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Депутат Бундестагу закликає до ембарго на постачання до РФ сировини для боєприпасів

бундестаг,боєприпаси,санкції

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер заявив, що необхідно накласти ембарго на постачання сировини із Європи, за допомогою якої Росія виготовляє боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Guildhall.

Постачання Росії з боку країн Заходу сировини, що використовується для виробництва вибухових речовин є неприпустимими. Необхідно застосувати санкції щодо компаній, які постачають нітроцелюлозу Росії та ввести ембарго на постачання до РФ: нітроцелюлози, бавовняної целюлози та бавовни, які використовуються в рамках виробництва боєприпасів.

"Те, що західні партнери, зокрема Німеччина, продовжують підтримувати російську військову машину, постачаючи росіянам сировину для виробництва вибухових речовин (нітроцелюлозу), викликає тривогу. Той факт, що Німеччина є одним із основних постачальників і що з 24 лютого 2022 року було здійснено 41 постачання на суму майже 4 мільйони доларів, шокує, але не дивує. Така ситуація зумовлена тим, що Німеччина, як і раніше, не справляється з виконанням санкцій і виступає за збереження лазівок у санкційному режимі, замість його посилення", - заявив парламентарій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна за власними контрактами придбала у країн ЄС 350 тис. снарядів

"Я виступаю за розширення санкційного режиму та введення санкцій щодо постачальників нітроцелюлози до Росії, а також за внесення до санкційного списку інших критично важливих матеріалів – зрештою необхідне повне ембарго на постачання до Росії сировини для виробництва боєприпасів: нітроцелюлози, бавовняної целлюлози та бавовни", - підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, Центр оборонних реформ опублікував доповідь "Російська снарядна коаліція: хто і як допомагає РФ виробляти боєприпаси", згідно з якою значна частина сировини (нітроцелюлози), яку використовується Росією для виробництва боєприпасів, постачається з країн-членів НАТО та країн-партнерів Північноатлантичного альянсу. Головними такими постачальниками є Тайвань, Німеччина та Туреччина. Також у доповіді наголошується, що Китай, який до 2022 року не постачав нітроцелюлозу до РФ, станом на кінець 2023 року став найбільшим постачальником.

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боєприпаси (2282) росія (65442) Бундестаг (196) Євросоюз (13484)


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Топ коментарі
+7
Проснулись на третий год войны.
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06.03.2024 13:11
+4
Нафіга забороняти. Нехай побільше нароблять шоб і вам, дебілам, вистачило...
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06.03.2024 13:07
+2
Бізнес (барижництво) він такий... Навіть коли бізнесмен (барига) знає, що сировина, з якої виготовлять вибухівку і помістять в ракети, для яких інший барига продав комплектуючі, і які завтра можуть поцілити у його домівку (країну), він все одно її (сировину) продасть, бо інакше знизиться рівень життя його і його родини...
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06.03.2024 13:15
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Нафіга забороняти. Нехай побільше нароблять шоб і вам, дебілам, вистачило...
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06.03.2024 13:07 Відповісти
Проснулись на третий год войны.
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06.03.2024 13:11 Відповісти
11 рік війни пішов , ну то це означає що війна тривптиме ще 29 років
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06.03.2024 13:13 Відповісти
необхідно заборонити Ну так чого ж не забороняєте? а хіба киздите,що необхідно.
Де ваші йо***ані санкції ,і хто іх виконує...?
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06.03.2024 13:14 Відповісти
Бізнес (барижництво) він такий... Навіть коли бізнесмен (барига) знає, що сировина, з якої виготовлять вибухівку і помістять в ракети, для яких інший барига продав комплектуючі, і які завтра можуть поцілити у його домівку (країну), він все одно її (сировину) продасть, бо інакше знизиться рівень життя його і його родини...
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06.03.2024 13:15 Відповісти
Під час війни кожен третій радянський снаряд був начинений ленд-лізівською вибухівкою - кацапи як були так і зараз залежні у цьому. Дожилися до того щоб побачити німецький ленд-ліз москві. Ось чому Європа не може виготовляти у достатній кількості для України бо промисловість працює на росію. Але ця лавочка прикривається. Відтепер всього вистачить розкрутити маховик військової промисловості - євпопейскої сировини вистачить бо вона піде у потрібне русло.
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06.03.2024 13:15 Відповісти
Не пройшло і пів року
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06.03.2024 13:19 Відповісти
Це якийсь пи..дець. Тобто, "росії не можна дати перемогти", але можна постачати зброю?🤦
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06.03.2024 13:23 Відповісти
Яка своєчасна заява,,),
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06.03.2024 13:24 Відповісти
".. при 300% маржі немає такого злочину, на який би не пішов капіталіст заради зиску.."
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06.03.2024 13:24 Відповісти
буржуазія сама продасть кату мотузку, на якій він її повішає
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06.03.2024 13:27 Відповісти
Це ще той удав повзе душити росію чи вже інший, а старий здох з голоду?
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06.03.2024 13:28 Відповісти
.
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06.03.2024 13:39 Відповісти
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06.03.2024 13:48 Відповісти
Тауруси не можна надавати ні в якому разі, а то зруйнують заводи які виготовляють ********** і це вдарить економічно по Німеччині - якось так. А то вигадують різні відмовки та вистави з прослуховуванням.
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06.03.2024 14:05 Відповісти
А что нам скажет главный по санкциям в Украине - Ермак?

за что этот шпугун не возьмется все в опе и во вред Украине
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06.03.2024 17:13 Відповісти
Это какой то позор!
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06.03.2024 21:07 Відповісти
 
 