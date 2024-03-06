Росія відновила шпигунську війну із Заходом, мережа шпигунів більша, ніж у часи холодної війни, - FT

Росія активно відновлює свою шпигунську війну із західними країнами. Одним з останніх прикладів є публікація Москвою розмови між німецькими офіцерами щодо постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

"Гра в кішки-мишки повернулася… Російська діяльність така ж або навіть вища, ніж під час холодної війни… Російська розвідка - це величезна машина, і вона знову робить те, що робила завжди", - йдеться в матеріалі.

Зараз фактично щотижня зʼявляється чергова таємна операція, яка показує, наскільки далеко російські шпигуни проникли в Європу з початку повномасштабної війни в Україні. 27 лютого Іван Тихомір став шостим болгарином, якому висунули звинувачення в участі в російській шпигунській групі в Британії. За два тижні перед цим в Іспанії знайшли розстріляного колишнього російського льотчика Максима Кузьмінова. Ще перед тим Франція виявила мережу зі 193 сайтів, які мали поширювати дезінформацію до виборів у Європарламенті.

"Найвибуховішим ударом РФ стала розмова німецьких чиновників про Taurus. Офіцери Люфтваффе розмовляли через незахищене посилання. Німецькі офіційні особи кажуть, що це стало відвертою спробою президента Володимира Путіна розділити українських союзників", - зазначають у Financial Times.

Співробітники розвідки та аналітики зазначили виданню, що активізація розвідувальних операцій під керівництвом Кремля свідчить про нову впевненість російських шпигунів після невдач, з якими вони зіткнулися на початку 2022 року. Так, західні агентства оприлюднили плани Росії щодо вторгнення в Україну. Щойно російські танки почали рухатися до Києва, європейські столиці вислали 600 дипломатів, близько 400 з яких, як вважається, були шпигунами.

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Відтоді військова розвідка ГРУ, ФСБ та Служба зовнішньої розвідки перегрупувалися й модернізували свою шпигунську роботу, щоб підвищити шанси Росії на успіх у військових операціях.

FT пише, що пріоритети російських спецслужб залишилися такими ж, як і до повномасштабної війни: викрадення західних секретів, збільшення розбіжностей у НАТО й підрив підтримки України. Водночас методи Росії стали винахідливішими. Видання зауважило, що однією з найбільших змін у Кремлі стало більш активне використання іноземців.

"Довірені особи можуть і не знати, що вони працюють на росіян, вони можуть бути злочинцями або іншими особами, яким платять", — сказав анонімний розвідник.

Крім того, Кремль може тиснути на родичів емігрантів, щоб ті за кордоном починали співпрацювати з ними.

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