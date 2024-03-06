Велика Британія може позичити заморожені російські активи Україні, - глава МЗС Кемерон

У Великій Британії заявили про готовність позичити Україні всі заморожені в країні російські активи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Девід Кемерон.

"Існує можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігації, які ефективно використають заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це. Ми прагнемо максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо її досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які підтримають такі заходи", - пояснив міністр.

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію Лондона.

За оцінками ЄС, активи Центробанку Росії у формі цінних паперів та готівки в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії становлять близько 260 млрд євро, водночас понад дві третини з них знаходяться в ЄС.

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