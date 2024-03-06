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У Німеччині зросла кількість противників поставок Taurus Україні. "За" лише 28%, - опитування

taurus

У березні порівняно з лютим в Німеччині зросла кількість громадян, які підтримують рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.

58% - проти надання цієї системи озброєнь. Понад половину з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.

Читайте: Прем’єр Баварії Зедер розкритикував Шольца за "впертість" щодо передачі Taurus Україні: У нас є моральний інтерес допомогти

На початку лютого за передачу Україні Taurus виступали 31% німців, проти були 49%.

Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.

Також читайте: Росія "випадково" записала розмову німецьких офіцерів про поставки Україні Taurus, - Пісторіус

Шольц пояснював свою відмову страхом перед тим, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей.

Автор: 

Німеччина (7398) крилаті ракети (1073) опитування (1950) допомога (8382)


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Топ коментарі
+15
А это приговор нашей дипломатии имени завхоза.
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06.03.2024 13:49
+14
Брехня,замовлена шольцем. ГДРівський шмат лайна вже не знає як відмазуватися.
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06.03.2024 13:47
+13
А кто мешает это делать нам? Кто мешает дипломатам, депутатам и известным людям работать с их СМИ и ЛОМами? Два года умные люди про это говорят власти. С телемарафетом там делать нечего. Там такое не катит.
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06.03.2024 13:54
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Брехня,замовлена шольцем. ГДРівський шмат лайна вже не знає як відмазуватися.
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06.03.2024 13:47 Відповісти
А это приговор нашей дипломатии имени завхоза.
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06.03.2024 13:49 Відповісти
Не забувайте, що русня дуже потужно працює своїми медіа.
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06.03.2024 13:50 Відповісти
А кто мешает это делать нам? Кто мешает дипломатам, депутатам и известным людям работать с их СМИ и ЛОМами? Два года умные люди про это говорят власти. С телемарафетом там делать нечего. Там такое не катит.
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06.03.2024 13:54 Відповісти
Те ж, що заважає будувати лінії оборони і мільйони дронів.
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06.03.2024 13:54 Відповісти
Руснявим танкам асфальт не потрібен.
Намагатись перефорсити русняву пропаганду - зовсім марна справа, у русні тільки на це виділяється як у нас на всю армію.
Дипломати мали б робити свою роботу на свою зарплату, але їм як Маркаровій - свій ресторан ближче до тіла.
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06.03.2024 14:22 Відповісти
за зарплату - то у ЄС
як до Місяця рачки..
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06.03.2024 14:59 Відповісти
Сильно вам помог новый асфальт по тройной цене от Херсона к побережью Черного моря и к выходам из Крыма не допустить оккупации всего левобережья юга? На сколько минут помог? Может все дело в балансе и в приоритетах для власти?
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06.03.2024 15:26 Відповісти
І наша працює. Зермаківський телеканал "дом", паГусскі розповідає світові про Україну.
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06.03.2024 13:58 Відповісти
Нужно и на русском, только не "Дом". У нас было вешание UA на английском и русском языках с 2014 года в открытом виде на спутниках. Но Зеле это оказалось не нужно.
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06.03.2024 14:11 Відповісти
У грудні https://detector.media/production/article/121411/2016-12-13-na-ukrainskomu-telekanali-inomovlennya-uatv-pochala-pratsyuvati-krimskotatarska-redaktsiya/ почала роботу кримськотатарська редакція (у Криму дивитися канал https://detector.media/infospace/article/122863/2017-02-05-novini-kanalu-uatv-krimskotatarskoyu-mozhna-divitis-u-krimu-cherez-suputnik-kostinskii/ можна було через супутник).

