Ворог тричі штурмував плацдарми на лівобережжі Херсонщини та відійшов із втратами, - Сили оборони
Головним видом ведення бойових дій в операційній зоні Сил оборони півдня залишається щоденна контрбатарейна боротьба.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, наші підрозділи продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог спромігся на 3 штурмові спроби без підтримки бронетехніки.
"Безповоротні та санітарні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 60 окупантів. Зазнавши таких втрат, залишки ворожих штурмових підрозділів відійшли на вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, продовжують тиск артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів з уражаючими функціями.
На бойовому чергуванні в морі, при чому, виключно в Азовському, перебуває лише 1 корабель ворожого недофлоту. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
На ньому розлогі розумні фрази з включеннями "мовою оригіналу", ексклюзивні інсайди,
раптові вигуки про держпереворот (а то ми не знаємо, що у нас при владі) і жодного
спростування власних факапів. Якісна помийка, не обляпуйтесь цим.
02.03.2024 738 доба війни
31 дoба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.
Стирчать там кацапські вуха з того Таймзє, ох стирчать.