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У Судані проти ПВК "Вагнер" воювали щонайменше 100 спецпризначенців української розвідки, - WSJ

зсу, армія, судан

Під час бойових дій в Судані проти ПВК "Вагнер" воювали українські спецпризначенці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що щонайменше 100 бійців спецназу української розвідки брали участь у бойових діях проти ПВК "Вагнер" у Судані. Під час боїв вони вбили двох ворожих найманців та ще одного захопили в полон.

Як повідомляють журналісти The Wall Street Journal, своїх військових Україна направила до Судану за запитом глави держави Абделя Фатаха аль-Бурхана. Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з президентом Судану і саме тоді вирішив направити в цю африканську країну військовий контингент.

Так, з серпня 2023 року до початку 2024-го у Судані активно діяли бійці спецпідрозділу "Тімур" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Перший загін налічував близько ста осіб, а в листопаді його замінив другий загін. Щодо присутності українських спецпризначенців у Судані зараз не уточнюється.

Також зазначається, що приватна військова компанія "Вагнер" в Судані підтримувала повстанців Сил Швидкого Реагування (СШР), саме проти них проводили військові дії і українські спецпризначенці. Українці також використовували ударні дрони, які раніше не застосовувалися у Судані.

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Судан (38) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+19
Какая разница где убивать рашистов? Чем больше уничтожат рашистов за границей тем меньше их придет в Украину. Ето даже лучше уничтожать рашистов далеко от наших границ.
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06.03.2024 16:33
+17
воювати з кацапами можна і треба повсюди, навіть в Судані, ще одній африканській країні куди кацапи хочуть поширити свій вплив
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06.03.2024 16:31
+14
В Україні ж їм нема де воювати... доводиться їхати в Судан...
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06.03.2024 16:28
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В Україні ж їм нема де воювати... доводиться їхати в Судан...
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06.03.2024 16:28 Відповісти
воювати з кацапами можна і треба повсюди, навіть в Судані, ще одній африканській країні куди кацапи хочуть поширити свій вплив
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06.03.2024 16:31 Відповісти
ПВК "Вагнер" не зовсім кацапи, саме там може їх взагалі не бути, крім когось із командного складу.
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06.03.2024 18:41 Відповісти
Какая разница где убивать рашистов? Чем больше уничтожат рашистов за границей тем меньше их придет в Украину. Ето даже лучше уничтожать рашистов далеко от наших границ.
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06.03.2024 16:33 Відповісти
Думаешь кaцaпы там просто так? Они из африканских стран выкачивают ресурсы, в том числе на войну с Украиной.
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06.03.2024 16:36 Відповісти
Саудівської Аравії та ОАЕ, проти ...
Усі коріння шукайте в Лівії
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06.03.2024 18:47 Відповісти
Судан - це золото и дуже багато зброї...
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06.03.2024 16:48 Відповісти
Інформація не перевірена.
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06.03.2024 16:31 Відповісти
Дійсно, якісь бредові рішення.
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06.03.2024 16:32 Відповісти
Как-то мало. Мобилизовать дополнительно для помощи Судану.
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06.03.2024 16:39 Відповісти
Україна з московією воює в усьому світі починаючи з ООН мета одна: "Стараемся убить их как можно больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям". - Петр Врублевский, бывший посол Украины в Казахстане.
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06.03.2024 16:40 Відповісти
Україна має зробити з Францією спільну армію проти вагнеровців .

Франції треба повернути Африку
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06.03.2024 16:42 Відповісти
***** Франції Африка? Класичний колоніалізм просто невигідний
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06.03.2024 16:45 Відповісти
Кращ запитайте в раші та китаю
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06.03.2024 18:09 Відповісти
Чим більше трупів кацапів тим ближче перемога. Якщо у Африці умови дозволяють накрошити кацапів більше - то краще це зробити там, бо все одно туди перекинуть нових, а могли б перекинути в Україну. Тому перш за все потрібні трупи - більше трупів - більше підтримки Заходу, більше зброю, менше вбитих цивільних, бо д0хлий кацап вже нікого не вб'є а потім вже Перемога.
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06.03.2024 16:43 Відповісти
Це добре !
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06.03.2024 16:45 Відповісти
А це хіба не ескалація? Там вооють з кацапами іноземці і ніхто не верещить про ескалацію. А як в нас то вже наче кінець світу настане.
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06.03.2024 16:45 Відповісти
Тобто спецура воює0 в якихось бантустанах а не українському фронті бусифіковані та інваліди?
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06.03.2024 16:46 Відповісти
В Судані купа зброї, яку дає Україні легітимний уряд проти якого воюють банди при підтримці вагнерівців. Заради золота. В бюджет рашки. Для війни в Україні .
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06.03.2024 17:34 Відповісти
І багато зброї і *********** ми отримали з Судану?
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06.03.2024 17:55 Відповісти
Несколько лет назад был какой- то шухер: Украина, Судан и артиллерия на автомобилях, типа нашей Богданы, но попроще. Деталей не помню. Так что все возможно. Ну и дохлый кацап - хороший кацап. Везде, всегда!!!
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06.03.2024 19:07 Відповісти
Зачекайте. Зараз передзвонять з ГУР з доповіддю.
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06.03.2024 23:47 Відповісти
Ага. Якщо за золото наша спецура там воюює, то все логічно, "Золотий вік" потребує ресурсів. А хто там у нас власник? І ще цікавинка - У Львові в липні 2022-го дівчину не взяли на роботу у «Золотий вік» через відмову спілкуватись російською https://portal.lviv.ua/news/2022/07/20/zolotyj-vik-zvynuvatyly-u-movnij-dyskryminatsii
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06.03.2024 18:59 Відповісти
Чомусь початковий помилковий висновок що наші воюють за золото....і погнав текст)
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06.03.2024 23:46 Відповісти
А за шо? За демократію? Насміши.
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07.03.2024 00:46 Відповісти
Для тих хто в бронепотязі-нам зараз потрібна зброя,яка є в Судані. Золото-це вторинне. Плюс не дати кацапні його там красти для себе.
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07.03.2024 00:57 Відповісти
WSJ-срана помийка.
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06.03.2024 17:32 Відповісти
Вот это правильно, тем более эти вагнеровцы могли быть из тех, кто убивал украинцев и потом, после того как их маленький фюрер отправился к кобзону, передислоцироваться в Судан.
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06.03.2024 17:48 Відповісти
Та да. 100 спецназівців аж двох найманців вбили і то невідомого походження, там у складі вагнерівців не лише кацапи, а навіть мавпи. Крутяк. А на фронті один тракторист сам в оточенні за один бій поклав десяток кацапів.
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06.03.2024 19:36 Відповісти
..язык надо отрезать..
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06.03.2024 19:53 Відповісти
 
 