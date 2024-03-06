У центрі Варшави сутички: кілька поліцейських поранені, затримано близько 10 мітингувальників
На мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.
Як зазначається, кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.
Мітингувальники запалили фаєри та стали кидати у правоохоронців бруківку. Деякі мітингувальники намагалися пройти крізь бар'єри, що загороджували приміщення Сейму. Поліція попросила протестувальників розійтися.
Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших частинах Польщі.
Топ коментарі
+21 A San
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+21 Роман с камнем
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+19 Oleksii Magas
показати весь коментар06.03.2024 16:47
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Польска влада сама себе переграла тепер вигрибайте.
чтобы память освежить
Що - поляки постачають нам щось ексклюзивне, чого нема ані в нас, ані в інших країнах?
Начебто ні. Тому можно і подовше, і декілька місяців, і декілька років.
Тим більше що постраждають від цього лише фермери, нормальні люди цього не відчують!