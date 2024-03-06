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У Польщі розпочала роботу команда із запуску першої спільної інституції України та НАТО - JATEC

нато,україна

У вівторок, 5 березня, у Бидгощі в Польщі відбулася перша зустріч проєктної команди із запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – першої спільної інституції Альянсу та України.

Про це повідомила служба віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.

З нагоди першої зустрічі Стефанішина звернулася до учасників, висловила вдячність всім, хто долучився до цього амбітного проєкту, а також польській стороні, що ухвалила рішення прийняти цю важливу ініціативу на своїй території.

Стефанішина зауважила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру, для забезпечення реалізації амбітних цілей, що їх перед собою ставлять ініціатори створення проєкту.

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З практичної точки зору, Стефанішина закликала проєктну команду зосередитися на актуальних питаннях, які сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії.

"Україні стануть у нагоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо – це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень", – зазначила віцепрем’єр-міністерка.

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Довідка

Рішення про запуск JATEC ухвалили за результатами засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 15 лютого 2024 року.

Завданнями Центру стануть:

  • спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки;
  • удосконалення системи підготовки та військової освіти;
  • сприяння підвищенню взаємосумісності;
  • розвиток спроможностей Сил оборони України;

Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.

Автор: 

НАТО (6466) Польща (8540) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (357)


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Різновид спеціалістів з протирання ковбаси спиртом.
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06.03.2024 14:27 Відповісти
Чергова конторка з неробами. Тьфу,***.
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06.03.2024 14:29 Відповісти
Стефанішина зауважила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру, для забезпечення реалізації амбітних цілей, що їх перед собою ставлять ініціатори створення проєкту

От як потрібно красти!!!
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06.03.2024 14:34 Відповісти
І красти, і своїх людей прилаштовувати на потужні і незламні посади, а як же.
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06.03.2024 14:38 Відповісти
"Україні стануть у нагоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо - це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень" (фарисеї і садукеї )займатися 3,14стабольством ЗА ГРОШІ,НА КОТРІ МОЖНА КУПЛЯТИ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗАХИСТУ УКРАЇНИ.Жидівська врзня із відмивання грошей на крові українського народу...
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06.03.2024 15:16 Відповісти
Знов почали придумувати все, щоб не приймати Україну в НАТО. Таки готують Україну до здачі кацапу.
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06.03.2024 15:26 Відповісти
Хто готує?
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06.03.2024 15:37 Відповісти
Погано, що в Польщі, краще б в Румунії, з врахуванням сітуації.
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07.03.2024 16:15 Відповісти
 
 