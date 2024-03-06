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Україна піде на поступки полякам, щоб розблокувати кордони, але вимагає від ЄС санкцій проти російської продукції, - FT

протест,кордон,польща

Україна готова ввести обмеження щодо експорту своїх товарів у Європу, щоб зняти напругу на українсько-польському кордоні, але вимагає від ЄС заборонити постачання продовольства з Росії в Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.

Як сказав виданню заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка: не українська пшениця створює проблеми польським фермерам – а російська.

"Качка повідомив, що Київ згоден на нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Однак ЄС має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить у блок через Білорусь та країни Балтії", – йдеться у повідомленні.

На що погоджується Україна, щоб розблокувати кордон

Політик наголосив, що українська сторона погоджується із певними обмеженнями, які Брюссель запропонував, починаючи з червня. Зокрема, мова іде про імпорт яєць, цукру та курятини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія запропонувала зміни до угоди про "транспортний безвіз" з Україною після вимог Польщі

Крім того, Україна згодна, щоб деякі країни закривали кордони для українського зерна самостійно. Однак якщо це не стосується транзиту продукту в інші країни.

"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. ... Проте щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – резюмував Качка.

Також він зазначив, що Україна піде на такі поступки у тому випадку, якщо європейські країни введуть певні обмеження на експорт російської продукції та товарів.

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кордон (4778) Польща (8540) санкції (11900)


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Топ коментарі
+18
До великомасштабної війни на українську продукцію в ЄС діяли смішні квоти. Які сам же ЄС і відмінив. Тепер ми змушені їх вводити самі собі, лиш би тільки ублажити поляків.
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06.03.2024 13:41
+13
Ми не самі лізли. Нам це дозволив сам ЄС. Ми б мали відмовитись? Чому? Щоб ублажити поляків у збиток власним інтересам? Поляки ж не хочуть заради нас поступитися своїми інтересами. А ми що, меншовартісні? Чи хай би краще те зерно зігнило у сховищах в українських фермерів?
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06.03.2024 13:59
+9
Кончені зепідрські манкурти готові знищити вітчизняний бізнес аби догодити тим польським продажним виродкам! Де **** дзеркальна заборона на ввезення польської продукції яка із-за субсидій ЄС, може собі дозволити демпінгувати на нашому ринку знищуючи вітчизняних виробників?!!
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06.03.2024 13:47
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Качка прокинулась. Мабуть, весна на дворі. Не весела.
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06.03.2024 13:30 Відповісти
1. Ермак, це вже @ Перемога@ ?!

Коли Україна сама згодна на обмеження? Як «другосортними краіна».

Чи ще ні?

2. Чому Україна не ставить питання ЕС та Польщи не тільки про єкспорт сільхоз продукції із рф,
але і про Імпорт її до рф із ЕС? Бо товарооборот з рф не зменьшуеться.
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06.03.2024 14:30 Відповісти
До великомасштабноі віини - цієі херні з Європою ж не було - в основному торгівля ишла морем - з Азією . арабами
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06.03.2024 13:37 Відповісти
До великомасштабної війни на українську продукцію в ЄС діяли смішні квоти. Які сам же ЄС і відмінив. Тепер ми змушені їх вводити самі собі, лиш би тільки ублажити поляків.
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06.03.2024 13:41 Відповісти
Так - Європа сита - нахер туди лізти - собі дорожче - квоту на мед ми вибирали за місяць
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06.03.2024 13:47 Відповісти
Ми не самі лізли. Нам це дозволив сам ЄС. Ми б мали відмовитись? Чому? Щоб ублажити поляків у збиток власним інтересам? Поляки ж не хочуть заради нас поступитися своїми інтересами. А ми що, меншовартісні? Чи хай би краще те зерно зігнило у сховищах в українських фермерів?
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06.03.2024 13:59 Відповісти
Чесна конкуренція з Країнами ЕС? Ні.

Украіна сама (?!) накладання обмеження як « молодший брат».

Чому Україна не мае претензій до ЕС що вони все ще торгують з рф?
І це не тільки єкспорт. Це і імпорт.

