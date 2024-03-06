Блокування на польському кордоні: у чергах скупчилося 2,3 тис. вантажівок, їх пропускають дуже повільно, - Держприкордонслужба
Станом на ранок 6 березня польські мітингувальники продовжують блокувати 6 КПП на кордоні з Україною, є черги з вантажівок.
Про це повідомив на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україні", - сказав він.
Речник додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині", у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках. Це вкрай низькі показники, зауважив Демченко.
За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин". З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку, повідомив він.
Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.
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