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Ворог тричі штурмував плацдарми на лівобережжі Херсонщини та відійшов із втратами, - Сили оборони

плацдарм

Головним видом ведення бойових дій в операційній зоні Сил оборони півдня залишається щоденна контрбатарейна боротьба.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, наші підрозділи продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра. Минулої доби ворог спромігся на 3 штурмові спроби без підтримки бронетехніки.

"Безповоротні та санітарні втрати ворога на цьому напрямку склали понад 60 окупантів. Зазнавши таких втрат, залишки ворожих штурмових підрозділів відійшли на вихідні позиції", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що окупанти не припиняють аеророзвідку, продовжують тиск артилерійськими обстрілами та застосовують ударні дрони різних типів з уражаючими функціями.

На бойовому чергуванні в морі, при чому, виключно в Азовському, перебуває лише 1 корабель ворожого недофлоту. Ракетоносії з пунктів базування не виходили.

Автор: 

плацдарм (81) Херсонська область (5801)


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06.03.2024 14:58 Відповісти
Про всяк випадок - ресурс tze повідомив про вихід ЗСУ з позицій на лівому березі 01.03.
На ньому розлогі розумні фрази з включеннями "мовою оригіналу", ексклюзивні інсайди,
раптові вигуки про держпереворот (а то ми не знаємо, що у нас при владі) і жодного
спростування власних факапів. Якісна помийка, не обляпуйтесь цим.
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06.03.2024 15:13 Відповісти
Вони ще заперечують пошкодження ІЛ-22 вогнем ЗСУ, списують на обстріл гарматою власного "Панциря".
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06.03.2024 15:16 Відповісти
Якщо вірити Таймзє, ніякого плацдарму на Лівобережжі вже давно немає.

02.‎03.‎2024 738 доба війни

31 дoба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Сирський і Баргілевич прекрасно знають, що ЗСУ відійшло з позицій на Лівобережжі, але вони ще не вигадали, як це пояснити Зеленському. Авантюра з спробою захоплення Кінбурнської коси - спроба хоч якось виправдати провал на Лівобережжі, закінчився крахом виключно по причині відсутності чіткого планування і розвідки.
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06.03.2024 15:13 Відповісти
то что єто отборная помойка известно давно они бы уже и львов с чопом кацапам "сдали" за день лишь бы "нагадить" Зе, хуже кацапья( а может и само кацапье)) ей богу.10%правды 90% фейков
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06.03.2024 15:24 Відповісти
В тому-то і справа, що не можна точно сказати, де там фейк, а де правда. Все в форматах інсайдів. Хочеш вір, а хочеш - ні. Чимало хто вірить, періодично тягає сюди. Як і "Генерала СВР".
Стирчать там кацапські вуха з того Таймзє, ох стирчать.
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06.03.2024 15:32 Відповісти
Сдача Херсону може бути для усіх несподіванкой за винятком Сирського.
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06.03.2024 16:18 Відповісти
ты его уже год здаешь,открою секрет ,сильно только не плач,знаю как кацапы умеют днепр форсировать..передохнут твои свинособаки даже без наводки арты))))обтекай болезненое
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06.03.2024 16:21 Відповісти
 
 