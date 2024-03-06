Україна піде на поступки полякам, щоб розблокувати кордони, але вимагає від ЄС санкцій проти російської продукції, - FT
Україна готова ввести обмеження щодо експорту своїх товарів у Європу, щоб зняти напругу на українсько-польському кордоні, але вимагає від ЄС заборонити постачання продовольства з Росії в Європу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Financial Times.
Як сказав виданню заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка: не українська пшениця створює проблеми польським фермерам – а російська.
"Качка повідомив, що Київ згоден на нові обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Однак ЄС має заборонити експорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить у блок через Білорусь та країни Балтії", – йдеться у повідомленні.
На що погоджується Україна, щоб розблокувати кордон
Політик наголосив, що українська сторона погоджується із певними обмеженнями, які Брюссель запропонував, починаючи з червня. Зокрема, мова іде про імпорт яєць, цукру та курятини.
Крім того, Україна згодна, щоб деякі країни закривали кордони для українського зерна самостійно. Однак якщо це не стосується транзиту продукту в інші країни.
"Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібне. ... Проте щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – резюмував Качка.
Також він зазначив, що Україна піде на такі поступки у тому випадку, якщо європейські країни введуть певні обмеження на експорт російської продукції та товарів.
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Коли Україна сама згодна на обмеження? Як «другосортними краіна».
Чи ще ні?
2. Чому Україна не ставить питання ЕС та Польщи не тільки про єкспорт сільхоз продукції із рф,
але і про Імпорт її до рф із ЕС? Бо товарооборот з рф не зменьшуеться.
Украіна сама (?!) накладання обмеження як « молодший брат».
Чому Україна не мае претензій до ЕС що вони все ще торгують з рф?
І це не тільки єкспорт. Це і імпорт.
Чому мовчить міжнародний діяч Ермак? Це вже Перемога? Чому очі відводимо?
1. Чому до 2022 року, поки існували квоти і тарифи на українське зерно і до 2023 року, поки не існувало програми ЄС "Зелене с,г", НІЯКИХ ПРОБЛЕМ В ЕКСПОРТІ ЗЕРНА ІЗ УКРАЇНИ НЕБУЛО?
2 "тема" " перерваного транзиту" у бізнесі присутня. Тим самим контрабандне зерно потрапляє на ринки Польщі.
3. Якщо порахувати у долларах, то у українських фермерів НІЯКОГО ЗБІЛЬШЕННЯ ЦІНИ на зерно за продану продукцію від відміни Євросоюзом квот і тарифів НЕ СТАЛОСЯ. Весь НАВАР отримали Веревські і Каргіли, залиливши цей прварок у 8 ярдів доларів від відміни тарифів за межами України.
Проти українського ерна не протестували, бо на нього діяли жорсткі квоти.
1. Квоти були відменині ЕС для України, як звичайний стандартний крок для кандидата в ЕС. Зелені тут ні до чого.
2. Тема « перерваного транзиту» легко рішаеться владою Польщи- вони мають гарну поліцію та інші спец підрозділи.
Це блокування - акція ху&ла. І Єкономіка тут ні до чого.
3. Про зріст цін на зерно ніколи мова не шла.
Навпаки, поляки казали про «демпінгові ціни».
Таким чином, зрозуміло, що це блокування не про єкономіку, а про ворожу дію РФ. А усі хто звинувачують Україну е ворогами- кацапами.
Слава Україні!
*****, щоб зробити нашу продукцію непотрібною мабудь скинув ціну,
як на нафту, газ, алмази і все все чим торгує
от і результат
класика, яку всі бачать, і це всіх крім нас влаштовує