У Німеччині зросла кількість противників поставок Taurus Україні. "За" лише 28%, - опитування

У березні порівняно з лютим в Німеччині зросла кількість громадян, які підтримують рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.

58% - проти надання цієї системи озброєнь. Понад половину з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.

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На початку лютого за передачу Україні Taurus виступали 31% німців, проти були 49%.

Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.

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Шольц пояснював свою відмову страхом перед тим, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей.