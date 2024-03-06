Росіяни поширюють фейки про "масштабний наступ" на Півдні, щоб тиснути на мешканців окупованих територій, - Сили оборони Півдня
Росіяни поширюють фейкові повідомлення про свій наступ на Херсон та на Миколаївщину, а також про те, що Україна нібито евакуює з низки південних міст держслужбовців. Це неправда.
Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.
За її словами, пропагандистська риторика росіян є передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, яке не виявляє бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей, - наголосила Гуменюк.
Вона зазначила, що в такий спосіб окупанти показують людям, що їм усе одно доведеться жити із владою, яку нібито "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Крім того, так вони намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.
"Про який наступ на правий берег (Херсонщини. - Ред.) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", - пояснила Гуменюк.
Зокрема, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та зрештою повернулися на вихідні рубежі.
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еще бы высадкой бдк не потоплеными (пока)) на одессу пугали,клоуны)
і це після вбитих 12 людей,з яких 5 дітей.
Зробили у 2022, зробимо і у 2024 - можем повторіть.
Про його затримання у Чернівцях стало відомо 2 березня зі слів начальника патрульної поліції https://novynarnia.com/2022/03/02/polkovnyk-sbu-na-hersonshhyni/ Євгена Жукова , який повідомив подробиці затримання Садохіна: «Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона.