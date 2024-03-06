Україна піде на поступки полякам, щоб розблокувати кордони, але вимагає від ЄС санкцій проти російської продукції, - FT

Україна готова ввести обмеження щодо експорту своїх товарів у Європу, щоб зняти напругу на українсько-польському кордоні, але вимагає від ЄС заборонити постачання продовольства з Росії в Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як сказав виданню заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка: не українська пшениця створює проблеми польським фермерам – а російська.

"Качка повідомив, що Київ згоден на нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Однак ЄС має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить у блок через Білорусь та країни Балтії", – йдеться у повідомленні.

На що погоджується Україна, щоб розблокувати кордон

Політик наголосив, що українська сторона погоджується із певними обмеженнями, які Брюссель запропонував, починаючи з червня. Зокрема, мова іде про імпорт яєць, цукру та курятини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія запропонувала зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною після вимог Польщі

Крім того, Україна згодна, щоб деякі країни закривали кордони для українського зерна самостійно. Однак якщо це не стосується транзиту продукту в інші країни.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. ... Проте щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – резюмував Качка.

Також він зазначив, що Україна піде на такі поступки у тому випадку, якщо європейські країни введуть певні обмеження на експорт російської продукції та товарів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звернуся до Сейму щодо запровадження санкцій на російську та білоруську агропродукцію, - Туск