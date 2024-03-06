УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11495 відвідувачів онлайн
Новини
2 148 9

Велика Британія може позичити заморожені російські активи Україні, - глава МЗС Кемерон

кемерон,девід

У Великій Британії заявили про готовність позичити Україні всі заморожені в країні російські активи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це заявив глава МЗС Девід Кемерон.

"Існує можливість використати щось на кшталт синдикованого кредиту або облігації, які ефективно використають заморожені російські активи як гарантію, щоб передати ці гроші українцям, знаючи, що ми повернемо їх, коли Росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це. Ми прагнемо максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо її досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які підтримають такі заходи", - пояснив міністр.

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію Лондона.

За оцінками ЄС, активи Центробанку Росії у формі цінних паперів та готівки в юрисдикціях країн G7, ЄС та Австралії становлять близько 260 млрд євро, водночас понад дві третини з них знаходяться в ЄС.

Читайте: На Заході заморожено близько $300 млрд російських активів. Більшість партнерів підтримують конфіскацію, - Шмигаль

Автор: 

Велика Британія (5620) Кемерон Девід (110) Євросоюз (13484) актив (239)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.03.2024 13:41 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 14:01 Відповісти
беремо рашиські кредити ! Всі! Виплата - бублик від баранки через дефолт
показати весь коментар
06.03.2024 14:27 Відповісти
Краще профінансуйте на них свій власний ВПК, а продукцію відправте ЗСУ.
показати весь коментар
06.03.2024 13:45 Відповісти
Суки, когда они уже поумнеют?...
показати весь коментар
06.03.2024 13:46 Відповісти
чим Вас не влаштовує хитра схема взяти в борг і не віддати
показати весь коментар
06.03.2024 14:28 Відповісти
В борг беруть у порядних, а от конфіскують у злочинців. Різниця є.
показати весь коментар
06.03.2024 15:03 Відповісти
Тем, что дерибанить этот долг будут маланцы, а отдавать - украинцы.
показати весь коментар
07.03.2024 21:39 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 13:54 Відповісти
 
 