У Польщі розпочала роботу команда із запуску першої спільної інституції України та НАТО - JATEC
У вівторок, 5 березня, у Бидгощі в Польщі відбулася перша зустріч проєктної команди із запуску JATEC (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre) – першої спільної інституції Альянсу та України.
Про це повідомила служба віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, передає Цензор.НЕТ.
З нагоди першої зустрічі Стефанішина звернулася до учасників, висловила вдячність всім, хто долучився до цього амбітного проєкту, а також польській стороні, що ухвалила рішення прийняти цю важливу ініціативу на своїй території.
Стефанішина зауважила, що, оскільки JATEC як багаторічна програма є важливим компонентом Комплексного пакета допомоги НАТО, необхідно забезпечити належну ресурсну підтримку роботи Центру, для забезпечення реалізації амбітних цілей, що їх перед собою ставлять ініціатори створення проєкту.
З практичної точки зору, Стефанішина закликала проєктну команду зосередитися на актуальних питаннях, які сприятимуть знаходженню ефективних рішень у сфері безпеки і оборони, зокрема в контексті триваючої російської агресії.
"Україні стануть у нагоді будь-які практичні знання та досвід, які можуть допомогти нам захистити людей і забезпечити власну безпеку, будь то на землі, у небі, на морі чи у кіберпросторі. І Центр, який ми започатковуємо – це платформа для постійного діалогу, обміну знаннями та експертизою, спільного пошуку рішень", – зазначила віцепрем’єр-міністерка.
Довідка
Рішення про запуск JATEC ухвалили за результатами засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони 15 лютого 2024 року.
Завданнями Центру стануть:
- спільний аналіз та узагальнення досвіду в сфері оборони та безпеки;
- удосконалення системи підготовки та військової освіти;
- сприяння підвищенню взаємосумісності;
- розвиток спроможностей Сил оборони України;
Робота Центру спрямована на досягнення повної взаємосумісності Збройних Сил України та сил країн НАТО.
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