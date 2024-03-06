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Новини
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Справи Майдану: До 15 років ув’язнення засуджено колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут"

майдан,беркут

Колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів та засуджено до 15 років.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції", - йдеться в повідомленні.

Читайте: У справах Майдану за минулий рік засуджено 18 осіб - більше, ніж за 4 попередні роки разом, - Костін

Як зазначається, прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження. Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також читайте: Ексзаступнику секретаря РНБО Сівковичу повідомлено про нову підозру у держзраді за організацію побиття студентів на Майдані

Автор: 

Беркут (532) Крим (14176) вирок (1080) злочини проти Майдану (309)


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Топ коментарі
+4
Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим. Джерело:

А ХТО Ж ЙОГО ТУДи відпустив?
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06.03.2024 13:54
+3
Тоді йдить і посадить його у вʼязницю і проблем не буде
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06.03.2024 13:58
+2
Десять років розглядали для того щоб перднуть у воду...як в анедоті Батьку, можеш мене привітати, я виграв ту саму справу Іваненка, з якою ти не міг впоратися останні десять років!
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
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06.03.2024 13:59
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Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим. Джерело:

А ХТО Ж ЙОГО ТУДи відпустив?
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06.03.2024 13:54 Відповісти
Крим - це Україна?
В чому проблема?
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06.03.2024 13:57 Відповісти
Тоді йдить і посадить його у вʼязницю і проблем не буде
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06.03.2024 13:58 Відповісти
Я не поліцейський і не прокурор і не суддя
А ви?
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06.03.2024 14:00 Відповісти
Залишилось тільки суддям і прокурору поїхати і привезти того арештанта
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06.03.2024 14:01 Відповісти
В тебе є заперечення що Крим це Україна?
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06.03.2024 14:26 Відповісти
Крим - це Україна
Тому питання ЧОМУ громадянин України перебуває зараз в Криму - абсурдні
Це питання було до марійки
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06.03.2024 15:22 Відповісти
Десять років розглядали для того щоб перднуть у воду...як в анедоті Батьку, можеш мене привітати, я виграв ту саму справу Іваненка, з якою ти не міг впоратися останні десять років!
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
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06.03.2024 13:59 Відповісти
Тю...
А от Ігоря Плахуту, котрий на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану, зеленський призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони.
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06.03.2024 14:12 Відповісти
А якщо пригадати що казав сам Зеленський про Майдан і взагалі про Україну. Проте йолопи обрали шахрая
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06.03.2024 14:31 Відповісти
А хто тоді-ну коли казав-був "сам" Зеленський?В нього була хоч якась недоторканість?Так "подобаються" ці вироки.Судді,влада-просто глузують з учасників Майдану,Небесної Сотні-та і з усіх українців.Тоді давайте вже проведем суд-де підозрюваними будуть-польський король Болеслав Сміливий,князь Боголюбський,а ще і хан Батий.А що -українське правосуддя зможе.Історично встановлено,що ці гади брали Київ.Хай відповідають.Головне,щоб судді заборонили їм займати будь які посади в державних органах.Ну по строках на посади-треба ще визначитися...
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06.03.2024 16:51 Відповісти
Саме час займатися минулим.
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06.03.2024 17:01 Відповісти
Чомусь "ловлять" і "судять" тільки тих, хто давно втекли.

Тих відомих антиукраїнців, хто сидить в ОП, уряді і в Верховній Раді, - не зачіпають
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06.03.2024 23:04 Відповісти
 
 