УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11622 відвідувача онлайн
Новини
8 343 34

У центрі Варшави сутички: кілька поліцейських поранені, затримано близько 10 мітингувальників

польща

На мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Як зазначається, кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Мітингувальники запалили фаєри та стали кидати у правоохоронців бруківку. Деякі мітингувальники намагалися пройти крізь бар'єри, що загороджували приміщення Сейму. Поліція попросила протестувальників розійтися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз анонсував поступки для фермерів. Мета - зупинити протести

Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших частинах Польщі.

Автор: 

мітинг (753) Польща (8540)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+21
шукайте в протестувальників рублі
показати весь коментар
06.03.2024 16:44
+21
показати весь коментар
06.03.2024 17:01
+19
показати весь коментар
06.03.2024 16:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шукайте в протестувальників рублі
показати весь коментар
06.03.2024 16:44 Відповісти
Хто зі срублями, вже пішов тихенько в ліс, залишивши дурників сам на сам з *********** паличками.
показати весь коментар
06.03.2024 16:47 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 16:47 Відповісти
спецслужби недопрацьовують...-потім приходить " кацапосвіт"....
показати весь коментар
06.03.2024 21:15 Відповісти
Довбойоби тупорилі.
показати весь коментар
06.03.2024 16:48 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2024 17:01 Відповісти
Тонкий гумор
показати весь коментар
06.03.2024 18:43 Відповісти
На кордоні з Україною затримувати не було за що?
показати весь коментар
06.03.2024 16:50 Відповісти
На жаль, в Польше вата имеется.
показати весь коментар
06.03.2024 16:54 Відповісти
І ПРЛ дрочєров дохуана...
показати весь коментар
06.03.2024 17:06 Відповісти
Якись войовничі фермери.
Польска влада сама себе переграла тепер вигрибайте.
показати весь коментар
06.03.2024 17:18 Відповісти
Ухтишка - в Польщі виявляється є поліція...
показати весь коментар
06.03.2024 17:39 Відповісти
Это антимайдан по-польски, но на руZZкое бабло. А начинался он с перекрытия дорог и порчи чужой собственности. И с чего это вдруг польская полиция решила как-то реагировать? Раньше ведь нарушение польских законов польскую полицию не волновало?
показати весь коментар
06.03.2024 17:58 Відповісти
Та нехай хфермери побузять трошки, покажуть на весь світ, що Польща ще була не готова до цивілізованого світу, бо її чомусь тягне в азіопу, а не у Європу.
показати весь коментар
06.03.2024 18:00 Відповісти
Нарешті!
показати весь коментар
06.03.2024 18:10 Відповісти
до них дойдет тогда, когда к тем 20 000, что лежать в Катынском лесу, добавится еще столько же
чтобы память освежить
показати весь коментар
06.03.2024 18:18 Відповісти
А шо таке? З розумінням ставитись до блокування українських фур на кордоні то одне, а зустрітись з фермерами це вже не по феншую польким урядовціям? І поліція відразу порушення побачила.
показати весь коментар
06.03.2024 18:43 Відповісти
Хтось іще вірить у версію про *фермерів*?
показати весь коментар
06.03.2024 18:44 Відповісти
Предлагаю всем не покупать польскую сельхозпродукцию до разблокирования украинских перевозок. Если каждый не купит польские яблоки или молочку в течение недели - убытки польских агрохолдингов будут ощутимыми.
показати весь коментар
06.03.2024 18:55 Відповісти
Уважаемьій, та продукция из Польши, что лежит на прилавке, НЕ ВЗЯТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ, А ПРЕДОПЛАЧЕНА.
показати весь коментар
06.03.2024 19:59 Відповісти
Поважний - якщо ця продукція залишиться на прилавках, і згниє, то більше її в Польщі ніхто закуповувати не буде!
показати весь коментар
06.03.2024 20:24 Відповісти
Да, я в курсе, и подумал перед тем как это написать. Дело в том, что продукцию все равно рано или поздно купят, потому что не все такие сознательные. Но если станет заметно, что продажи снизились, то наши ритейлеры в следующий раз закупят меньше.
показати весь коментар
07.03.2024 02:32 Відповісти
А чого тільки тиждень?

Що - поляки постачають нам щось ексклюзивне, чого нема ані в нас, ані в інших країнах?

Начебто ні. Тому можно і подовше, і декілька місяців, і декілька років.

Тим більше що постраждають від цього лише фермери, нормальні люди цього не відчують!
показати весь коментар
06.03.2024 20:23 Відповісти
А я и не предлагал останавливаться через неделю. Имелось в виду, что через неделю УЖЕ будет заметен ощутимый ущерб.
показати весь коментар
07.03.2024 02:27 Відповісти
Щоб привести поляків до тями, потрібно воскресити Еріха Юліуса ********* фон дем Баха.
показати весь коментар
06.03.2024 20:33 Відповісти
Або Паскевича І.Ф.
показати весь коментар
06.03.2024 20:46 Відповісти
Транснаціональна глобалізаторська мафія хоче https://t.me/c/1784682594/21557 збанкрутувати польських фермерів і заволодіти їх землями так само, як заволоділа українськими. Глобалізаційна диктатура починається з контролю ресурсів.
показати весь коментар
06.03.2024 21:13 Відповісти
Ну, если польские фермеры решили бороться с транснациональной мафией путем перекрытия границ с соседями, воюющими с их общим врагом, то у меня для всех поляков и польских фермеров в частности, плохие новости.
показати весь коментар
07.03.2024 02:29 Відповісти
Війна вбудована в багатошарову глобалізацію, так само протидія захопленню польських ресурсів не має заважати поставкам зброї. Поставки зброї раціонально зменшують тиск на польских фемерів, не дають війні важелей впливу. Це пропаганда переконує що навпаки.
показати весь коментар
07.03.2024 13:24 Відповісти
 
 