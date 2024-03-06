Справи Майдану: До 15 років ув’язнення засуджено колишнього заступника командира кримського підрозділу "Беркут"
Колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень, а також незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів та засуджено до 15 років.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора колишнього заступника керівника ПМОН Беркут АРК Крим визнано винним у державній зраді, перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 365, ст. 340 КК України). Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в державних і правоохоронних органах строком на 3 роки. Також засудженого позбавлено спеціального звання – підполковника міліції", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, прокурори в суді довели, що засуджений, перевищивши свої службові повноваження, 10-11 грудня 2013 року брав участь у придушенні акцій протесту, застосовуючи насильство. Внаслідок таких дій 20 потерпілих зазнали мучення, їм заподіяні тілесні ушкодження. Надалі з березня 2014 року експравоохоронець, перебуваючи на території АР Крим, надавав допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.
Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на тимчасово окупованій території АР Крим.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ХТО Ж ЙОГО ТУДи відпустив?
В чому проблема?
А ви?
Тому питання ЧОМУ громадянин України перебуває зараз в Криму - абсурдні
Це питання було до марійки
- Що ж ти, дурню, наробив!? Ця справа годувала нас усі ці десять років!
А от Ігоря Плахуту, котрий на час Революції Гідності працював у МВС та керував силами Внутрішніх військ під час розгону Майдану, зеленський призначив на посаду командувача військами Територіальної оборони.
Тих відомих антиукраїнців, хто сидить в ОП, уряді і в Верховній Раді, - не зачіпають