У центрі Варшави сутички: кілька поліцейських поранені, затримано близько 10 мітингувальників

На мітингу польських фермерів у Варшаві перед будівлею Сейму відбулися сутички між протестувальниками та поліцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Як зазначається, кілька поліцейських дістали поранення, близько десятка людей були затримані.

Мітингувальники запалили фаєри та стали кидати у правоохоронців бруківку. Деякі мітингувальники намагалися пройти крізь бар'єри, що загороджували приміщення Сейму. Поліція попросила протестувальників розійтися.

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Раніше фермери протестували під офісом прем'єр-міністра Дональда Туска. Там у поліцію та в бік офісної будівлі було кинуто декілька фаєрів. Страйки відбуваються не лише у Варшаві, а й в інших частинах Польщі.