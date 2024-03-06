Орбан хоче зустрітися із Трампом для обговорення припинення війни РФ проти України, - Сійярто

Прем’єр-міністр Віктор Орбан хоче провести зустріч із експрезидентом США Дональдом Трампом та обговорити, як припинити війну Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg, про це заявив глава МЗС Петер Сійярто.

За його словами, зустріч із Трампом також буде зосереджена на двосторонніх зв’язках між Угорщиною та США.

Сійярто заявив, що переговори про припинення війни неминучі, тому що "Київ не може перемогти Росію", а "Росія не може перемогти весь Захід".

Видання зазначає, що хоча Орбан закликав до негайного припинення вогню, він не запропонував жодних планів щодо завершення війни РФ проти України.

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