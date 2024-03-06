Втрати окупантів на Таврійському напрямку за добу становлять 515 осіб та понад 70 одиниць техніки й озброєння, - Сили оборони

На Таврійському напрямку росіяни за добу втратили 515 осіб у живій силі та 71 одиницю озброєння та військової техніки, без урахування БпЛА.

Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, високою залишається загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Загалом, в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 33 авіаудари, 1 ракетний удар, провів 67 бойових зіткнень та здійснив 1143 артобстріли.

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"Загальні втрати ворога у живій силі склали 515 осіб. Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 71 одиниця не враховуючи БпЛА. Зокрема, 10 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 11 автомобілів та 16 одиниць спецтехніки. Сили оборони України знищили ще 1 важливий об'єкт противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, нейтралізовано або знищено 237 БпЛА різних типів.

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Ситуація на фронті

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, нашими захисниками та захисницями відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Пречистівки та Красногорівки Донецької області, де ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив 5 атак в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.

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