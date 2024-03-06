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Блокування на польському кордоні: у чергах скупчилося 2,3 тис. вантажівок, їх пропускають дуже повільно, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Станом на ранок 6 березня польські мітингувальники продовжують блокувати 6 КПП на кордоні з Україною, є черги з вантажівок.

Про це повідомив на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Як і раніше блокування здійснюється на 6 пунктах пропуску. Станом на ранок в чергах стоять 2300 вантажівок, які очікують на в'їзд в Україні", - сказав він.

Речник додав, що з п’ятниці польські протестувальники взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках по пункту пропуску "Шегині", у понеділок надійшла інформація, що протестувальники вирішили пропускати в бік України по 12 автівок одноразово раз на 12 годин. Таким чином кордон перетнуло по 60 вантажівок в обох напрямках. Це вкрай низькі показники, зауважив Демченко.

Читайте: Польські фермери досі блокують 6 КПП, пропускають по 12 вантажівок раз на 12 годин, - Держприкордонслужба

За його словами, польські фермери не пропускають автівки, які слідують з України на в’їзд в Польщу, через пункт пропуску "Ягодин". З Польщі пропускають дуже повільно. За вчора було пропущено лише 70 вантажівок на цьому напрямку, повідомив він.

Легкові і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, уточнив Демченко.

Автор: 

Польща (8540) блокування (653) Демченко Андрій (351)


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Коли ЗСУ не втримає рашистів, блокувальники точно не втримають танки та бронемашини.
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06.03.2024 13:16 Відповісти
Є декілька відео, де поляки пояснюють, що не протестують проти України, а тільки проти дій новітнього українського олігархату. Багато фірм зареєстровані навіть не в Україні, а за кордоном. І гроші залишаються на закордонних рахунках. З з бюджету їм ще й повернення ПДВ пливе.

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06.03.2024 13:17 Відповісти
Нахєра ти поширюєш польську пропаганду? Ти хоч знаєш, що укр олігархам не вигідно везти фурами зерно у польщу, коли морем можна вивезти мільйони тон. Єдині хто можуть везти - це тільки дрібні укра фермери.
До речі, та форма агробізнесу яка в польщі не є ринковою. Це чистої води популізм від влади аби за рахунок мільярдних субсидій тримати на гачку мільйони виборців
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06.03.2024 14:17 Відповісти
Зе-звиздун. Нема там державного зерна.
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06.03.2024 14:25 Відповісти
Якщо ти так розбираєшся в ситуації, то поясни різницю між польськими аграріями на субсидіях, і нашим прибутковим "фермерством". Чому так, і з чим це пов'язано. Поясниш, значить ти не банальна троляка-подоля́ка.
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06.03.2024 14:28 Відповісти
Не слухаєш пана то послухай власну шкіру - казали колись на польських стайнях,порячи батогами холопів і рольніків,які тепер називаються фермерами.Пора польському урядові зрозуміти цю надзвичайно просту істину і говорити з фермерами на єдино зрозумілій для них мові...
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06.03.2024 13:19 Відповісти
В фейсбуці є ролик де польський водій каже, що за 1000 злотих його пропустили без черги на кордоні.
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06.03.2024 14:18 Відповісти
З6ельоні з олігархами створюють шоу з картинками тисячі фур на кордоні з Польщею. Ні в кого не виникло питання, навіщо гонять фури на закриті пункти, якщо можна об'їхати через Словаччину, або через Угорщину з меншими втратами, ніж простоювати на кордоні тижнями?
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06.03.2024 14:33 Відповісти
 
 