Чому мовчить міжнародний діяч Ермак? Це вже Перемога? Чому очі відводимо?
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06.03.2024 14:42 Відповісти
"Україна готова ввести обмеження щодо експорту своїх товарів у Європу, щоб зняти напругу на українсько-польському кордоні, але вимагає від ЄС заборонити постачання продовольства з Росії в Європу."
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06.03.2024 15:36 Відповісти
Поляки в ЄС от і качають права - з ними толку не буде - вони підсіли на дотаціі і вже з цієі голки не злізуть
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06.03.2024 15:24 Відповісти
Не мели дурниць.
1. Чому до 2022 року, поки існували квоти і тарифи на українське зерно і до 2023 року, поки не існувало програми ЄС "Зелене с,г", НІЯКИХ ПРОБЛЕМ В ЕКСПОРТІ ЗЕРНА ІЗ УКРАЇНИ НЕБУЛО?
2 "тема" " перерваного транзиту" у бізнесі присутня. Тим самим контрабандне зерно потрапляє на ринки Польщі.
3. Якщо порахувати у долларах, то у українських фермерів НІЯКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ на зерно за продану продукцію від відміни Євросоюзом квот і тарифів НЕ СТАЛОСЯ. Весь НАВАР отримали Веревські і Каргіли, залиливши цей прварок у 8 ярдів доларів від відміни тарифів за межами України.
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06.03.2024 13:48 Відповісти
Боже, яке ж ти дурне. Ти ж саме у своєму запитанні даєш на нього відповідь.
Проти українського ерна не протестували, бо на нього діяли жорсткі квоти.
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06.03.2024 13:53 Відповісти
Ні, не так кацапе!

1. Квоти були відменині ЕС для України, як звичайний стандартний крок для кандидата в ЕС. Зелені тут ні до чого.

2. Тема « перерваного транзиту» легко рішаеться владою Польщи- вони мають гарну поліцію та інші спец підрозділи.
Це блокування - акція ху&ла. І Єкономіка тут ні до чого.

3. Про зріст цін на зерно ніколи мова не шла.
Навпаки, поляки казали про «демпінгові ціни».

Таким чином, зрозуміло, що це блокування не про єкономіку, а про ворожу дію РФ. А усі хто звинувачують Україну е ворогами- кацапами.

Слава Україні!
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06.03.2024 14:53 Відповісти
Ведмедчуківський! Навіть якщо ти кожні 15 хвилин булеш кричати "Слава Україні", тролячі російські вуха ти нікуди не сховаєш.
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06.03.2024 17:36 Відповісти
нє, це вже занадто! кацапське ніззя запрєщать, бо пуцін нападе!
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06.03.2024 13:38 Відповісти
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06.03.2024 13:39 Відповісти
мабудь питання в ціні...
*****, щоб зробити нашу продукцію непотрібною мабудь скинув ціну,
як на нафту, газ, алмази і все все чим торгує
от і результат
класика, яку всі бачать, і це всіх крім нас влаштовує
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06.03.2024 13:40 Відповісти
Кончені зепідрські манкурти готові знищити вітчизняний бізнес аби догодити тим польським продажним виродкам! Де **** дзеркальна заборона на ввезення польської продукції яка із-за субсидій ЄС, може собі дозволити демпінгувати на нашому ринку знищуючи вітчизняних виробників?!!
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06.03.2024 13:47 Відповісти
До речі, всі прихильникам обіжених польських фермерів я нагадаю, що окрім фермерів, кордон з Україною блокують польські мисливці. Карл, мисливці блокують, бо їхня влада щось їм там заборонила.
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06.03.2024 13:51 Відповісти
Тому є підозра, майже впевненість, що ми підемо на поступки, але кордони все одно буде заблоковано. Чергові "мисливці", "перукарі" або повії знайдуть 100500 причин це зробити.
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06.03.2024 14:19 Відповісти
Мисливці блокують, бо їм за це заплатили кацапи.
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06.03.2024 17:56 Відповісти
польські товари в ІГНОР!!!
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06.03.2024 16:17 Відповісти
І тут всралися ,бовдури зелені.За що не візьмуться - скрізь здача національних інтересів.Невігласи, нездари , злодії, та брехливі наркомани вже майже скрізь викликають огиду , і тому здають інтереси України лише за можливість прийняти участь в якихось перемовинах.А через місяць ще й стануть самозванцями в повному складі , тому й планують утримувати владу завдяки терору та репресіям.Хто з такою поганню взагалі захоче мати справу в світі?Та з них тільки за те щоб постояли біля дверей вже будуть вимагати шматки суверенітету.Як ця зелена падаль може представляти інтереси українців.
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06.03.2024 13:53 Відповісти
Есть еще удобрения, о которых не принято говорить. После начала войны ЕС увеличил импорт удобрений из рашки в 3-4 раза.
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06.03.2024 13:59 Відповісти
Дошло наконец-то. И стоило пуп царапать, из трусов выпрыгивать и биться головой об стену?
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06.03.2024 14:49 Відповісти
зняти санкціїї з України й нарешті накласти їх на рашку...
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06.03.2024 14:55 Відповісти
какого хрена они прогнулись под подляков??? что за позор вообще? кто нам компенсирует убытки и тонны зерна на полу??
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07.03.2024 02:18 Відповісти
 
 