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Загрози вторгнення військ РФ із Білорусі наразі немає, - Держприкордонслужба

білорусь,гардсервіс

Наразі обстановка на кордоні з Білоруссю залишається стабільною, переміщення військової техніки та особового складу не фіксується.

Про це повідомив на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент Росія не має на території Білорусі достатніх сил, щоб здійснити якісь дії по відношенню до України на цьому напрямку", - сказав Демченко.

За його словами, прикордонники не спостерігають ні переміщення техніки, ні особового складу поблизу кордону. Розвідка відстежує ситуацію у Білорусі і якщо відбуватимуться якісь кроки по нарощенню РФ своїх сил, тоді ухвалюватимуться додаткові рішення на цьому напрямку, додав речник.

Також читайте: РФ вивела з Білорусі до 12 тисяч своїх військових. Там немає контингенту для повторного вторгнення в Україну з півночі, - Держприкордонслужба

Автор: 

Білорусь (7944) Держприкордонслужба ДПСУ (6039) Демченко Андрій (351)


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Десь колись я вже це чула
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06.03.2024 15:48 Відповісти
Після того кровавого місива, котре 3,14дерація вчинила на Київщині ,вторгненням саме з Білорусїї,після неодноразових запусків ракет з території Білорусії,таку куйню можуть нести відверті антиукраїнські "сотруднікі" .Загроза вторгнення з Білорусії ,має місце тепер бути постійно і завжди....
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06.03.2024 15:55 Відповісти
Про щось подібне, запевняв у 2022 році, і отой, в очочках, СРАТЬєх, призначений його приЗедентом, міністром оборони…
Співпадіння…
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06.03.2024 15:57 Відповісти
згідний, оскільки пюрер ще винен за дзвінок від препізедента, котрим врятував вагнеровців від асфальтизації бітумом.
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06.03.2024 16:10 Відповісти
В короткостроковій не має. Позитивне повідомлення
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06.03.2024 16:10 Відповісти
це саме казало зешобло в кінці 21 - на початку 22 років
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06.03.2024 16:39 Відповісти
 
 