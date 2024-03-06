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Новини Війна
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Росіяни поширюють фейки про "масштабний наступ" на Півдні, щоб тиснути на мешканців окупованих територій, - Сили оборони Півдня

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Росіяни поширюють фейкові повідомлення про свій наступ на Херсон та на Миколаївщину, а також про те, що Україна нібито евакуює з низки південних міст держслужбовців. Це неправда.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

За її словами, пропагандистська риторика росіян є передвиборчою. Вона спрямована на населення тимчасово окупованих територій, яке не виявляє бажання долучатися до цирку з квазівиборами. У такий спосіб ворог інформаційно намагається тиснути на людей, - наголосила Гуменюк.

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Вона зазначила, що в такий спосіб окупанти показують людям, що їм усе одно доведеться жити із владою, яку нібито "оберуть" на псевдовиборах 17 березня. Крім того, так вони намагаються компенсувати свої невдачі на фронті.

"Про який наступ на правий берег (Херсонщини. - Ред.) можна говорити, якщо вони плацдарм подолати не можуть? Вони продовжують його штурмувати на лівому березі, маючи надзвичайну перевагу за кількістю та якістю озброєння й особового складу. Але штурми постійно завершуються поразкою", - пояснила Гуменюк.

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Зокрема, за минулу добу окупанти провели 3 штурми. При цьому вони втратили до 50 військових та зрештою повернулися на вихідні рубежі.

Автор: 

армія рф (17554) Гуменюк Наталія (804) наступ (230) Фейкові вибори (113)


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Топ коментарі
+2
Колись гворили що зняття з посади Залужного теж ІПСО.
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06.03.2024 13:26
+2
Це був такий жарт? Херсон кацапам злили ще в 22-му. Інша справа, що їх звідти виперли, але не завдяки зеленим шмарклям.
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06.03.2024 14:30
+1
До виборів лапті ще Одесу собі у конституцію запишуть. З них станеться. Якщо брехати, то вже брехати про все. Кожної доби будуть запускати по Одесі і це для орди буде привід рахувати Одесу своєю. Бо вони настільки її хочуть - аж регочуть, це їхня найбажаніша мрія.
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06.03.2024 13:32
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тут не убавить не прибавить,под крынками стачиваються,а это даж не форсировка днепра
еще бы высадкой бдк не потоплеными (пока)) на одессу пугали,клоуны)
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06.03.2024 13:17 Відповісти
Мєдвєдєв айфончик ,жеж недавно заявляв,-Адєса вазвращайся дамой.
і це після вбитих 12 людей,з яких 5 дітей.
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06.03.2024 13:20 Відповісти
чтобы захватить одессу надо минимум крынки взять,а с этим швах,ну пускай убогие помечтают)
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06.03.2024 13:23 Відповісти
Колись гворили що зняття з посади Залужного теж ІПСО.
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06.03.2024 13:26 Відповісти
зняли що своєчасно повернути
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06.03.2024 13:28 Відповісти
на данный момент им проще львов захватить чем одессу и николаев,вспомнить как эта биомасса "умело" форсирует речки,смехопанорама.можно еще на бдк попробовать,если екипаж суицидники будут
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06.03.2024 13:31 Відповісти
кацапи никогда даже в Херсоне небыли а тут Миколаив...
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06.03.2024 13:27 Відповісти
Це був такий жарт? Херсон кацапам злили ще в 22-му. Інша справа, що їх звідти виперли, але не завдяки зеленим шмарклям.
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06.03.2024 14:30 Відповісти
До виборів лапті ще Одесу собі у конституцію запишуть. З них станеться. Якщо брехати, то вже брехати про все. Кожної доби будуть запускати по Одесі і це для орди буде привід рахувати Одесу своєю. Бо вони настільки її хочуть - аж регочуть, це їхня найбажаніша мрія.
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06.03.2024 13:32 Відповісти
СБУ з Херсону саме з'їбеться.
Зробили у 2022, зробимо і у 2024 - можем повторіть.
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06.03.2024 14:27 Відповісти
Першою гучною справою щодо працівників херсонського СБУ була зрада помічника начальника УСБУ в Херсонській області - керівника АТЦ полковника Ігоря Садохіна.
Про його затримання у Чернівцях стало відомо 2 березня зі слів начальника патрульної поліції https://novynarnia.com/2022/03/02/polkovnyk-sbu-na-hersonshhyni/ Євгена Жукова , який повідомив подробиці затримання Садохіна: «Корегував вогонь під час евакуацій. Злив інфу по військових частинах Херсона.
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06.03.2024 14:30 Відповісти
 
 