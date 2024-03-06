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Новини Війна
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Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни РФ проти України, - Сійярто

орбан,трамп

Прем’єр-міністр Віктор Орбан хоче провести зустріч із експрезидентом США Дональдом Трампом та обговорити, як припинити війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Петер Сійярто.

За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Сійярто заявив, що переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Видання зазначає, що хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.

Читайте: Трамп зустрічався з Маском: шукав гроші на вибори, - NYT

Автор: 

Угорщина (2303) Трамп Дональд (5846) Віктор Орбан (563)


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Топ коментарі
+14
а з якого хера якесь угорське смердюче лайно має вирішувати як закінчиться війна в Україні?
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06.03.2024 15:17
+13
***** повєлєло.
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06.03.2024 15:21
+12
Чому до Трампа липне все лайно?
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06.03.2024 15:16
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На черзі до Трумпа - сантехнік Колян.
Не менш впливова політична фігура.
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06.03.2024 15:15 Відповісти
" Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення..." свого шматка Української землі в орківському "мирному" договорі...................
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06.03.2024 15:27 Відповісти
Чому до Трампа липне все лайно?
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06.03.2024 15:16 Відповісти
Тому що він сам лайно.
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Є тут прихильники Трампа, впевнені що з ним Україна переможе але вони чомусь мовчать в таких випадках.
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06.03.2024 16:36 Відповісти
а з якого хера якесь угорське смердюче лайно має вирішувати як закінчиться війна в Україні?
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06.03.2024 15:17 Відповісти
***** повєлєло.
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06.03.2024 15:21 Відповісти
Байдену треба рухатися, доки рудий не проліз до влади,а він соплі жує. З'їзджає на Конгрес хоча у самого важелів для допомоги достатньо.
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06.03.2024 15:19 Відповісти
байден тупорылый дебил. Иметь столько возможностей -и так все бездарно проср*ть.....
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07.03.2024 02:05 Відповісти
Кажуть люди, що діти Трампа схожі на Орбана ! Чи навпаки ?!
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06.03.2024 15:19 Відповісти
Втручання у вибори президента США. За це можуть вжарити під хвіст.
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Брехня!
Дві курви восьме березня гулять будуть.
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06.03.2024 15:20 Відповісти
Орбан відкритий агент *****.
Подивимося до чого призведе це "хоче зустрітися"...
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06.03.2024 15:21 Відповісти
трамп тоже его агент. Но прикрытый)
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07.03.2024 02:06 Відповісти
Орбан може і не хоче але мусить робити що накажуть в Москві.
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06.03.2024 15:23 Відповісти
Так нехай москалота припиняє війну і забирається геть з українських земель, виплатить репарації, віддасть на міжнародний трибунал військових злочинців і нехай загнивають далі на своїх болотах...
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06.03.2024 15:23 Відповісти
З тих пір ,як США припинило допомагати Україні і Ізраїлю ,стало очевидним ,що Америкою почав керувати американський прорашистськи агент ,на кшталт українського агента - єрмака
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06.03.2024 15:25 Відповісти
Ой, плять. Який НХЙ агент? Як твоя дурість допоможе Україні? В першу чергу українська влада повинна очиститись від кацапських агентів.
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06.03.2024 15:34 Відповісти
головно, що Твоя "мудрість" допомагає Українській армії отримувати ********** і все решту,рівно так само, як пів року "американська допомога" Україні , тішить куйла...
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06.03.2024 15:42 Відповісти
Рішали
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06.03.2024 15:28 Відповісти
Ще невідомо як поведе себе Трамп з ******. ***** геть злетіло з картушем і являється не договірним міжнародним злочинцем. Згадайте як воно себе виставило в інтервʼю з Такером-абсолютним кретином. А Орбан, це куплений фсб через міжнародного злочинця в розшуку Могілевича ідіот, котрий продавшись кацапам не залишив для себе багато варіантів дій. Його ***** засилає для того щоб домовитись. Ще раз: не треба недооцінювати Трампа. Він далеко не дурник як абсолютно керований Байден. До того ж існує фактор ЄС і Великої Британії історичного союзника Америки і українцям треба навчитись поважати вибір американців. Деми із Трампом самі собі вистрілили в ногу. Такі реалії в світі.
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06.03.2024 15:32 Відповісти
Наша влада вже помилилась з Трампом , коли він переміг, а не Г. Клінтон.
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06.03.2024 15:57 Відповісти
Вони збираються обговорити подарунох своєму шефу ***** на 8 березня
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06.03.2024 15:48 Відповісти
,,,,орБан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни проти України --- недоносок уявив себе боХом,),
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06.03.2024 15:50 Відповісти
Порада орбану!

Випригуючи з штанів перед путлером, не випригни з трусів перед демократичним світом!
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06.03.2024 15:52 Відповісти
Якщо до влади прийде Трампакс - ніякого демократичного світу вже не буде.
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06.03.2024 17:10 Відповісти
А чого до Трампа ? Хай їде на"нуль" і домовляється з "ванюшками" .
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06.03.2024 15:53 Відповісти
Вот выродок. А что Трамп уже официально президент США? Когда етим у***бкам отрежут головы чтобы прекратить войну. Потому что война идет именно из-за таких Орбанов и Трампов которые открыто поддерживают *****. А Украина должна венгрии ноту протеста выдвинуть за пропаганду рашизма.
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06.03.2024 16:29 Відповісти
не ноту, - а в суд подать
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07.03.2024 02:07 Відповісти
яким би орбан не був мерзотником, але голова на плечах є: хоче зустрітися - й зустрінеться!! - із трампом; а із придурком у засмальцованому спортивному костюмі не зустрічатиметься, навіть попри те, що про таку "зустріч" потужно домовився надмогутній дєрьмак...
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06.03.2024 16:39 Відповісти
О! Звичайно треба зустрітися та обговорити здачу України. Тільки треба запросити *****, бо саме ці три поца будуть рулити світом після перемоги рудого на виборах.

До речі, орбан - єдиний європейській політик, якому симпатизує та довіряє Трампон.
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06.03.2024 17:08 Відповісти
Пусть лучше губы орбана встретятся с попой бродячей собаки, больше будет пользы для всего человечества и собаки.
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07.03.2024 00:10 Відповісти
 
 