У Німеччині зросла кількість противників поставок Taurus Україні. "За" лише 28%, - опитування
У березні порівняно з лютим в Німеччині зросла кількість громадян, які підтримують рішення канцлера Олафа Шольца відмовитися від постачання крилатих ракет Taurus Україні.
Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Лише 28% опитаних підтримують надання Києву ракет Бундесверу з радіусом дії 500 кілометрів.
58% - проти надання цієї системи озброєнь. Понад половину з них (31%) навіть принципово проти підтримки України німецькою зброєю. 14% не змогли відповісти на запитання.
На початку лютого за передачу Україні Taurus виступали 31% німців, проти були 49%.
Опитування 2169 німців проводили з 1 по 5 березня, тобто після того, як канцлер чітко відмовився від постачання крилатих ракет Taurus у понеділок минулого тижня.
Шольц пояснював свою відмову страхом перед тим, що Німеччина може бути втягнута у війну, якщо крилаті ракети вцілять по російській території, чи якщо німецькі солдати будуть розміщені в Україні для програмування цілей.
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Намагатись перефорсити русняву пропаганду - зовсім марна справа, у русні тільки на це виділяється як у нас на всю армію.
Дипломати мали б робити свою роботу на свою зарплату, але їм як Маркаровій - свій ресторан ближче до тіла.
як до Місяця рачки..
У 2017-му UATV мовив уже п'ятьма мовами - https://detector.media/rinok/article/123571/2017-02-27-lyudmila-berezovska-v-ukraini-nemae-zhodnogo-kanalu-okrim-uatv-yakii-moviv-bi-arabskoyu-movoyu/ додалася ще арабська. Цим, зокрема, дуже https://detector.media/rinok/article/123571/2017-02-27-lyudmila-berezovska-v-ukraini-nemae-zhodnogo-kanalu-okrim-uatv-yakii-moviv-bi-arabskoyu-movoyu/ пишалася керівниця мовника. Працювали на каналі 200 осіб.
31.05.2022
"6 місяців тому стало відомо, що українська влада відмовилася від стягнення майнових претензій із рф за анексію території АР Крим у Європейському суді з прав людини. За приблизними розрахунками, Україна втратила через його окупацію $135 млрд. Про це заявила радниця міністра енергетики України, дипломатка Лана Зеркаль на https://www.youtube.com/watch?v=asd4hH2mgBY Київському безпековому форумі http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dasd4hH2mgBY&utm_source=userjs-chrome&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier , пише видання https://bykvu.com/ua/bukvy/z-nezrozumilykh-prychyn-ukraina-vidmovylasia-vid-stiahnennia-z-rf-za-aneksovanyi-krym-zerkal/ "Букви" ."
Разом з кірюшою тимошенко та подоляком.
Думаю, що до договорняка були причетні і кулеба з малюською та марченком.
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а мы воевать не собираемся "за вільну Україну"