У Судані проти ПВК "Вагнер" воювали щонайменше 100 спецпризначенців української розвідки, - WSJ

Під час бойових дій в Судані проти ПВК "Вагнер" воювали українські спецпризначенці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що щонайменше 100 бійців спецназу української розвідки брали участь у бойових діях проти ПВК "Вагнер" у Судані. Під час боїв вони вбили двох ворожих найманців та ще одного захопили в полон.

Як повідомляють журналісти The Wall Street Journal, своїх військових Україна направила до Судану за запитом глави держави Абделя Фатаха аль-Бурхана. Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з президентом Судану і саме тоді вирішив направити в цю африканську країну військовий контингент.

Так, з серпня 2023 року до початку 2024-го у Судані активно діяли бійці спецпідрозділу "Тімур" Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Перший загін налічував близько ста осіб, а в листопаді його замінив другий загін. Щодо присутності українських спецпризначенців у Судані зараз не уточнюється.

Також зазначається, що приватна військова компанія "Вагнер" в Судані підтримувала повстанців Сил Швидкого Реагування (СШР), саме проти них проводили військові дії і українські спецпризначенці. Українці також використовували ударні дрони, які раніше не застосовувалися у Судані.

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