а в мільйонів українців Володя цей вибір вкрав
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06.03.2024 14:10 Відповісти
Ой, горе ж то яке: " Діти бачаться із Зеленським приблизно раз на тиждень," по милості цього придурка сотні тисяч українських дітей більше ЗОВСІМ НЕ ПОБАЧАТЬ своїх батьків, а батьки дітей.
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06.03.2024 14:46 Відповісти
Лєначька так сумує, що їй аж шматок скумбрії в горло не лізе.
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06.03.2024 15:11 Відповісти
Діти бачаться із Зеленським приблизно раз на тиждень, ми зараз живемо паралельними життями, - дружина Джерело:
Повезло Оленці і дітям) Чого не скажеш про нас бо відосики(
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06.03.2024 15:13 Відповісти
Та аби раз на рік на могилку приходили.
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06.03.2024 15:52 Відповісти
На ваших руках - кров сотень тисяч українців і тисяч українських дітей. Як ви з цим живите, уроди? А головне - навіщо ви взагалі живите, паразити?
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06.03.2024 15:58 Відповісти
і сам не гам і другим не дам.
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06.03.2024 16:00 Відповісти
Курви зеленські, раз в тиждень. Суки я за два роки сина обняв 1 раз. Слів немає, тільки злість
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06.03.2024 16:11 Відповісти
Та нафіг ви кому тут здалися. Люди на фронті роками не бачать своїх жінок і дітей, а багато вже ніколи їх не побачать. Навіщо знову із відкосника чотирижди і малороса, знищившого ракетні програми ліпити героя?
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06.03.2024 19:33 Відповісти
 
 