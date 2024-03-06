Ракетний удар по Києву 7 лютого: Кількість жертв зросла до 6 осіб

У лікарні помер чоловік, якого було травмовано під час ракетної атаки РФ на Київ 7 лютого 2024 року. Це 6 загиблий із будинку в Голосіївському районі столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про смерть чоловіка після майже місяця перебування у лікарні Суспільному розповіла родичка родини Оксана Ткачук.

За її словами, ракетна атака раніше забрала життя і доньки загиблого Юрія Носова - Анастасії. Вони обоє були у вкрай важкому стані. Дівчина теж померла у лікарні від травм.

Загиблий внаслідок обстрілу Юрій Носов

Ракетна атака РФ на Київ 7 лютого 2024 року

Нагадаємо, 7 лютого Росія здійснила кілька хвиль атак на Україну, застосувавши 64 засоби повітряного нападу: ударні дрони, крилаті, балістичні та зенітні керовані ракети.

Уламки збитих ракет упали в Голосіївському та Дніпровському районах. На Теремках загорівся 18-поверховий будинок. Загинули п’ятеро людей, ще 40 були поранені.

У Дніпровському районі уламок "Циркона" впав неподалік станції метро "Чернігівська", пошкодивши високовольтну лінію та магістраль теплопостачання. Троє людей отримали поранення.

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