У 2017-му UATV мовив уже п'ятьма мовами - https://detector.media/rinok/article/123571/2017-02-27-lyudmila-berezovska-v-ukraini-nemae-zhodnogo-kanalu-okrim-uatv-yakii-moviv-bi-arabskoyu-movoyu/ додалася ще арабська. Цим, зокрема, дуже https://detector.media/rinok/article/123571/2017-02-27-lyudmila-berezovska-v-ukraini-nemae-zhodnogo-kanalu-okrim-uatv-yakii-moviv-bi-arabskoyu-movoyu/ пишалася керівниця мовника. Працювали на каналі 200 осіб.
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06.03.2024 14:29 Відповісти
Раніше був кримськотатарський канал. Забрали фінансування.
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06.03.2024 15:04 Відповісти
Окрім цього.
31.05.2022
"6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY Київському безпековому форумі http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dasd4hH2mgBY&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier , пише видання https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/ "Букви" ."
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06.03.2024 15:53 Відповісти
Это было одно из условий договоренностей в Стамбуле.
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06.03.2024 16:39 Відповісти
6-7 потужних менеджера Боневтіка, мають повернути державі втрачені сотні міліардів доларів.
Разом з кірюшою тимошенко та подоляком.
Думаю, що до договорняка були причетні і кулеба з малюською та марченком.
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06.03.2024 17:38 Відповісти
Мало того, что забрали финансирование, так и вещание украинских каналов закодировали с января 2020 года в то время как русня оставила вещание открытым.
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06.03.2024 15:22 Відповісти
Там одних супутникових каналів рашевських з десяток було. Не знаю, як зараз.
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06.03.2024 13:56 Відповісти
Ще є соцмережі. Русні там дуже багато.
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06.03.2024 14:05 Відповісти
это приговор сс*ливым немцам, которые надеются что хохлы там как-то порешают с русскими, чтобы не провоцировать. При чем тут дипломатия??
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07.03.2024 02:14 Відповісти
Усе це настільки тупе, що гідне стати основою сценарію мексиканського серіалу!
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06.03.2024 13:50 Відповісти
Ой, є у мене величезна підозра, що те лайно взагалі не літає, бо там одні корпуса. От і вертять, щоб не розкрилась афера з украденими грошима. Все може бути.
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06.03.2024 13:51 Відповісти
Я писав про це ще минулого року, коли тільки починалася епопея з цими ракетами.
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06.03.2024 15:00 Відповісти
Хай відмовляють. Але після падіння України хай вже не жахаються того, що будуть робити з ними примусово мобілізовані у кацапську армію українці.
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06.03.2024 13:56 Відповісти
Всі ці опитування залежать виключно від того як це подається політиками. І коли Шольц заявив, що німцям доведеться фактично приймати участь у війні керуючи "таурусами", звісно це вплинуло на їх думку.
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06.03.2024 14:00 Відповісти
А не можна розібрати ту штуку і виготовити самим, чи в кооперації з бритами, наприклад. Що там за космічна технологія така? обридло...
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06.03.2024 14:01 Відповісти
Так Зеля певно чекає, що ми ії в гаражах почнемо збирати ! А поки можно дулі амбасадорам НАТО крутити !
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06.03.2024 14:54 Відповісти
У мене є стійке враження, що ті тауруси - така сама розпіарена вундерфафля як кацапські аналоговнєти. Тобто абсолютно не дієздатна хєрня. І аби не зганьбитися на полі бою, фріци просто сцять передвати тауруси Україні тому постійно придумують різні відмазки
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06.03.2024 14:02 Відповісти
таурус це аналог штормшедоу чи скальп, розробкою займались всі 3 країни.
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06.03.2024 15:38 Відповісти
перепрошую мій францюзскій але це піздйож...навпакі після прослушкі нащіх війсковіх більше людей за....ганьба це як поводіт собі Шольц
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06.03.2024 14:02 Відповісти
У меня єсть подозрєнія Шольц - что ви пляшєтє под расійскую балалайку .! Ваше упорноє нежеланіє бомбіть кримскій мост - просто шокіруєт . !!
.
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06.03.2024 14:09 Відповісти
Невже куйло так серйозно німців залякав?
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06.03.2024 14:14 Відповісти
Обосрались…
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06.03.2024 14:42 Відповісти
YouGov не надала жодних даних щодо опитування лише що "Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня" . Нагадаю, що населення ФРН більш 80 лямів
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06.03.2024 14:42 Відповісти
Без СС і Гіммлера німці - якісь ... не німці, а сикуни.
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06.03.2024 14:45 Відповісти
Принизлива поведінка великої, заможної німетчини. Мабуть заради спокою, добробуту і бізнесу пришлось відтяти собі яйця. Чи можно їх пришити на місце? Хто зна, хто зна..
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06.03.2024 14:46 Відповісти
Німеччини
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06.03.2024 15:06 Відповісти
Дойчланду .
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06.03.2024 15:21 Відповісти
Вони щось знають про Зелю, але нам не говорять.
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06.03.2024 14:49 Відповісти
У нас на все Міністерство закордонних справ за Зє з Єрмаком залишилось декілька професійних дипломатів. Ви ж бачите яких "послиць" і "ослів" призначають зелені представляти інтереси "гойської України". Ну от які досягнення у Маркарової з екологічною освітою і чоловіком банкіром в США? Мережа власних ресторанів української кухні на її "щасливу старість"? А як могло бути інакше якщо прєзідєнт дегенерат?
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06.03.2024 14:58 Відповісти
А які "досягнення" у Венедіктової, здриснувшої від гріха подалі?
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06.03.2024 15:11 Відповісти
немцы думают так: мы им помогаем, и пусть дальше крутятся сами
а мы воевать не собираемся "за вільну Україну"
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06.03.2024 15:00 Відповісти
За тэто время уже могли сделать свой аналог. Пока мы просили JDAM например кацапы успели скооперироваться с Китаем о наделать их дохрена и это оказалось не так уж сложно.
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06.03.2024 15:09 Відповісти
Таурус це не Томагавк - Таурус це дешо складніше ( з ефектом малопомітності для радарів - а цей ефект це ше той горішок ).
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06.03.2024 15:24 Відповісти
За два роки повномасштабної війни, а взагалі потрібно рахувати з 14-го, маючи свою галузь ракетобудування, влада реально могла забезпечити виробництво українських ракет з дальністю до 2000 км, не кажучи про 1000. "Не на часі " - кредо наших посадовців чи з кремля не велять?
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06.03.2024 20:20 Відповісти
 
 