Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни РФ проти України, - Сійярто
Прем’єр-міністр Віктор Орбан хоче провести зустріч із експрезидентом США Дональдом Трампом та обговорити, як припинити війну Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Петер Сійярто.
За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.
Сійярто заявив, що переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".
Видання зазначає, що хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.
Топ коментарі
+14 Dev Dev
показати весь коментар06.03.2024 15:17
+13 Gary Grant
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+12 Inna vid
показати весь коментар06.03.2024 15:16
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Не менш впливова політична фігура.
Дві курви восьме березня гулять будуть.
Подивимося до чого призведе це "хоче зустрітися"...
Випригуючи з штанів перед путлером, не випригни з трусів перед демократичним світом!
До речі, орбан - єдиний європейській політик, якому симпатизує та довіряє Трампон.