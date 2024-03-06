Загрози вторгнення військ РФ із Білорусі наразі немає, - Держприкордонслужба
Наразі обстановка на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, переміщення військової техніки та особового складу не фіксується.
Про це повідомив на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На даний момент Росія не має на території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню до України на цьому напрямку", - сказав Демченко.
За його словами, прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону. Розвідка відстежує ситуацію у Білорусі і якщо відбуватимуться якісь кроки по нарощенню РФ своїх сил, тоді ухвалюватимуться додаткові рішення на цьому напрямку, додав речник.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Співпадіння…